Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet

Élőben is követhetjük majd, ahogyan a TEGA takarítja a havat
Fotó: Borbély Fanni
Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Sepsiszentgyörgyön és a hozzá tartozó településeken TEGA Rt. gondoskodik a hó takarításáról. „Feltöltöttük a készleteinket, a járművek már októbertől készen állnak, tulajdonképpen ma is jöhet a havazás” – közölte Máthé László, a köztisztasági vállalat igazgatója.
Sepsiszentgyörgy területén havazás idején egyszerre nagyjából 70 ember dolgozik a hótalanításon, de csak a főbb utcákban, ugyanis egyes városrészekben sem az elmúlt évek során, sem a mostani télen nem végez ilyen munkát a TEGA. Ahol viszont dolgoznak, ott online is követhető a TEGA23 felhasználónévvel és a TEGA23 jelszóval.
A város területén rendszerint kalcium-kloridot használnak csúszásgátló anyagként, ezt granulátum és oldat formájában egyaránt terítik. Nem újdonság, hogy
Havazáskor a hókotrók folyamatosan dolgoznak, ami rendszerint elegendő, ám előfordulhat, hogy az útfelületen mégis megáll a hó – ilyenkor a sofőrök éberségére is szükség van.
A köztisztasági vállalat téli készletét jelenleg
850 tonna sóval kevert, kavicsmentes homok,
3 tonna kalcium-klorid granulátum
és 100 köbméter kalcium-klorid képezi.
Ezt a tél során újra feltöltik, ha kell, bár az elmúlt években erre nem volt szükség a különösen enyhe és száraz téli időjárás miatt.
Kézdivásárhelyen az önkormányzat alárendeltségébe tartozó helyi közszolgálati vállalat gondoskodik az utcák hótalanításáról – tudtuk meg Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől.
erre a feladatra, közülük kettő van homokszóróval is felszerelve, akárcsak az egyik haszonjárművük, amely egyszerre két tonna csúszásgátló anyagot is képes magával vinni.
A forgalmasabb útkereszteződésekhez már kihelyezték a homokkal töltött tárolókat, ahonnan adott esetben a gyorsan megoldható a gyalogátjárók és az úttest csúszásmentesítése.
