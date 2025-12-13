Karácsonyváró balett Csíkszeredában

A csíkszeredai ünnepvárás hangulatához egy különleges mesebalett-előadás is hozzájárul, amelynek középpontjában a jól ismert Grincs története áll.

A karácsonyi mesebalettet a Vámszer Géza Művészeti Népiskola balett szakos diákjai viszik színpadra, Fazakas Nóra koreográfiájában.

Az előadást december 16-án tartják a Szakszervezetek Művelődési Házában, két időpontban: 11 órától és 19 órától, így a délelőtti és esti közönség számára is lehetőség nyílik a mesevilágba való elmerülésre.

Jegyek a helyszínen, a Szakszervezetek Művelődési Házának jegypénztárában vásárolhatók.