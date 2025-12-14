Hirdetés

A magyar nemzet szövetbe hímzett története – felvatták a Nemzeti Színház díszfüggönyét Egy függöny, amely mesél, egy függöny, amelyben a magyar kultúra ezer szála, sorsok, múlt és jövő fonódik össze: felavatták Budapesten a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét. Az eseményre szerte a Kárpát-medencéből érkeztek ünneplők. Péter Beáta 2025. december 14., 21:26

A Nemzeti Színház új díszfüggönye Fotó: Magyari Lukács

Egy függöny, amely mesél, egy függöny, amelyben a magyar kultúra ezer szála, sorsok, múlt és jövő fonódik össze: felavatták Budapesten a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét. Az eseményre szerte a Kárpát-medencéből érkeztek ünneplők.

Hirdetés A Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét Vidnyánszky Attila vezérigazgató felkérésére Kustán Melinda textiltervező, iparművész tervezte 2019-ben. A 167 négyzetméteres alkotás 104 kézi hímző munkájának eredménye, akik

belehímezték sorsukat, örömeiket és fájdalmaikat.

Egy nemzet története, emlékezete és alkotóereje szövődik benne össze. 12 stilizált életfával, amelyeknek törzsét honfoglaláskori ötvösminták ihlették, nyomukat pedig a Kárpát-medence 60 tájegységének ornamentikája alkotja

– hangzott el vasárnap délután a Nemzeti Színházban az összetartozás függönyének avatóünnepségén. Az eseményre szerte a Kárpát-medencéből érkeztek olyan hímzőasszonyok, akiknek a keze munkája fellelhető a monumentális alkotáson.

Vannak pillanatok, amikor a múlt, a jelen és a jövő egyetlen mozdulatban, egyetlen gesztusban találkozik. Ma este, amikor felgördül ez a díszfüggöny, ilyen pillanatnak vagyunk tanúi”

– emelte ki köszöntőbeszédében Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Tizenkét életfa, 104 hímző keze nyoma Fotó: Magyari Lukács

„Nem pusztán egy színházi kelléket avatunk, a Nemzeti Színház új függönye a magyar nemzet szövetbe hímzett története, a közös emlékezet és a közös jövő egyaránt. Ez a mű egyben a nemzeti összetartozás szimbóluma is.

A tizenkét életfa, amely itt elénk tárul, nemcsak díszítőelem, hanem a magyar kultúra és a hit erejének jelképe. Törzsei az ezeréves múltból sarjadnak, lombjuk pedig a Kárpát-medence minden tájának mintájából bontakozik ki. Minden öltés, mint egy ölelés. Minden szál egy-egy kéz, egy-egy történet, egy-egy közösség üzenete. A 104 hímző keze munkája szó szerint összeszőtte a teljes magyarságot a Felvidéktől a Székelyföldig, a Dunántúltól a Délvidékig”

– osztotta meg ünnepi felszólalásában Hankó Balázs.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Fotó: Magyari Lukács

Mint mondta, ebbe a függönybe nemcsak fonalak, hanem korszakok szövődtek bele. A gépi hímzéstechnológia precizitása és a kézi öltések emberi melegsége együtt teremtették meg azt a harmóniát, amely a magyar kultúra egyik legfontosabb jellemzője: az újra való nyitottság, de az abszolút érték iránti elkötelezettség és hűség. És talán szimbolikus, hogy ebben a műben már a mesterséges intelligencia is helyet kapott – az ember szolgáltában. Mert a technológia akkor válik értékké, ha a lélek munkáját segíti.

Ez a díszfüggöny egyben üzenetet is hordoz. Nem elválaszt, hanem közelít. Nem eltakar, hanem feltár, nem zár, hanem megnyit. Nem vasfüggöny, hanem nemzeti függöny, amely mögött a magyar kultúra ezer szála, az alkotó ember tisztasága és a közössége rejlik, mert a magyar kultúra határokon átível.”

Kustán Melinda textiltervező és iparművész beszédében hangsúlyozta, a függöny megalkotása során százak dolgoztak azzal a szándékkal, hogy értéket teremtsenek az egész magyarságnak, az eljövendő generációknak.

„Ha szakfolyóiratban publikálnék, így fogalmaznék: a Nemzeti Színház nagyszínpadi díszfüggönye

rendhagyó, kortárs textilművészeti tárgy, mely egyszerre jeleníti meg a több évszázados szakmai tudást, a hagyomány megőrzését és az innovatív alkotói szemléletet.

Olyan mű, amely kulturális örökségünk jelképeit nem csupán továbbviszi, hanem új, mai értelmezéssel ruházza fel. Ha viszont a díszfüggönyre és alkotótársaimra nézek, a beláthatatlan mennyiségű és tiszta szándékra gondolok, akkor nem fogalmazhatok másként: a díszfüggöny egy csoda, egy kincs. Egy olyan nagyléptékű mű, amihez még hasonlóra sem tudunk széles e világon példát találni.

