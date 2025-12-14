A magyar nemzet szövetbe hímzett története – felvatták a Nemzeti Színház díszfüggönyét

Egy függöny, amely mesél, egy függöny, amelyben a magyar kultúra ezer szála, sorsok, múlt és jövő fonódik össze: felavatták Budapesten a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét. Az eseményre szerte a Kárpát-medencéből érkeztek ünneplők.
2025. december 14., 21:262025. december 14., 21:26
2025. december 14., 21:532025. december 14., 21:53
A Nemzeti Színház új díszfüggönye
Fotó: Magyari Lukács
Egy függöny, amely mesél, egy függöny, amelyben a magyar kultúra ezer szála, sorsok, múlt és jövő fonódik össze: felavatták Budapesten a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét. Az eseményre szerte a Kárpát-medencéből érkeztek ünneplők.
2025. december 14., 21:262025. december 14., 21:26
2025. december 14., 21:532025. december 14., 21:53
A Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét Vidnyánszky Attila vezérigazgató felkérésére Kustán Melinda textiltervező, iparművész tervezte 2019-ben. A 167 négyzetméteres alkotás 104 kézi hímző munkájának eredménye, akik
A világon egyedülálló színházfüggöny készül a Nemzeti Színház színpadára: a 167 négyzetméteres textilbe szerte a Kárpát-medencében 94 hímzőasszony 64 magyar tájegység motívumait ölti bele.
Ez a függöny a világon egyedülálló és jóval több, mint színpadi kellék.
– hangzott el vasárnap délután a Nemzeti Színházban az összetartozás függönyének avatóünnepségén. Az eseményre szerte a Kárpát-medencéből érkeztek olyan hímzőasszonyok, akiknek a keze munkája fellelhető a monumentális alkotáson.
– emelte ki köszöntőbeszédében Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Tizenkét életfa, 104 hímző keze nyoma
Fotó: Magyari Lukács
„Nem pusztán egy színházi kelléket avatunk, a Nemzeti Színház új függönye a magyar nemzet szövetbe hímzett története, a közös emlékezet és a közös jövő egyaránt. Ez a mű egyben a nemzeti összetartozás szimbóluma is.
– osztotta meg ünnepi felszólalásában Hankó Balázs.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter
Fotó: Magyari Lukács
Mint mondta, ebbe a függönybe nemcsak fonalak, hanem korszakok szövődtek bele. A gépi hímzéstechnológia precizitása és a kézi öltések emberi melegsége együtt teremtették meg azt a harmóniát, amely a magyar kultúra egyik legfontosabb jellemzője: az újra való nyitottság, de az abszolút érték iránti elkötelezettség és hűség. És talán szimbolikus, hogy ebben a műben már a mesterséges intelligencia is helyet kapott – az ember szolgáltában. Mert a technológia akkor válik értékké, ha a lélek munkáját segíti.
Kustán Melinda textiltervező és iparművész beszédében hangsúlyozta, a függöny megalkotása során százak dolgoztak azzal a szándékkal, hogy értéket teremtsenek az egész magyarságnak, az eljövendő generációknak.
Fotó: Magyari Lukács
„Ha szakfolyóiratban publikálnék, így fogalmaznék: a Nemzeti Színház nagyszínpadi díszfüggönye
Olyan mű, amely kulturális örökségünk jelképeit nem csupán továbbviszi, hanem új, mai értelmezéssel ruházza fel. Ha viszont a díszfüggönyre és alkotótársaimra nézek, a beláthatatlan mennyiségű és tiszta szándékra gondolok, akkor nem fogalmazhatok másként: a díszfüggöny egy csoda, egy kincs. Egy olyan nagyléptékű mű, amihez még hasonlóra sem tudunk széles e világon példát találni.
– osztotta meg a nézőkkel Kustán Melinda.
A tervező elmondta, hogy a koncepció kialakításakor arra kereste a választ, hogy megszülethet-e egy olyan textilalkotás, amely egyszerre szólal meg kortárs formanyelven, mégis időtlen jelenléttel bír, miközben
„Kihívás volt, hogy párbeszédet hozzak létre a népművészet és az iparművészet formavilága között – ugye két látszólag eltérő rendszer –, hogy egy harmonikus, egymást erősítő módon táruljon el szemünk elé.”
Juhász Péter színművész
Fotó: Magyari Lukács
Rámutatott, hogy a díszfüggöny nem statikus, nem megdermedt műtárgy. Élő, lüktető emberi alkotás.
„Örömmel és büszkeséggel mondhatom, hogy megszületett egy olyan műtárgy, amely a tudományos igényű kutatás, a szisztematikus tervezés, a kézműves hagyomány és a modern technológia, köztük a mesterséges intelligencia, eredményeit egyesíti. Egy páratlan textilmű, amely térben, időben és kultúrájában és – reményeim szerint –
Kustán Melinda úgy véli, a függöny elkészülése nemcsak művészeti és tudományos vállalkozás, hanem közösségi értékteremtés is. „Feladatot ad a jövő generációi számára: gondozzuk, becsüljük és értő, tanulni kész lélekkel közelítsük a kulturális örökségünkhöz.
– fogalmazott.
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója
Fotó: Magyari Lukács
Vidnyánszky Attila beszédében úgy fogalmazott, ez a függöny olyan lett, amilyenek egy kicsit mi vagyunk:
„Még beregszászi színházigazgató voltam, amikor sokadszorra a határon több órát várakozva, megalázó helyzetben ült a kicsi társulatom elcsigázottan, és én akkor azt tudtam mondani nekik, hogy figyeljetek ide, kezeljétek úgy a Magyarországra való átjöveteleinket, mintha minden egyes átjövetelünk egy-egy öltés volna, amivel visszavarrjuk képletesen is egy kicsit a leszakadt Kárpátalját. A beregszászi színház már több mint háromezer ilyen öltésnél jár, itt a színpadon meg több tízezer van. Azt mondta nekem valaki, hogy egy embernek egy élet alatt nem lehet ezt kihímezni.”
Arról, hogy milyen legyen a Nemzeti Színház, egyik elődjét, Németh Antalt (1935-től 1944-ig volt a Nemzeti Színház igazgatója) idézte, aki azt mondta:
„Ez a meghatározás a világ összes nemzeti színházára érvényes. Lehet, hogy ki kell cserélni a magyart franciára, olaszra stb. Van egy dolog viszont, ami csak a mi Nemzeti Színházunknak a feladata. Történelmünk borzalmas Trianon-tragédiája után a magyar Nemzeti Színháznak az a feladata, hogy
A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kara
Fotó: Magyari Lukács
Az ünnepségen közreműködött a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar, Mészáros Katalin, a színház sajtókommunikációs vezetője, valamint Juhász Péter színművész.
A nagyszínpadi díszfüggöny hivatalos átadója után a közönség a Vidnyánszky Attila rendezte Bánk bán című ünnepi előadást tekinthette meg.
A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kara
Fotó: Magyari Lukács
Mészáros Katalin, a Nemzeti Színház Mészáros Katalin sajtókommunikációs vezetője
Fotó: Magyari Lukács
Fotó: Magyari Lukács
Fotó: Magyari Lukács
Fotó: Magyari Lukács
Fotó: Magyari Lukács
Fotó: Magyari Lukács
Fotó: Magyari Lukács
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!