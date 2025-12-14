Megrongálták a falu bejáratánál felállított keresztet Csíkpálfalván

Fotó: Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia/Facebook
Ismeretlen elkövető rongálta meg a Csíkpálfalva határában levő útszéli keresztfát vasárnapra virradóra – adja hírül Facebook-oldalán a helyi Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia.
Mint írják: nemrég egy csíkpálfalvi család nagylelkű támogatásának köszönhetően újították fel a falu bejáratánál található keresztet, amelyet hálával fogadott a közösség.
„Sajnálattal kell közölnünk, hogy az éjszaka folyamán a keresztet valaki megrongálta.
– olvasható a bejegyzésben.
Fotó: Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia/Facebook
Az egyházközség arra kéri a lakókat, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, jelezze a plébánián vagy az illetékes hatóságoknál.
– teszik még hozzá.
Fotó: Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia/Facebook
A bejegyzéshez Csíkpálfalva polgármestere, Ferencz Csaba is hozzászólt, aki szerint autó mehetett neki a keresztfának. Mint ígérte, kiderítik, hogy miként történhetett a rongálás.