Vidnyánszky Attila arra kért, hogy tervezzek valami olyat, ami eddig még nem volt. Igyekeztem ennek az elvárásnak teljes mélységében megfelelni”

– osztotta meg a nézőkkel Kustán Melinda. A tervező elmondta, hogy a koncepció kialakításakor arra kereste a választ, hogy megszülethet-e egy olyan textilalkotás, amely egyszerre szólal meg kortárs formanyelven, mégis időtlen jelenléttel bír, miközben

határozottan hordozza a magyar kulturális hagyományok mély archetipikus rétegeit.

„Kihívás volt, hogy párbeszédet hozzak létre a népművészet és az iparművészet formavilága között – ugye két látszólag eltérő rendszer –, hogy egy harmonikus, egymást erősítő módon táruljon el szemünk elé.”

Juhász Péter színművész Fotó: Magyari Lukács

Rámutatott, hogy a díszfüggöny nem statikus, nem megdermedt műtárgy. Élő, lüktető emberi alkotás.

Olyan mű, amelyet érintéssel, figyelemmel, lélekkel, tudással vagy akár tiszta ösztönnel is meg lehet közelíteni, amely csak így, személyes viszonyuláson keresztül tárja fel a valódi üzenetét.

„Örömmel és büszkeséggel mondhatom, hogy megszületett egy olyan műtárgy, amely a tudományos igényű kutatás, a szisztematikus tervezés, a kézműves hagyomány és a modern technológia, köztük a mesterséges intelligencia, eredményeit egyesíti. Egy páratlan textilmű, amely térben, időben és kultúrájában és – reményeim szerint –

lélekben is összekapcsolja a Kárpát-medence közösségét.”

Kustán Melinda úgy véli, a függöny elkészülése nemcsak művészeti és tudományos vállalkozás, hanem közösségi értékteremtés is. „Feladatot ad a jövő generációi számára: gondozzuk, becsüljük és értő, tanulni kész lélekkel közelítsük a kulturális örökségünkhöz.

A díszfüggöny nem csupán textil, hanem a magyar kulturális identitás egy új kifejezése”

– fogalmazott.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója Fotó: Magyari Lukács

Vidnyánszky Attila beszédében úgy fogalmazott, ez a függöny olyan lett, amilyenek egy kicsit mi vagyunk:

lélekből született, nem hivalkodó, de ha jól megnézi az ember, akkor pompázik, csendes, alázatos és iszonyú mélységek vannak benne.

„Még beregszászi színházigazgató voltam, amikor sokadszorra a határon több órát várakozva, megalázó helyzetben ült a kicsi társulatom elcsigázottan, és én akkor azt tudtam mondani nekik, hogy figyeljetek ide, kezeljétek úgy a Magyarországra való átjöveteleinket, mintha minden egyes átjövetelünk egy-egy öltés volna, amivel visszavarrjuk képletesen is egy kicsit a leszakadt Kárpátalját. A beregszászi színház már több mint háromezer ilyen öltésnél jár, itt a színpadon meg több tízezer van. Azt mondta nekem valaki, hogy egy embernek egy élet alatt nem lehet ezt kihímezni.” Arról, hogy milyen legyen a Nemzeti Színház, egyik elődjét, Németh Antalt (1935-től 1944-ig volt a Nemzeti Színház igazgatója) idézte, aki azt mondta:

nyelvében magyar, lelkében nemzeti és minden tekintetben ízig-vérig színház.

„Ez a meghatározás a világ összes nemzeti színházára érvényes. Lehet, hogy ki kell cserélni a magyart franciára, olaszra stb. Van egy dolog viszont, ami csak a mi Nemzeti Színházunknak a feladata. Történelmünk borzalmas Trianon-tragédiája után a magyar Nemzeti Színháznak az a feladata, hogy

megpróbáljon hitet találni, megpróbáljon hidakat építeni abból a tragédiából kiindulva, megértve, hogy életre és jövőre vagyunk ítélve, hisz minden túlélünk, mindent.”

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kara Fotó: Magyari Lukács

Az ünnepségen közreműködött a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar, Mészáros Katalin, a színház sajtókommunikációs vezetője, valamint Juhász Péter színművész. A nagyszínpadi díszfüggöny hivatalos átadója után a közönség a Vidnyánszky Attila rendezte Bánk bán című ünnepi előadást tekinthette meg.

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kara Fotó: Magyari Lukács

Mészáros Katalin, a Nemzeti Színház Mészáros Katalin sajtókommunikációs vezetője Fotó: Magyari Lukács

