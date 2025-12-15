Rovatok
Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

Szerdán kezdődik a karácsony vásár. A háttérben már zajlanak az előkészületek

Szerdán kezdődik a karácsony vásár. A háttérben már zajlanak az előkészületek

Fotó: Olti Angyalka

Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.

Fülöp-Székely Botond

2025. december 15., 14:422025. december 15., 14:42

A városi park helyett ismét a Márton Áron téren szervezik meg a karácsonyi vásárt, ahol nagy erőkkel zajlanak már az előkészületek – közölte Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Mint mondta, ezzel egyrészt az árusok kérésének tesznek eleget, akik úgy vélik, hogy a Patkóban nagyobb az áthaladó forgalom, így többen benéznek majd a portékáktól roskadó kis bódék közé.

Kevesebben lesznek

Az elöljáró arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyszínváltoztatásnak ára van, hiszen így

kevesebb árusnak tudnak majd helyet biztosítani: a korábbi nyolcvan eladó helyett csak nagyjából ötvenen lesznek.

Az árusok részvételéről liciten döntöttek: akik több pénzt ajánlottak, azok kaptak helyet a vásáron.

Szakács-Paál azt is nyomatékosította, hogy sikerült beszerezni a tűzvédelmi engedélyeket az új helyszínre. A változtatást egyébként az is indokolta, hogy felújítási munkálatok zajlanak a művelődési háznál, ami miatt egy jelentős részt el kellett keríteni a városi parkból.

Számos kulturális műsor

Simon Mária Tímea, a művelődési központ vezetője rámutatott, szerdán délután négy órakor nyílik meg a vásár, amelynek első három napján többnyire székelyudvarhelyi iskolások és óvodások fognak fellépni. A Friday Rehab pénteken este nyolc órakor koncertezik, az UDV Jam Session vasárnap este hét órára várja az érdeklődőket, de előadást tart jövő héten kedden, délután öt órától a belvárosi református templomban a Szentegyházi Gyermekfilharmónia is. A szervezők kiemelték azt is, hogy utóbbi napon

karácsonyi dalokból összeállított repertoárját mutatja be a Csillag születik döntőjébe nemrég bejutott Kristóf Béla és lánya, Rebeka (18.30).

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A rendezvény során a lelki értékek is hangsúlyt kapnak, így szerdán fellép a Kis Szent Teréz Katolikus Plébánia köré csoportosuló Hálaluja zenekar (19.00), valamint szombaton a Belvárosi Református Egyházközösség házaskörének zenekara (19.00). Ezenkívül gyerekműsorral is készülnek, hiszen színpadra lép az Udvarhely Bábműhely (hétfő 17.00), Evilági együttes (vasárnap 18.00) és a Karaván együttes (kedd 19.00). Az eseményen a csíkborzsovai és kézdiszentléleki hagyományőrző csoportok is részt vesznek, akik lucázással (péntek 16.10) és a betlehemes játékkal (szombat 17.00) készülnek.

A Szeretet gyertyáját vasárnap 17 órakor fogják meggyújtani a Patkóban.

A felsoroltakon kívül természetesen több más kulturális műsor is lesz.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„Azt gondolom, hogy lesz értelme lejönni a vásárra és együtt, közösségként ünnepelni” – jegyezte meg a polgármester. Az esemény jövő kedden zárul.

Mindemellett érdemes tudni, hogy a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának összeomlása nyomán elhunyt fiatalokra a tavalyhoz hasonlóan csendes főhajtással emlékezik meg a városvezetés december 18-án 15 óra 59 perckor. Ezen időszakban a karácsonyi vásár elcsendesül.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
© Székelyhon.ro 2009-2025
Minden jog fenntartva!