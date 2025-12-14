Tető alatt az adományokból épülő ház, de még elkel a segítség

Fotó: Magyari Vass István
Otthont a gyerekeknek, otthont a családnak – a jelmondatból kézzelfogható valóság válik Gyergyószentmiklóson, ahol közösségi összefogással épül egy rászoruló, négygyermekes család új háza. A segítségre továbbra is szükség van.
Az adománygyűjtő mozgalom tavasszal indult, és azóta lépésről lépésre haladt előre a megvalósulás felé.
Otthont a gyerekeknek, otthont a családnak – ezzel a mottóval indítottak adománygyűjtő mozgalmat Gyergyószentmiklóson. Az a cél, hogy házat építsenek egy rászoruló négygyerekes családnak.
Szeptemberre elkészült az alap, októberben felhúzták a falakat, novemberben pedig a tetőszerkezet és a kémények is a helyükre kerültek. Az elmúlt napokban
Fotó: Magyari Vass István
„Karácsonyhoz közeledve, péntektől elmondhatjuk, hogy megpillantottuk az alagút végén a fényt.
– fogalmaz a kezdeményező Magyari Vass István.
A füstölő kémény ma már annak a jele, hogy az épülő ház több mint félúton van ahhoz, hogy igazi otthon legyen belőle.
Fotó: Magyari Vass István
A munkálatok mindeddig adományokból és vállalkozók nagyvonalú segítségéből valósultak meg. Ahhoz azonban, hogy
A kezdeményezők ezért továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi plébániák titkárságain, illetve a Fenyő Szövetség bankszámláján keresztül.
Az adományokat fogadó bankszámla adatok:
ASOCIATIA ALIANTA DE PIN - FENYŐ SZOVETSÉG EGYESÜLET
43390322
RO14 BRDE 210S V575 6875 2100
