Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

Szerdán kezdődik a karácsony vásár. A háttérben már zajlanak az előkészületek
Fotó: Olti Angyalka
Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.
A városi park helyett ismét a Márton Áron téren szervezik meg a karácsonyi vásárt, ahol nagy erőkkel zajlanak már az előkészületek – közölte Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Mint mondta, ezzel egyrészt az árusok kérésének tesznek eleget, akik úgy vélik, hogy a Patkóban nagyobb az áthaladó forgalom, így többen benéznek majd a portékáktól roskadó kis bódék közé.
Az elöljáró arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyszínváltoztatásnak ára van, hiszen így
Az árusok részvételéről liciten döntöttek: akik több pénzt ajánlottak, azok kaptak helyet a vásáron.
Szakács-Paál azt is nyomatékosította, hogy sikerült beszerezni a tűzvédelmi engedélyeket az új helyszínre. A változtatást egyébként az is indokolta, hogy felújítási munkálatok zajlanak a művelődési háznál, ami miatt egy jelentős részt el kellett keríteni a városi parkból.
Simon Mária Tímea, a művelődési központ vezetője rámutatott, szerdán délután négy órakor nyílik meg a vásár, amelynek első három napján többnyire székelyudvarhelyi iskolások és óvodások fognak fellépni. A Friday Rehab pénteken este nyolc órakor koncertezik, az UDV Jam Session vasárnap este hét órára várja az érdeklődőket, de előadást tart jövő héten kedden, délután öt órától a belvárosi református templomban a Szentegyházi Gyermekfilharmónia is. A szervezők kiemelték azt is, hogy utóbbi napon
Fotó: Olti Angyalka
A rendezvény során a lelki értékek is hangsúlyt kapnak, így szerdán fellép a Kis Szent Teréz Katolikus Plébánia köré csoportosuló Hálaluja zenekar (19.00), valamint szombaton a Belvárosi Református Egyházközösség házaskörének zenekara (19.00). Ezenkívül gyerekműsorral is készülnek, hiszen színpadra lép az Udvarhely Bábműhely (hétfő 17.00), Evilági együttes (vasárnap 18.00) és a Karaván együttes (kedd 19.00). Az eseményen a csíkborzsovai és kézdiszentléleki hagyományőrző csoportok is részt vesznek, akik lucázással (péntek 16.10) és a betlehemes játékkal (szombat 17.00) készülnek.
A felsoroltakon kívül természetesen több más kulturális műsor is lesz.
Fotó: Olti Angyalka
„Azt gondolom, hogy lesz értelme lejönni a vásárra és együtt, közösségként ünnepelni” – jegyezte meg a polgármester. Az esemény jövő kedden zárul.
Mindemellett érdemes tudni, hogy a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának összeomlása nyomán elhunyt fiatalokra a tavalyhoz hasonlóan csendes főhajtással emlékezik meg a városvezetés december 18-án 15 óra 59 perckor. Ezen időszakban a karácsonyi vásár elcsendesül.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.
Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.
Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.
Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.
Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.
A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
Nem mondtak le az inkubátorház létesítéséről Székelykeresztúron, noha a többéves elképzelés mindeddig akadályok miatt nem valósulhatott meg. Hargita Megye Tanácsa a várossal közösen újra pályázni fog a cél érdekében.
Székelyudvarhelyen idén is karácsonyi jótékonysági koncertre várják az érdeklődőket „Jónak lenni jó” címmel. A rendezvény december 16-án, 17 órától lesz a Polgármesteri Hivatal Szent István termében.
Teljes egészében lezárják Székelyudvarhelyen a Vásártér utca és a Bethlen Gábor utca kereszteződését hétfőn, a reggeli csúcsforgalom levonulását követően, egészen kedd reggelig.
szóljon hozzá!