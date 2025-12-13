Rovatok
Fábián Tibor: Csészék a vitrinben

Liget

2025. december 13., 20:012025. december 13., 20:12

2025. december 13., 20:122025. december 13., 20:12

Az aprócska konyhát finom illat tölti be. Mama palacsintát süt. A spájzból baracklekvárt hoz, és elmélyülten kenegeti a mindenséget jelképező kerek tésztákra. Mikor elkészül vele, gondosan felgöngyölíti, és egy külön tányérra helyezi.

Miközben gyűlnek a palacsinták, fényképet készítek a műveletről az öreg Smenával. A keresztszüleimtől kapott szovjet masina tizenéves éveimet dokumentálja. Mindenhová magammal viszem. Kattintgatok. Megállok biciklizés közben az út szélén, kisietek, ha bentről szépen fodrozódó felhőket látok, ha vörösen ég a lenyugvó Nap. Keresem a szépet. Dokumentálom, képre mentem a nyolcvanas-kilencvenes éveket. Akkor még nem gondolom, hogy néhány évtizeddel később alaposan megváltoznak vagy eltűnnek a lefotózott dolgok, és csak a képek maradnak örök tanúságul.

Hirdetés

Mama palacsintát süt. Huszonöt éve nézegetem ezt. Ott van a falon, színesben, bekeretezve. Viszem magammal, minden költözéskor. Mutatom, magyarázom a fiamnak, aki életében nem ismerhette őt: nézd csak, ez itt a dédnagyanyád! Mire az ő lényeglátó válasza: ugyanúgy süti a palacsintát, mint Anya! És tényleg. Generációkat köt össze a palacsintasütés. Na meg a baracklekvár.

Nézem Mamát, amint elmélyülten készíti a nyalánkságot a nála időző unokának, az egykori kis vályogházban. Az unokának, aki meglátogatta magányában, és vele maradt pár hétre. Megérdemli hát a palacsintába tekert szeretetet. Arról nem beszélve, hogy biciklivel kerekezett idáig, majdhogynem száz kilométert.

Mama arcán halvány mosoly ül. Vagy csak én látom annak? Ezt kutatom hosszú évek óta. Gyakran, visszatérően. Olyan ez a kép számomra, mint egy titkot rejtő feladvány. Olykor megállok előtte és eltöprengek. Hátha egyre közelebb kerülök a megoldáshoz.

Jóval könnyebb dolgom van persze, mint a Mona Lisa mosolyát méricskélő tudósoknak. Hiszen én ott éltem Mama mellett. Láttam, ahogy nevetett, ahogy sírt, ahogy beszélt, ahogy hallgatott. És ahogy mosolygott. És mindez mégsem segít megoldani a rejtélyt. Fegyelmezett, visszafogott tekintetén csak ritkán ült meg a gondtalan derű. A mosoly is inkább csak átsuhant rajta. Mintha mindig sietne valahova. Más emberekhez. Éppen ez teszi nehézzé a megfejtést, ezért olyan titokzatos ez a képbe merevedett arc.

Az évek során vizsgálódásaimmal odáig jutottam, hogy mosolyt ugyan nem látok (vagy csak talányos Mona Lisa-i értelemben), de harmóniát igen. Mama görnyedt termetével áll az asztal előtt, amit sokszor elsiratott asztalos unokaöccse készített, a háborúból hazatérve. Hátát meghajlították az évtizedek terhei. Fájdalmak, veszteségek, betegségek állandósága. De most, ebben a sokat vizsgált pillanatban, ebben a több évtizeddel ezelőtt megállt időben, leírhatatlan békesség sugárzik az arcáról. A palacsinta, a baracklekvár és az unoka összhatása ez. A szeretettel végzett munka, az adni akarás harmóniája, ami angyallá szépíti az embert.

Nézem, vizsgálom a képet. Középen zöld konyhaszekrény néz rám üvegszemeivel. Gyermekkori kedvencem. A „lenyitósban” tartotta Mama az édességet. Savanyú cukorkát, a vasárnapi ebédhez készített süteményt, darabka krumplicukort. Onnan kerültek elő a finomságok. Nyitott ajtón keresztül kellemes vanilíaillat terjengett, ami valósággal magához láncolta az édességre vadászó gyerekembert.

A polcokat nézegetem. Leltározok. Mennyi régi ismerős! A kicsi borospoharak, amikből Tata hörpölte a bort. Nekem a finom kidolgozású, miniatűr korsókra hasonlító aprócska csészék voltak a kedvenceim, melyeket gyönyörű rózsák díszítettek. Forralt tejet, kakaós kávét ittam belőlük. Nézem, bámulom őket. Vajon hol lehetnek? Hová tűnhetett gyermekkorom megannyi apró kelléke, résztvevője, társasága?

E bájos csészék fülébe kapaszkodva nőttem nagyra. Ódon családi műtárgyak ezek, melyek számos évtizedet megéltek a nemzedékek szolgálatában. Méretével kitűnik közülük egy félliteres űrtartalmú csésze. Kopott már, de még kivehető rajta a rózsaszínű díszítés. Amerikából hozta haza dédnagyanyám. Túlélte a hajóutat, a kövesúton zörgő szekereket, a folytonos használatot, és megkopva bár, de makacsul őrzi nekem a múltat.

