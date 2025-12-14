Szombat este is több ezren vonultak utcára az igazságügy függetlenségéért Bukarestben

Több ezren tüntettek az igazságszolgáltatás függetlenségéért szombat este a bukaresti Victoriei téren.

Az összegyűltek Lia Savonea legfelsőbb bírósági elnök és Cătălin Predoiu volt igazságügyi, jelenlegi belügyminiszter lemondását követelték – ismerteti az Agerpres .

A tüntetők román és EU-zászlókkal, vuvuzelákkal, dobokkal és hangosbemondókkal felszerelkezve érkeztek a térre, ahol korrupcióellenes jelszavakat skandáltak.

A kezükben tartott táblákon olyan feliratok álltak, mint: „Lia, vár a börtön”, „Igazságot, ne korrupciót”, „A változáshoz bátorság kell”.

korábban írtuk Egy bírónő is csatlakozik az igazságszolgáltatás függetlenségét követelő tüntetőkhöz A craiovai ítélőtábla egyik bírája bejelentette, hogy szombaton csatlakozni fog a bíróság épülete előtt az igazságszolgáltatás függetlenségéért tüntetőkhöz.

A tömegben felállítottak egy életnagyságú fényképet Lia Savoneáról, mellette azzal az üzenettel, hogy „Védelmet biztosítok a korruptaknak”.

korábban írtuk Több ezren tüntettek péntek este az igazságügyi botrány nyomán Bukarestben Több ezren tüntettek péntek este a bukaresti Victoriei téren a Recorder oknyomozó portálnak a rendszer problémáit feltáró dokumentumfilmje nyomán.

A tüntetőknél egy fakereszt is volt „Román igazságszolgáltatás” felirattal, körülötte pedig gyertyákat helyeztek el.