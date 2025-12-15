Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn

Két, egyenként hat lakásos társasház épül
Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala
Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Noha Csíkszereda számára már nem elérhető az nZEB (nearly Zero-Energy Building) szabvány szerinti majdnem nulla energiaigényű társasházak építésére szánt támogatás az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből, Tusnádfürdőn ezt felhasználva épül két társasház.
Az építési területet a város déli részén jelölték ki korábban, az Olt és Kárpátok utca közötti, kockakővel burkolt parkolónál, ahol a két, egyenként hat lakásos társasház készül.
Jól halad az építkezés. Télen sem állnak le
Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala
Mellettük elektromos töltőállomás is létesül, ez is a pályázat része. Az önkormányzati bérlakásokat a pályázati feltételeknek megfelelően
Európai uniós támogatással építenek két, egyenként hat lakásos társasházat Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. Az építkezés jövőben be is fejeződik.
Mint Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester kérdésünkre elmondta, az építkezés jól halad, az alapozás befejezése után
Ha minden jól megy, az egyiknél teljesen elkészül a szerkezet idén, a tető nélkül, a másik esetében pedig mintegy 60 százalékban, januárban pedig folytatják a munkát – ismertette.
Ez azt jelenti, hogy télen sem lesz leállás a tervek szerint.
A támogatást a fejlesztési minisztérium biztosítja, a számlákat időben fizették – tudtuk meg.
Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala
A beruházás értéke közel 7 millió lej, ebből a PNRR-támogatás értéke 5 millió, a különbség a város önrésze, ennek biztosításához pedig a hitelhez folyamodnak – ismertette korábban az elöljáró. A különbözethez hozzájárult, hogy a kormány által elkészített költségszámításban olyan elemek hiányoznak a tervekből, amelyek szükségesek az ilyen típusú, nZEB szabvány alapján épülő ingatlanok számára, ezért is jelentős az önrész.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?
Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.
Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.
Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.
szóljon hozzá!