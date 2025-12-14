Több bajbajutottnak is segítettek a hegyimentők

Az elmúlt 24 órában hét riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 12 személynek nyújtottak segítséget - számolt be vasárnap a Facebook-oldalán a Salvamont.

A riasztásokat a Szeben, Argeș, Máramaros és Brassó megyei, illetve a lupényi hegyimentők kapták – ismerteti az Agerpres. A Szeben megyei hegyimentők egy székelyudvarhelyi túrázón segítettek, aki a Fogarasi-havasokban sérült meg.

A mentőakciók nyomán három személyt szállítottak kórházba.

Ugyanakkor 21 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.