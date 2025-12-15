Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn

Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.

Noha Csíkszereda számára már nem elérhető az nZEB (nearly Zero-Energy Building) szabvány szerinti majdnem nulla energiaigényű társasházak építésére szánt támogatás az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből, Tusnádfürdőn ezt felhasználva épül két társasház.

Még a megszorítások bejelentése előtt, a nyár folyamán sikerült elkezdeni a beruházást, így a finanszírozás biztosított.

Az építési területet a város déli részén jelölték ki korábban, az Olt és Kárpátok utca közötti, kockakővel burkolt parkolónál, ahol a két, egyenként hat lakásos társasház készül.

Jól halad az építkezés. Télen sem állnak le Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala

Mellettük elektromos töltőállomás is létesül, ez is a pályázat része. Az önkormányzati bérlakásokat a pályázati feltételeknek megfelelően

fiatal orvosok és tanárok vehetik majd igénybe, ez a város számára kedvező lehetőségeket biztosít.

az egyik tömbház első szintje készül, a másiknál pedig a második szinttel dolgoznak.

Ha minden jól megy, az egyiknél teljesen elkészül a szerkezet idén, a tető nélkül, a másik esetében pedig mintegy 60 százalékban, januárban pedig folytatják a munkát – ismertette. Hirdetés Ez azt jelenti, hogy télen sem lesz leállás a tervek szerint.

Igyekezni kell, mert az átadást jövő év május végéig be szeretnék fejezni, ez a finanszírozási szerződés határideje.

A támogatást a fejlesztési minisztérium biztosítja, a számlákat időben fizették – tudtuk meg.

Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala