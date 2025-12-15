Közösségi munkájáért díjazták a Bekecs Táncegyesületet

A Bekecs Táncegyesület vehette át idén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezetének Szabó György Pál-díját, elismerésként a kiemelkedő művészeti munkáért és a közösségi szolgálatért.

A Benő Barna-Zsolt vezette csapat ma már megkerülhetetlen tényező Erdélyben. Nemcsak azért, mert

a Fölszállott a Páva döntőseiként és hivatásos társulatként a szakma elismerését már kivívták.

Számunkra legalább ennyire fontos, hogy ezt a tudást és hitelességet visszaforgatják a közösségbe – méltatja az EMKE a díjazott együttest.

Mint közösségi oldalukon írják, a színpadi sikerek mellett elképesztő munkát végeznek az utánpótlás-nevelésben. Az általuk létrehozott hálózatban