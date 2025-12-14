Jogtalanul tartottak fogva és zsúfoltak össze időseket – házkutatásokat tartanak a hatóságok

Tizenhárom Temes megyei helyszínen tartottak házkutatást szombaton a hatóságok az illegálisan működtetett nagycsanádi idősotthon ügyében.

A Temes megyei rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint az ügyben

jogellenes fogvatartás, jogtalan tevékenység, gondatlanságból elkövetett emberölés és visszaélésszerű magatartás gyanúja miatt indult eljárás

– ismerteti az Agerpres. December 5-én a Temes Megyei Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (AJPIS) ellenőrzést végzett egy csatádi idősotthonnál, ahol súlyos hiányosságokat tártak fel. December 10-én az AJPIS kiszállt egy nagycsanádi ingatlanhoz, ahol

78 idős személyt találtak egy engedély nélkül működtetett létesítményben, akik közül többet a csatádi otthonból költöztettek át.