Gyanús haláleset: kihantolták a volt igazságügyi miniszter holttestét

Rodica Stănoiu volt igazságügyi miniszter holttestét hétfőn exhumálták és az igazságügyi orvostani intézetbe szállítják boncolásra, miután az ügyészek gyanús haláleset ügyében eljárást indítottak – nyilatkozták az Agerpresnek ügyészségi források.

A sajtóban megjelent hírek szerint a 86 éves Rodica Stănoiut a halála előtti napokban egy bukaresti kórházban kezelték, ahonnan sokkal fiatalabb élettársa felelősségére engedték haza.

Tájékoztatásuk szerint az Ilfov megyei ügyészség vizsgálatot indított az egykori miniszter halála körül kialakult viták nyomán.

Az idős nő fején és szemei körül állítólag ütés nyomai látszódtak.

Rodica Stănoiunak nem született gyermeke, hozzátartozói pedig azzal gyanúsították meg élettársát, hogy megpróbálja megszerezni a volt miniszterasszony vagyonát.

Hirdetés

A sajtóban megjelentek nyomán az Ilfov megyei ügyészség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és számítógépes rendszerhez való jogtalan hozzáférés gyanújával.

Rodica Stănoiu a fővárosi Izvorul Nou temetőben van eltemetve.