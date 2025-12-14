﻿Csíki várórák: fókuszban a hiperinfláció

A Csíki Székely Múzeum ismeretterjesztő előadássorozata ezúttal a XX. századi gazdasági összeomlások világába kalauzol: a hiperinflációs bankjegyek történetén keresztül idézi meg a két világháborút követő bizonytalanságot.

Gergely Imre 2025. december 14., 11:442025. december 14., 11:44

Az első világháborút követő német gazdasági összeomlás idején előfordult, hogy

olcsóbb volt bankjegyekkel kitapétázni a lakást, mint tapétát vásárolni.