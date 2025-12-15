Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor

Elvesztette uralmát a jármű fölött egy fiatal, 19 éves sofőr és egy áteresznek, majd egy ház kerítésének csapódott – az ütközés következtében életét vesztette, utasa, egy 16 éves kiskorú pedig súlyosan megsérült és kórházba szállították. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés és súlyos testi sértés miatt nyomoz – írja a Digi24 hatósági tájékoztatásra hivatkozva.

A baleset után több felvétel is nyilvánosságra került: egy térfigyelő kamera a becsapódást rögzítette (alább látható), egy másik megrázó videót pedig (itt megnézhető) az összetört autóról posztoltak, és noha a mentésnél minden bizonnyal szét kellett bontani az autóroncsot, a földön, több darabban heverő motor mindenképp árulkodik a becsapódás erősségéről.