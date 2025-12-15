Székelyföldi nyugdíjak országos viszonylatban: kijött a friss lista

Képünk illusztráció
Az idei harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest 0,3 százalékkal nőtt az átlagnyugdíj Romániában, miközben a nyugdíjasok átlagos száma 4,921 millióra nőtt – tájékoztatott hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).
A közlemény szerint a harmadik negyedévben az összes nyugdíjkategória – öregségi, rokkantsági, túlélő hozzátartozói nyugdíj stb. – figyelembevételével kiszámított átlagnyugdíj 2941 lej volt, 0,3 százalékkal magasabb, mint az előző negyedévben.
aminek a nettó átlagbérhez viszonyított vásárlóértéke az előző negyedévben jegyzett 59,6 százalékról 60,2 százalékra nőtt.
A harmadik negyedévben a nyugdíjasok átlagos száma 4,921 millió volt, háromezerrel nagyobb, mint a második negyedévben, de 44 ezerrel kisebb, mint 2024 hasonló időszakában. Az állami társadalombiztosítási rendszerben nyilvántartott nyugdíjasok átlagos száma 4,569 millió volt, hétezerrel nagyobb, mint az előző negyedévben, de 28 ezerrel kisebb, mint egy évvel korábban.
Éves összevetésben az összes nyugdíjkategória – öregségi, rokkantsági, túlélő hozzátartozói nyugdíj stb. – figyelembevételével kiszámított átlagnyugdíj 13,9 százalékkal, az állami társadalombiztosítási átlagnyugdíj 14,5 százalékkal nőtt – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet közlésére hivatkozva.
Az állami társadalombiztosítási átlagnyugdíj megyékre bontva 2025 harmadik negyedévében
Az állami társadalombiztosítási átlagnyugdíj Botoșani (2229 lej), Vrancea (2266 lej) és Giurgiu (22276 lej) megyében volt a legkisebb, Bukarestben (3560 lej), Hunyad (3505 lej) és Brassó (3325 lej) megyében pedig a legnagyobb.
A székelyföldi megyék a 42-es lista közepén találhatók,
Az INS adatai szerint a harmadik negyedévben a nyugdíjasok többsége öregségi nyugdíjra jogosult személy volt (1,768 millió férfi és 2,167 millió nő).
