Nagyajtán a Kriza János Kultúrotthon dísztermében mutatják be szerdán Kisgyörgy Zoltán Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét. A könyv több évtizedes falujáró kutatómunka összegzése, Erdővidék településeinek múltját és jelenét tárja az olvasók elé.

Gergely Imre 2025. december 15., 08:302025. december 15., 08:30

Kisgyörgy Zoltán Mesélő falvaink – Erdővidék című könyve egy nagyszabású, hatkötetesre tervezett sorozat első darabja, amely a mai Kovászna megye falvainak történeteit, hagyományait és közösségi emlékezetét dolgozza fel. Az Erdővidéket bemutató könyvben Hirdetés

templomok, kúriák és táji emlékek mellett helyi tanítók, lelkészek és közösségi emberek sorsai rajzolják ki a vidék gazdag szellemi örökségét.