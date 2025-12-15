A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.

Ahogya arról korábban beszámoltunk, elkápráztatta a közönséget és a zsűrit is a székelyudvarhelyi apa-lánya duó a magyarországi RTL tehetségkutatójában.

Produkciójában a 14 éves lány az A csitári hegyek alatt című népdalt adta elő.