Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A magyar nemzet szövetbe hímzett története – felvatták a Nemzeti Színház díszfüggönyét

Egy függöny, amely mesél, egy függöny, amelyben a magyar kultúra ezer szála, sorsok, múlt és jövő fonódik össze: felavatták Budapesten a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét. Az eseményre szerte a Kárpát-medencéből érkeztek ünneplők.

Péter Beáta

2025. december 14., 21:262025. december 14., 21:26

2025. december 14., 21:532025. december 14., 21:53

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

A Nemzeti Színház új díszfüggönye

Fotó: Magyari Lukács

Egy függöny, amely mesél, egy függöny, amelyben a magyar kultúra ezer szála, sorsok, múlt és jövő fonódik össze: felavatták Budapesten a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét. Az eseményre szerte a Kárpát-medencéből érkeztek ünneplők.

Péter Beáta

2025. december 14., 21:262025. december 14., 21:26

2025. december 14., 21:532025. december 14., 21:53

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés

A Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét Vidnyánszky Attila vezérigazgató felkérésére Kustán Melinda textiltervező, iparművész tervezte 2019-ben. A 167 négyzetméteres alkotás 104 kézi hímző munkájának eredménye, akik

belehímezték sorsukat, örömeiket és fájdalmaikat.

korábban írtuk

Sorsokból hímzett színházfüggöny
Sorsokból hímzett színházfüggöny

A világon egyedülálló színházfüggöny készül a Nemzeti Színház színpadára: a 167 négyzetméteres textilbe szerte a Kárpát-medencében 94 hímzőasszony 64 magyar tájegység motívumait ölti bele.

Ez a függöny a világon egyedülálló és jóval több, mint színpadi kellék.

Idézet
Egy nemzet története, emlékezete és alkotóereje szövődik benne össze. 12 stilizált életfával, amelyeknek törzsét honfoglaláskori ötvösminták ihlették, nyomukat pedig a Kárpát-medence 60 tájegységének ornamentikája alkotja

– hangzott el vasárnap délután a Nemzeti Színházban az összetartozás függönyének avatóünnepségén. Az eseményre szerte a Kárpát-medencéből érkeztek olyan hímzőasszonyok, akiknek a keze munkája fellelhető a monumentális alkotáson.

Idézet
Vannak pillanatok, amikor a múlt, a jelen és a jövő egyetlen mozdulatban, egyetlen gesztusban találkozik. Ma este, amikor felgördül ez a díszfüggöny, ilyen pillanatnak vagyunk tanúi”

– emelte ki köszöntőbeszédében Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

Tizenkét életfa, 104 hímző keze nyoma

Fotó: Magyari Lukács

„Nem pusztán egy színházi kelléket avatunk, a Nemzeti Színház új függönye a magyar nemzet szövetbe hímzett története, a közös emlékezet és a közös jövő egyaránt. Ez a mű egyben a nemzeti összetartozás szimbóluma is.

Idézet
A tizenkét életfa, amely itt elénk tárul, nemcsak díszítőelem, hanem a magyar kultúra és a hit erejének jelképe. Törzsei az ezeréves múltból sarjadnak, lombjuk pedig a Kárpát-medence minden tájának mintájából bontakozik ki. Minden öltés, mint egy ölelés. Minden szál egy-egy kéz, egy-egy történet, egy-egy közösség üzenete. A 104 hímző keze munkája szó szerint összeszőtte a teljes magyarságot a Felvidéktől a Székelyföldig, a Dunántúltól a Délvidékig”

– osztotta meg ünnepi felszólalásában Hankó Balázs.

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter

Fotó: Magyari Lukács

Mint mondta, ebbe a függönybe nemcsak fonalak, hanem korszakok szövődtek bele. A gépi hímzéstechnológia precizitása és a kézi öltések emberi melegsége együtt teremtették meg azt a harmóniát, amely a magyar kultúra egyik legfontosabb jellemzője: az újra való nyitottság, de az abszolút érték iránti elkötelezettség és hűség. És talán szimbolikus, hogy ebben a műben már a mesterséges intelligencia is helyet kapott – az ember szolgáltában. Mert a technológia akkor válik értékké, ha a lélek munkáját segíti.

Idézet
Ez a díszfüggöny egyben üzenetet is hordoz. Nem elválaszt, hanem közelít. Nem eltakar, hanem feltár, nem zár, hanem megnyit. Nem vasfüggöny, hanem nemzeti függöny, amely mögött a magyar kultúra ezer szála, az alkotó ember tisztasága és a közössége rejlik, mert a magyar kultúra határokon átível.”

Kustán Melinda textiltervező és iparművész beszédében hangsúlyozta, a függöny megalkotása során százak dolgoztak azzal a szándékkal, hogy értéket teremtsenek az egész magyarságnak, az eljövendő generációknak.

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

Fotó: Magyari Lukács

„Ha szakfolyóiratban publikálnék, így fogalmaznék: a Nemzeti Színház nagyszínpadi díszfüggönye

Idézet
rendhagyó, kortárs textilművészeti tárgy, mely egyszerre jeleníti meg a több évszázados szakmai tudást, a hagyomány megőrzését és az innovatív alkotói szemléletet.

