Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg

• Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Ron Sachs

Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Ron Sachs

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban vasárnap, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.

Székelyhon

2025. december 15., 11:022025. december 15., 11:02

2025. december 15., 11:062025. december 15., 11:06

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A halálhírt először Karen Bass Los Angeles polgármestere jelentette be a közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésben. A rendőrség elsőre hivatalosan csak annyit erősített meg, hogy a házaspár Brentwoodban fekvő otthonában két holttestet találtak – írja az MTI.

A nyomozók azt állapították meg, hogy

a rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt. A hatóság gyanúsítottról nem számolt be.

Rob Reiner halálhíre nyomán otthonánál megjelent többek mellett Billy Crystal színész, aki a Reiner által 1989-ben rendezett Harry és Sally című romantikus vígjáték férfi főszereplője volt.

Részvétét fejezte ki több más ismert filmes személyiség, Gavin Newsom kaliforniai kormányzó közleményében Rob Reiner „emberiességhez való rendkívüli hozzájárulását” hangoztatta, míg Karen Bass, Los Angeles polgármestere megdöbbenésének adott hangot, szolidaritását fejezte ki a szeptemberben gyilkosság áldozatává vált a Charlie Kirk által alapított Turning Point USA szóvivője, Andrew Kolvet is.

Rob Reiner színészként első ismert szerepét az All in the Family című 1971 és 1979 között sugárzott vígjátéksorozatban alakította 8 éven, és 9 évadon át.

Ismert rendezései közé tartozik A herceg menyasszonya és A becsületbeli ügy című film.

Világ Gyász
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 10., szerda

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít

Súlyos pszichés károkat okozhatnak az áldozatokban a közösségimédia-felületeken időről időre felbukkanó veszélyes trendek.

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
2025. december 10., szerda

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
Hirdetés
2025. december 08., hétfő

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is

A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
2025. december 08., hétfő

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
2025. december 08., hétfő

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén

Megerősítette hétfőn a külügyminisztérium, hogy óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén.

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén
Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén
2025. december 08., hétfő

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén
2025. december 03., szerda

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Parlament (EP) képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról – tájékoztatott a két uniós intézmény szerdán.

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről
Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről
2025. december 03., szerda

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről
Hirdetés
2025. december 03., szerda

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő

Christian Stocker osztrák kancellár meghívására Ilie Bolojan hivatalos látogatást tesz szerdán és csütörtökön Ausztriában, és útban Bécs felé, Budapesten találkozik Orbán Viktor magyar kormányfővel is.

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő
Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő
2025. december 03., szerda

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő
2025. december 03., szerda

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv

Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
2025. december 03., szerda

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
2025. december 01., hétfő

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra

Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a békefolyamatban. Az amerikai elnök erről vasárnap beszélt, miután lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában.

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra
Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra
2025. december 01., hétfő

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra
Hirdetés
2025. november 28., péntek

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik

Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik
Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik
2025. november 28., péntek

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik
2025. november 27., csütörtök

Rengeteg halottja van a hongkongi tűznek, sok embert még keresnek

Csütörtök délutánig legkevesebb 55 ember vesztette életét és 280 lakót továbbra sem sikerült elérni egy szerdán keletkezett, nagy kiterjedésű tűz után az észak-hongkongi Taj Po negyed lakótömbjeiben – írja az MTI a helyi hatóságok közlésére hivatkozva.

Rengeteg halottja van a hongkongi tűznek, sok embert még keresnek
Rengeteg halottja van a hongkongi tűznek, sok embert még keresnek
2025. november 27., csütörtök

Rengeteg halottja van a hongkongi tűznek, sok embert még keresnek
2025. november 24., hétfő

Hárommillió forintot csaltak ki egy idős magyar nőtől romániai szélhámosok

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte két román állampolgárságú férfi letartóztatását, akik – eddig ismeretlen – társukkal egy 77 éves tiszafüredi nőtől csaltak ki hárommillió millió forintot azzal, hogy az Interpoltól telefonálnak.

Hárommillió forintot csaltak ki egy idős magyar nőtől romániai szélhámosok
Hárommillió forintot csaltak ki egy idős magyar nőtől romániai szélhámosok
2025. november 24., hétfő

Hárommillió forintot csaltak ki egy idős magyar nőtől romániai szélhámosok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!