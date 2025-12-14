Zelenszkij kijelentette, a biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna lemond a NATO-csatlakozási törekvésekről

A nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-csatlakozással kapcsolatos törekvéseiről. Erről Volodimir Zelenszkij beszélt vasárnap egy Berlinbe tervezett tárgyalás előtt, amelynek részeként amerikai küldöttekkel egyeztet.

Székelyhon 2025. december 14., 19:592025. december 14., 19:59

Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy ezek a garanciák egyúttal kompromisszumot jelentenek Ukrajna részről a NATO-tagság helyett.

Ukrajna kezdettől fogva a NATO-csatlakozást tekintette céljának, mert ez valódi biztonsági garanciát jelent. Egyes amerikai és európai partnereink azonban nem támogatták ezt az irányt”

– tette hozzá az ukrán elnök a Reuters beszámolója szerint, amelyet az MTI szemlézett. Hirdetés Mint mondta, az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti kétoldalú biztonsági garanciák, a Washington által nyújtott, a NATO 5. cikkéhez hasonló biztosítékok, valamint az európai partnerek és más országok – köztük Kanada és Japán – garanciái lehetőséget adnak egy újabb orosz invázió megakadályozására. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a berlini találkozón Ukrajna az európai országokkal és az Egyesült Államokkal közösen

egy olyan húsz pontból álló tervet vizsgál majd meg, amelynek a végén egy tűzszüneti lehetőség is szerepel.

Volodimir Zelenszkij ugyanakkor hozzátette, hogy Kijev jelenleg nem folytat közvetlen tárgyalásokat Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban már többször is követelte, hogy Ukrajna hivatalosan is mondjon le a NATO-hoz való csatlakozás tervéről, továbbá azt is, hogy Kijev vonja ki a csapatait a Donbász területének mintegy 10 százalékáról, amely még mindig ukrán ellenőrzés alatt áll.

Moszkva egyúttal többször hangoztatta azt is, hogy Ukrajnának semleges országnak kell maradnia, és nem állomásozhatnak NATO-csapatok a területén.

A Reuters orosz források korábbi beszámolója alapján cikkében emklékeztetett, hogy Putyin „írásos” garanciát szeretne a vezető nyugati hatalmaktól a NATO keleti bővítésének kizárásáról, ami gyakorlatilag Ukrajna, Georgia, Moldova és más volt szovjet utódállam tagságának elutasítását jelentené. Volodimir Zelenszkij korábban „méltóságteljes” békéről beszélt, valamint

olyan garanciákról, amelyek biztosítják, hogy Oroszország ne támadja meg újra Ukrajnát.