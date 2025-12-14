Ellenőrzéseket indít az Igazságyügyi Felügyelet a Recorder filmjében elhangzottak kapcsán

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) keretében működő Igazságügyi Felügyelet (IJ) vasárnap bejelentette, hogy ellenőrzéseket indított a Recorder anyagában elhangzottak kapcsán.

Az IJ vasárnapi közlése szerint a Recorder által közzétett anyag, illetve a CSM két részlegének bejelentése nyomán

ellenőrzéseket végeznek a testület törvényes hatáskörének megfelelően.

Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy az anyagban elhangzott információk egy része már korábban a figyelmük középpontjába volt, és a következő napokban ismertetik ezzel kapcsolatos eddigi tevékenységük következtetéseit.

Arra kérjük az érdekelteket, hogy várják meg az ellenőrzések eredményét”

Több ezren tüntettek péntek este a bukaresti Victoriei téren a Recorder oknyomozó portálnak a rendszer problémáit feltáró dokumentumfilmje nyomán. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bírói részlege pénteken közölte, hogy kérik az Igazságügyi Felügyelettől, ellenőrizze a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott vádakat. Egy nappal korábban a CSM ügyészi részlege is bejelentette, hogy a Recorder filmjében elhangzottak kivizsgálását kéri. Mint ismert, a Recorder filmjében több bíró és ügyész névvel vagy név nélkül arról beszél, hogy

a bukaresti ítélőtábla vezetősége sok esetben a bírói testületek összetételének megváltoztatásával eszközölt ki a korrupcióval vádolt személyek számára kedvező ítéleteket.