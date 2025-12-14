Lakástűzhöz riasztották a nagysármási tűzoltókat

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Lakástűz keletkezett a Mezősályihoz tartozó Lőrinci faluban vasárnap kora délután. A Maros megyei hivatásos tűzoltókat egy kigyúlt családi házhoz riasztották.
2025. december 14., 13:452025. december 14., 13:45
A helyszínre a nagysármási hivatásos tűzoltóegység két bevetési járművel vonult ki, a beavatkozást a mezősályi önkéntes tűzoltószolgálat, valamint a mentőszolgálat egy egysége is segítette.
A tűzoltók kiérkezésekor az épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, nagy füst borította be a környéket, és fennállt a veszélye annak, hogy a lángok átterjednek a szomszédos ingatlanokra is.
A beavatkozó egységek a tűz megfékezésén és eloltásán dolgoztak, hogy ne terjedjen át a szomszédos épületekre.
A Maros megyei tűzoltóság későbbi tájékoztatása szerint a tűzoltók beavatkozásának köszönhetően a lakóház tetőszerkezetén pusztító tüzet gyorsan sikerült lokalizálni. A beavatkozás hatékonyságának növelése érdekében egy nagy kapacitású tűzoltóautót is a helyszínre vezényeltek. Két személyt a mentőszolgálat vett ellátásba pánikroham miatt. A tüzet egy óra alatt sikerült eloltani. A lángok egy lakóház tetőszerkezetét és emeleti részét mintegy 250 négyzetméteren érintették, valamint kárt tettek a szomszédos ház szigetelésében is.
