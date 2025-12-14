Rovatok
A szeretetteli ajándékok lelőhelyei: karácsonyi vásárok Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Bodor Tünde

Fotó: Bodor Tünde

Az egyedi ajándékot keresők, a szerényebb igényekkel rendelkezők, a lélekemelő élményekre vágyók számára kihagyhatatlanok a karácsonyi vásárok, melyekből ezen a hétvégén kettő is nyílt Sepsiszentgyörgyön.

Bodor Tünde

2025. december 14., 15:432025. december 14., 15:43

A központban, a főtéren számtalan bódéban, sátorban várják az árusok a vásárlókat.

A vásárban kézműves termékek és finomságok várják, hogy örömet szerezhessenek valakiknek, közben a főtéri kőszínpadon

óvodások mondanak verset, iskolai diákkórusok és zenekarok, tánccsoportok mutatják be produkcióikat, de a nyugdíjasok is fellépnek.

A délutáni workshopokon pedig mézeskalács-készítést, pókfonást, gyöngyfűzést, nemezelést is lehet tanulni.

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

Természetesen a már ismert zenekarok népi és klasszikus-zenei produkciói is helyet kapnak a színpadon. Népszerű az állatsimogató, ahol szamarat, bocit, kecskéket, juhot lehet simogatni, de a kicsiknek izgalmas lehet a körhintázás is. Ők talán észre sem veszik, hogy

a hinta a tervezettnél kicsit később áll szolgálatba, mert a megrendelő cég nem azt a körhintát és nem abban a minőségben szállította, ahogy azt az önkormányzat elvárta,

így a tavaly ilyenkor működő körhintát újra lekérték.

Vasárnap déltől működik a körhinta is • Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat/Facebook Galéria

Vasárnap déltől működik a körhinta is

Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat/Facebook

Hogy milyenek vagyunk 2025 karácsonyán, azt Photo Booth-tal lehet megörökíteni. És ha már a központban kimerítettük a lehetőségeket,

az ünnepi városnéző kisvonaton lehet kipihenni a nap fáradalmait.

Ahogy az óvodások, iskolások látják a karácsonyt, azt 3000-féleképpen szemléltetve, fényfestéssel a Tamási Áron Színház homlokzatára vetítve láthatjuk december 19. és 21. között.

• Fotó: Kristó-Gothárd Hunor Galéria

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

A legjobb rajzokat díjazza is az önkormányzat. Akárcsak az előző években, az alkotásokat tanügyi intézményekre és korosztályokra bontva vetítik ki az épület homlokzatára. A vetítés sorrendjéről hamarosan az önkormányzat honlapján és közösségi oldalain nyújtanak tájékoztatást.

A főtéri karácsonyi vásár december 23-án este 8 órakor zárul.

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

Ahol értik, hogy a kézműves termék lélekkel és sok munkával készül

Eközben a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a Múzeum Bazár is megnyitotta kapuit. Az egykor a Székely Nemzeti Múzeumban debütáló vásárban – mely akkoriban még az egyetlen volt Sepsiszentgyörgyön – az igényes kézműves termékeket keresők látogattak el, a színvonalat pedig ma is tartják a szervezők, Gál Andrea keramikus és Várallyai Réka művészettörténész.

„Az már egy sikertörténet – mondta lapunknak Gál Andrea –, hogy ezt a vásárt 17. éve sikerül megszervezni.

Idézet
Mindig vannak új jelentkezők is, és akad olyan is, akit vissza kell utasítanunk. Idén 54-en vannak, Székelyföld minden zugából”

– fejtette ki.

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

Ebbe a vásárba főként azok jönnek, akik valamilyen okból nem vállalják a kétheti vásári jelenlétet a főtéren, és megelégednek annyival, amennyit egy hétvége alatt tudnak értékesíteni.

A vásáron megtaláljuk a fogyatékkal élő fiatalok által az Írisz Házban készített gyertyákat, jelen vannak a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a hajléktalanok által készített apróságokkal, valamint a Kálnoky Alapítvány képviselői is megmutatják az általuk foglalkoztatott hátrányos helyzetű gyermekek munkáit.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
