Így lesz a megszokottból ünnepi: székelyföldi városok nappali és esti arcai

Egyetlen mozdulattal érkezik meg az ünnepi hangulat és lesz nappali városképből esti fényvarázs Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen a Székelyhon interaktív összeállításában.

Ahogy leszáll az este, a megszokott utcák és terek új arcukat mutatják. A Székelyhon fotósai megörökítették székelyföldi városok karácsonyi díszkivilágítását. Jobbra és balra húzva a képpárokon megnézheti a városok nappali és éjszakai hangulatát.