Olyan mű, amely kulturális örökségünk jelképeit nem csupán továbbviszi, hanem új, mai értelmezéssel ruházza fel. Ha viszont a díszfüggönyre és alkotótársaimra nézek, a beláthatatlan mennyiségű és tiszta szándékra gondolok, akkor nem fogalmazhatok másként: a díszfüggöny egy csoda, egy kincs. Egy olyan nagyléptékű mű, amihez még hasonlóra sem tudunk széles e világon példát találni.

Idézet
Vidnyánszky Attila arra kért, hogy tervezzek valami olyat, ami eddig még nem volt. Igyekeztem ennek az elvárásnak teljes mélységében megfelelni”

– osztotta meg a nézőkkel Kustán Melinda.

A tervező elmondta, hogy a koncepció kialakításakor arra kereste a választ, hogy megszülethet-e egy olyan textilalkotás, amely egyszerre szólal meg kortárs formanyelven, mégis időtlen jelenléttel bír, miközben

határozottan hordozza a magyar kulturális hagyományok mély archetipikus rétegeit.

„Kihívás volt, hogy párbeszédet hozzak létre a népművészet és az iparművészet formavilága között – ugye két látszólag eltérő rendszer –, hogy egy harmonikus, egymást erősítő módon táruljon el szemünk elé.”

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

Juhász Péter színművész

Fotó: Magyari Lukács

Rámutatott, hogy a díszfüggöny nem statikus, nem megdermedt műtárgy. Élő, lüktető emberi alkotás.

Olyan mű, amelyet érintéssel, figyelemmel, lélekkel, tudással vagy akár tiszta ösztönnel is meg lehet közelíteni, amely csak így, személyes viszonyuláson keresztül tárja fel a valódi üzenetét.

„Örömmel és büszkeséggel mondhatom, hogy megszületett egy olyan műtárgy, amely a tudományos igényű kutatás, a szisztematikus tervezés, a kézműves hagyomány és a modern technológia, köztük a mesterséges intelligencia, eredményeit egyesíti. Egy páratlan textilmű, amely térben, időben és kultúrájában és – reményeim szerint –

Idézet
lélekben is összekapcsolja a Kárpát-medence közösségét.”

Kustán Melinda úgy véli, a függöny elkészülése nemcsak művészeti és tudományos vállalkozás, hanem közösségi értékteremtés is. „Feladatot ad a jövő generációi számára: gondozzuk, becsüljük és értő, tanulni kész lélekkel közelítsük a kulturális örökségünkhöz.

Idézet
A díszfüggöny nem csupán textil, hanem a magyar kulturális identitás egy új kifejezése”

– fogalmazott.

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója

Fotó: Magyari Lukács

Vidnyánszky Attila beszédében úgy fogalmazott, ez a függöny olyan lett, amilyenek egy kicsit mi vagyunk:

lélekből született, nem hivalkodó, de ha jól megnézi az ember, akkor pompázik, csendes, alázatos és iszonyú mélységek vannak benne.

„Még beregszászi színházigazgató voltam, amikor sokadszorra a határon több órát várakozva, megalázó helyzetben ült a kicsi társulatom elcsigázottan, és én akkor azt tudtam mondani nekik, hogy figyeljetek ide, kezeljétek úgy a Magyarországra való átjöveteleinket, mintha minden egyes átjövetelünk egy-egy öltés volna, amivel visszavarrjuk képletesen is egy kicsit a leszakadt Kárpátalját. A beregszászi színház már több mint háromezer ilyen öltésnél jár, itt a színpadon meg több tízezer van. Azt mondta nekem valaki, hogy egy embernek egy élet alatt nem lehet ezt kihímezni.”

Arról, hogy milyen legyen a Nemzeti Színház, egyik elődjét, Németh Antalt (1935-től 1944-ig volt a Nemzeti Színház igazgatója) idézte, aki azt mondta:

nyelvében magyar, lelkében nemzeti és minden tekintetben ízig-vérig színház.

„Ez a meghatározás a világ összes nemzeti színházára érvényes. Lehet, hogy ki kell cserélni a magyart franciára, olaszra stb. Van egy dolog viszont, ami csak a mi Nemzeti Színházunknak a feladata. Történelmünk borzalmas Trianon-tragédiája után a magyar Nemzeti Színháznak az a feladata, hogy

Idézet
megpróbáljon hitet találni, megpróbáljon hidakat építeni abból a tragédiából kiindulva, megértve, hogy életre és jövőre vagyunk ítélve, hisz minden túlélünk, mindent.”
nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kara

Fotó: Magyari Lukács

Az ünnepségen közreműködött a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar, Mészáros Katalin, a színház sajtókommunikációs vezetője, valamint Juhász Péter színművész.

A nagyszínpadi díszfüggöny hivatalos átadója után a közönség a Vidnyánszky Attila rendezte Bánk bán című ünnepi előadást tekinthette meg.

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kara

Fotó: Magyari Lukács

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

Mészáros Katalin, a Nemzeti Színház Mészáros Katalin sajtókommunikációs vezetője

Fotó: Magyari Lukács

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

Fotó: Magyari Lukács

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

Fotó: Magyari Lukács

nemzet, szövet, hímzés, díszfüggöny, Budapest, Nemzeti Színház

Fotó: Magyari Lukács

• Fotó: Magyari Lukács

Fotó: Magyari Lukács

• Fotó: Magyari Lukács

Fotó: Magyari Lukács

• Fotó: Magyari Lukács

Fotó: Magyari Lukács

Magyarország Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra

Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál

Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!