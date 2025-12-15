Székelyföldi nyugdíjak országos viszonylatban: kijött a friss lista

Az idei harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest 0,3 százalékkal nőtt az átlagnyugdíj Romániában, miközben a nyugdíjasok átlagos száma 4,921 millióra nőtt – tájékoztatott hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A közlemény szerint a harmadik negyedévben az összes nyugdíjkategória – öregségi, rokkantsági, túlélő hozzátartozói nyugdíj stb. – figyelembevételével kiszámított átlagnyugdíj 2941 lej volt, 0,3 százalékkal magasabb, mint az előző negyedévben.

aminek a nettó átlagbérhez viszonyított vásárlóértéke az előző negyedévben jegyzett 59,6 százalékról 60,2 százalékra nőtt.

A harmadik negyedévben a nyugdíjasok átlagos száma 4,921 millió volt, háromezerrel nagyobb, mint a második negyedévben, de 44 ezerrel kisebb, mint 2024 hasonló időszakában. Az állami társadalombiztosítási rendszerben nyilvántartott nyugdíjasok átlagos száma 4,569 millió volt, hétezerrel nagyobb, mint az előző negyedévben, de 28 ezerrel kisebb, mint egy évvel korábban.

Éves összevetésben az összes nyugdíjkategória – öregségi, rokkantsági, túlélő hozzátartozói nyugdíj stb. – figyelembevételével kiszámított átlagnyugdíj 13,9 százalékkal, az állami társadalombiztosítási átlagnyugdíj 14,5 százalékkal nőtt – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet közlésére hivatkozva.