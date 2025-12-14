Megrongálták a falu bejáratánál felállított keresztet Csíkpálfalván

Ismeretlen elkövető rongálta meg a Csíkpálfalva határában levő útszéli keresztfát vasárnapra virradóra – adja hírül Facebook-oldalán a helyi Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia.

Mint írják: nemrég egy csíkpálfalvi család nagylelkű támogatásának köszönhetően újították fel a falu bejáratánál található keresztet, amelyet hálával fogadott a közösség.

„Sajnálattal kell közölnünk, hogy az éjszaka folyamán a keresztet valaki megrongálta.