Fotó: Bodor Tünde
Az egyedi ajándékot keresők, a szerényebb igényekkel rendelkezők, a lélekemelő élményekre vágyók számára kihagyhatatlanok a karácsonyi vásárok, melyekből ezen a hétvégén kettő is nyílt Sepsiszentgyörgyön.
A központban, a főtéren számtalan bódéban, sátorban várják az árusok a vásárlókat.
A vásárban kézműves termékek és finomságok várják, hogy örömet szerezhessenek valakiknek, közben a főtéri kőszínpadon
A délutáni workshopokon pedig mézeskalács-készítést, pókfonást, gyöngyfűzést, nemezelést is lehet tanulni.
Fotó: Bodor Tünde
Természetesen a már ismert zenekarok népi és klasszikus-zenei produkciói is helyet kapnak a színpadon. Népszerű az állatsimogató, ahol szamarat, bocit, kecskéket, juhot lehet simogatni, de a kicsiknek izgalmas lehet a körhintázás is. Ők talán észre sem veszik, hogy
így a tavaly ilyenkor működő körhintát újra lekérték.
Vasárnap déltől működik a körhinta is
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat/Facebook
Hogy milyenek vagyunk 2025 karácsonyán, azt Photo Booth-tal lehet megörökíteni. És ha már a központban kimerítettük a lehetőségeket,
Ahogy az óvodások, iskolások látják a karácsonyt, azt 3000-féleképpen szemléltetve, fényfestéssel a Tamási Áron Színház homlokzatára vetítve láthatjuk december 19. és 21. között.
Fotó: Kristó-Gothárd Hunor
A legjobb rajzokat díjazza is az önkormányzat. Akárcsak az előző években, az alkotásokat tanügyi intézményekre és korosztályokra bontva vetítik ki az épület homlokzatára. A vetítés sorrendjéről hamarosan az önkormányzat honlapján és közösségi oldalain nyújtanak tájékoztatást.
A főtéri karácsonyi vásár december 23-án este 8 órakor zárul.
Fotó: Bodor Tünde
Eközben a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a Múzeum Bazár is megnyitotta kapuit. Az egykor a Székely Nemzeti Múzeumban debütáló vásárban – mely akkoriban még az egyetlen volt Sepsiszentgyörgyön – az igényes kézműves termékeket keresők látogattak el, a színvonalat pedig ma is tartják a szervezők, Gál Andrea keramikus és Várallyai Réka művészettörténész.
„Az már egy sikertörténet – mondta lapunknak Gál Andrea –, hogy ezt a vásárt 17. éve sikerül megszervezni.
– fejtette ki.
Fotó: Bodor Tünde
Ebbe a vásárba főként azok jönnek, akik valamilyen okból nem vállalják a kétheti vásári jelenlétet a főtéren, és megelégednek annyival, amennyit egy hétvége alatt tudnak értékesíteni.
A vásáron megtaláljuk a fogyatékkal élő fiatalok által az Írisz Házban készített gyertyákat, jelen vannak a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a hajléktalanok által készített apróságokkal, valamint a Kálnoky Alapítvány képviselői is megmutatják az általuk foglalkoztatott hátrányos helyzetű gyermekek munkáit.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!