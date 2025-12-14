Lakástűzhöz riasztották a nagysármási tűzoltókat

Lakástűz keletkezett a Mezősályihoz tartozó Lőrinci faluban vasárnap kora délután. A Maros megyei hivatásos tűzoltókat egy kigyúlt családi házhoz riasztották.

A helyszínre a nagysármási hivatásos tűzoltóegység két bevetési járművel vonult ki, a beavatkozást a mezősályi önkéntes tűzoltószolgálat, valamint a mentőszolgálat egy egysége is segítette.

A tűzoltók kiérkezésekor az épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, nagy füst borította be a környéket, és fennállt a veszélye annak, hogy a lángok átterjednek a szomszédos ingatlanokra is.

A beavatkozó egységek a tűz megfékezésén és eloltásán dolgoztak, hogy ne terjedjen át a szomszédos épületekre.