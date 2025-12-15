Karácsonyfavásárlás: hogyan állapíthatjuk meg, hogy mennyire friss a fenyő?

Néhány egyszerű módszerrel megvizsgálhatjuk, hogy mennyire régen vágták ki a fát

A kivágás időpontjától és a tárolás módjától is függ a természetes fenyő „élettartama”, ugyanakkor néhány egyszerű módszer már vásárlás előtt segíthet megállapítani, hogy mennyire friss a fa, ami lakásunkat fogja ékesíteni az ünnepek alatt.

Farkas Áron 2025. december 15., 12:302025. december 15., 12:30

A karácsonyhoz közeledve egyre több helyen jelennek meg az eladásra kínált fenyőfák: piacokon, ültetvényeken, bevásárlóközpontokban, barkácsáruházakban, vagy akár online is megvásárolhatjuk a tökéletes karácsonyfát. De mire figyeljünk, ha a természetes fenyő mellett döntünk, és azt szeretnénk, hogy minél tovább szép maradjon lakásunkban?

A fenyőfa várható „élettartama”, vagyis, hogy mennyi idő elteltével kezd el száradni és hullatni tűleveleit, leginkább attól függ, hogy mikor vágták ki, és azt követően milyen körülmények között tárolták

– magyarázta a Romsilva országos erdőgazdálkodási társaság szakembere a Hotnews.ro hírportálnak. Hirdetés „Ha alacsony hőmérsékleten tárolták, akkor körülbelül három hétig eltart. Ha magasabb hőmérsékleten tárolták, akkor nyilvánvalóan rövidebb ideig” – jelentette ki, hozzátéve, hogy

még a hazai fenyők esetében is több nap telhet el a kivágás pillanatától a piacokon való áruba bocsátásig.

„Gondoljunk csak bele, hogy valahol Máramarosban kivágták, majd valahol tárolták, aztán teherautóra rakták és Bukarestbe szállították. Tehát valószínűleg már 4–5 naposak, amikor megérkeznek a piacra, ahol további 2–3 napot várnak, amíg vevőre lelnek” – húzta alá.

Fotó: Olti Angyalka

Három módszer a fenyőfa frissességének megállapítására A külföldről importált fenyők esetében a kivágás és a vásárlás közötti időszak jóval hosszabb lehet, így a szakember néhány módszert is ajánl, amellyel már vásárlás előtt megvizsgálhatjuk, hogy mennyire friss a megvásárolni kívánt fa: Enyhén rázzuk meg a fát. Ha már ekkor hullnak róla a tűlevelek, akkor egyértelmű, hogy nem fogja sokáig bírni a szoba melegében.

Nézzük meg, hogyan állnak a tűlevelek. Ideális esetben fésűszerű mintázatban kell elhelyezkedniük. Ha már ekkor lefelé mutatnak, vagy már nem követik a fésűszeri elrendezést, akkor a fa régi.

Óvatosan szorítsuk markunkba egy ágat. Ha tűlevelek maradnak a tenyerünkben, azt jelenti, hogy a fa már nem tartalmaz elegendő gyantát, és nem lesz tartós benti hőmérsékleten.

Fotó: Olti Angyalka

Mennyit bírja egy fenyőfa szobahőmérsékleten? A szobában 22 fokos átlaghőmérsékleten a karácsonyfa legfeljebb egy hétig–tíz napig marad friss. Ezután elkezdi hullatni tűleveleit.

„Élettartamát” meghosszabbíthatjuk, ha időnként egy kevés vizet permetezünk az ágakra.