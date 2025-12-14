Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet

Élőben is követhetjük majd, ahogyan a TEGA takarítja a havat

Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.

Kocsis Károly 2025. december 14., 19:152025. december 14., 19:15

Sepsiszentgyörgyön és a hozzá tartozó településeken TEGA Rt. gondoskodik a hó takarításáról. „Feltöltöttük a készleteinket, a járművek már októbertől készen állnak, tulajdonképpen ma is jöhet a havazás” – közölte Máthé László, a köztisztasági vállalat igazgatója.

A hó eltakarítása 14 teherautó típusú gépjárművel és 12 darab motoros hókotróval történik.

Ahol viszont dolgoznak, ott online is követhető a TEGA23 felhasználónévvel és a TEGA23 jelszóval. A város területén rendszerint kalcium-kloridot használnak csúszásgátló anyagként, ezt granulátum és oldat formájában egyaránt terítik. Nem újdonság, hogy

a hókotrás mindig a legsűrűbb forgalommal bíró utakon kezdődik, onnan haladnak a kisebb fontosságú utcák irányába.

Havazáskor a hókotrók folyamatosan dolgoznak, ami rendszerint elegendő, ám előfordulhat, hogy az útfelületen mégis megáll a hó – ilyenkor a sofőrök éberségére is szükség van. A köztisztasági vállalat téli készletét jelenleg 850 tonna sóval kevert, kavicsmentes homok,

3 tonna kalcium-klorid granulátum

és 100 köbméter kalcium-klorid képezi. Ezt a tél során újra feltöltik, ha kell, bár az elmúlt években erre nem volt szükség a különösen enyhe és száraz téli időjárás miatt. Kézdivásárhelyen az önkormányzat alárendeltségébe tartozó helyi közszolgálati vállalat gondoskodik az utcák hótalanításáról – tudtuk meg Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől.

A cég négy, hótolóval ellátott traktort tart készenlétben

erre a feladatra, közülük kettő van homokszóróval is felszerelve, akárcsak az egyik haszonjárművük, amely egyszerre két tonna csúszásgátló anyagot is képes magával vinni.

Jelenleg sóból 32 tonna, homokból 330 tonna áll rendelkezésre.