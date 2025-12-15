Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében

Egy gyergyószentmiklósi bár előtt kialakult konfliktust szerettek volna megoldani a rendőrök vasárnap hajnalban, később viszont üldözőbe vettek két férfit, akik autóval távoztak a helyszínről. Útközben két baleset is történt.

Több személy között alakult ki hangos szóváltás vasárnap hajnalban egy gyergyószentmiklósi lokál előtt a Nicolae Bălcescu utcában, ezt a konfliktust szerették volna megoldani a közbeavatkozó rendőrök – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Két érintett férfi azonban megtagadta az együttműködést, majd

Közvetlenül a távozásuk után nekiütköztek egy parkoló autónak az említett utcában, majd tovább hajtottak, a rendőrök azonnal utánuk indultak. Később Gyergyószárhegy községben a sofőr, egy 35 éves maroshévízi férfi, előzés közben lesodródott az útról és egy hídfőnek ütközött. Az ütközést követően mind az autóvezető, mind utasa, egy 26 éves Gyergyósalamás községbeli férfi,

a szélvédőn keresztül kirepült az autóból.

A mentőegységek kiérkezéséig a rendőrség elsősegélyt nyújtott a sérülteknek, akiket kórházba szállítottak. A vizsgálatok alapján beigazolódott a rendőrök korábbi gyanúja, hogy a sofőr és utasa is ittas állapotban voltak a történtekkor.

A rendőrség az ügyészség koordinálásával folytatja a nyomozást az eset körülményeinek feltárása érdekében.