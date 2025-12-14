Tető alatt az adományokból épülő ház, de még elkel a segítség

Otthont a gyerekeknek, otthont a családnak – a jelmondatból kézzelfogható valóság válik Gyergyószentmiklóson, ahol közösségi összefogással épül egy rászoruló, négygyermekes család új háza. A segítségre továbbra is szükség van.

Gergely Imre 2025. december 14., 21:002025. december 14., 21:00

Az adománygyűjtő mozgalom tavasszal indult, és azóta lépésről lépésre haladt előre a megvalósulás felé. korábban írtuk Összefogtak, hogy megépülhessen a négygyerekes rászoruló család háza Otthont a gyerekeknek, otthont a családnak – ezzel a mottóval indítottak adománygyűjtő mozgalmat Gyergyószentmiklóson. Az a cél, hogy házat építsenek egy rászoruló négygyerekes családnak. Szeptemberre elkészült az alap, októberben felhúzták a falakat, novemberben pedig a tetőszerkezet és a kémények is a helyükre kerültek. Az elmúlt napokban

beépítették a külső nyílászárókat, jelenleg a külső szigetelés zajlik, miközben hamarosan a belső munkálatok is elkezdődnek.

Fotó: Magyari Vass István

„Karácsonyhoz közeledve, péntektől elmondhatjuk, hogy megpillantottuk az alagút végén a fényt.

A kályha már melegíti az egyelőre még csupasz falakat”

– fogalmaz a kezdeményező Magyari Vass István. A füstölő kémény ma már annak a jele, hogy az épülő ház több mint félúton van ahhoz, hogy igazi otthon legyen belőle.

Fotó: Magyari Vass István

A munkálatok mindeddig adományokból és vállalkozók nagyvonalú segítségéből valósultak meg. Ahhoz azonban, hogy

a ház ne csak felépüljön, hanem valóban beköltözhető, meleg otthon legyen – ha nem is karácsonyra, de húsvétra –, további támogatásra van szükség.

A kezdeményezők ezért továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi plébániák titkárságain, illetve a Fenyő Szövetség bankszámláján keresztül.