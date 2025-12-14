Ellenőrzéseket indít az Igazságyügyi Felügyelet a Recorder filmjében elhangzottak kapcsán

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) keretében működő Igazságügyi Felügyelet (IJ) vasárnap bejelentette, hogy ellenőrzéseket indított a Recorder anyagában elhangzottak kapcsán.
2025. december 14., 19:002025. december 14., 19:00
Az IJ vasárnapi közlése szerint a Recorder által közzétett anyag, illetve a CSM két részlegének bejelentése nyomán
Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy az anyagban elhangzott információk egy része már korábban a figyelmük középpontjába volt, és a következő napokban ismertetik ezzel kapcsolatos eddigi tevékenységük következtetéseit.
– tették hozzá az Agerpres szemléje szerint.
Több ezren tüntettek péntek este a bukaresti Victoriei téren a Recorder oknyomozó portálnak a rendszer problémáit feltáró dokumentumfilmje nyomán.
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bírói részlege pénteken közölte, hogy kérik az Igazságügyi Felügyelettől, ellenőrizze a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott vádakat.
Egy nappal korábban a CSM ügyészi részlege is bejelentette, hogy a Recorder filmjében elhangzottak kivizsgálását kéri.
Mint ismert, a Recorder filmjében több bíró és ügyész névvel vagy név nélkül arról beszél, hogy
A példaként felidézett ügyek között van Marian Vanghelie volt bukaresti kerületi polgármester vagy Cristian Burci és Puiu Popoviciu üzletemberek büntetőpere is.
Az igazságszolgáltatási rendszer egy bírákból és politikusokból álló érdekcsoport kezébe került – állítja a Recorder oknyomozó portál egy szerdán nyilvánosságra került, Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmben.