Nagyanyai örökségem. Hiába sorakoznak mellette az újak, ilyen-olyan szövegekkel, látványos képekkel és grafikákkal az oldalukon, mégis ezt a régit, ezt a jó százévest koptatom tovább. Alig kivehető már rajta a rózsabokorra emlékeztető díszítés. Ellenben jól látszik az oldalán végigfutó repedés.

Lám, valami ma is megvan hát erről a képről. Mégsem múlik el minden; van időtlenség, vannak tárgyak, amik velünk maradnak, velünk öregednek, és talán még túl is élnek minket.

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
A rovat további cikkei

2025. december 10., szerda

Hömpölygő mondatok, világvégi fények

Krasznahorkai mondatai özönlenek. Rád ragadnak. Mintha a lassú sötétség húzna magával, amelyben felvillan valami makacs fény. Ki a magyar irodalom egyik legkülönösebb alakja, az idei irodalmi Nobel-díjas?

Hömpölygő mondatok, világvégi fények
Hömpölygő mondatok, világvégi fények
2025. december 10., szerda

Hömpölygő mondatok, világvégi fények
2025. december 09., kedd

Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában

„Ki volt a csíki nagytata?” – teszi fel a kérdést az unokája. Mások szerint „ő maga volt a becsületesség”, és egyszerűen „jó társaság”. Egy könyv és egy dokumentumfilm ezek nyomán próbálja újra összerakni Pál Gábor méltatlanul feledett alakját.

Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában
Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában
2025. december 09., kedd

Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában
2025. december 03., szerda

Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva

A halálra nem gyászos sóhajjal, hanem harsány nevetéssel felel Dósa Zoltán, aki új kötetében, a Rögcédulákban a mulandóságot nem tragédiának, hanem szellemes játéktérnek mutatja: ahol a szorongásból derű, a félelemből humor lesz.

Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva
Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva
2025. december 03., szerda

Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva
2025. december 02., kedd

Borsodi L. László: Fészekmeleg, barlangmély

Hány perc zörgött tova,
hány óra hasztalan,
nem tudom.

Borsodi L. László: Fészekmeleg, barlangmély
Borsodi L. László: Fészekmeleg, barlangmély
2025. december 02., kedd

Borsodi L. László: Fészekmeleg, barlangmély
2025. december 01., hétfő

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett

Méliusz József életműve egyszerre személyes és történelmi tükör: az önismeret, a kisebbségi lét és a megújulás írói példája. Borcsa János irodalomtörténésszel a gondolkodó irodalom egyik legösszetettebb alakjáról beszélgettünk.

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett
Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett
2025. december 01., hétfő

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett
2025. november 25., kedd

Bezzeg Antalné virágai...

Antal Béláné minden reggel megöntözte a gyönyörű virágait. Irigykedtek is a szomszédasszonyok.

Bezzeg Antalné virágai...
Bezzeg Antalné virágai...
2025. november 25., kedd

Bezzeg Antalné virágai...
2025. november 19., szerda

Kopriva Nikolett: Napfogyatkozás

kék-piros esővízben állok,
szememre ég a napkorong.

Kopriva Nikolett: Napfogyatkozás
Kopriva Nikolett: Napfogyatkozás
2025. november 19., szerda

Kopriva Nikolett: Napfogyatkozás
2025. november 12., szerda

Az elveszett üvegszem

Dédnagyapánk, utolsó éveiben, ott lakott velünk egy udvaron. Furcsa, szigorú, magának való ember volt.

Az elveszett üvegszem
Az elveszett üvegszem
2025. november 12., szerda

Az elveszett üvegszem
2025. november 05., szerda

A régi pakliból a kőr királyt – Szőcs Gézára emlékezünk

Nem mindenkiből válik költő, aki jó verseket tud írni – mondja Farkas Wellmann Endre Babérkoszorú-díjas szerző. Szőcs Géza pedig költő – mester, barát, főnök is a szemében. Az öt éve elhunyt Szőcs Gézával ma is napi „kapcsolatban vannak”.

A régi pakliból a kőr királyt – Szőcs Gézára emlékezünk
A régi pakliból a kőr királyt – Szőcs Gézára emlékezünk
2025. november 05., szerda

A régi pakliból a kőr királyt – Szőcs Gézára emlékezünk
2025. november 04., kedd

A magyar boszorkány újraéled – egy könyv, amely a hiedelmeink sötét, mégis ismerős világát tárja fel

A Magyar boszorkánykönyv – Maleficiarium Hungaricum nem csupán hiedelmeket gyűjt egybe: élő kapcsolatot teremt múlt és jelen között. A boszorkányok, szépasszonyok és sárkányok világa most magyar vonatkozásban kel életre.

A magyar boszorkány újraéled – egy könyv, amely a hiedelmeink sötét, mégis ismerős világát tárja fel
A magyar boszorkány újraéled – egy könyv, amely a hiedelmeink sötét, mégis ismerős világát tárja fel
2025. november 04., kedd

A magyar boszorkány újraéled – egy könyv, amely a hiedelmeink sötét, mégis ismerős világát tárja fel
