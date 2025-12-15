Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Egy gyergyószentmiklósi bár előtt kialakult konfliktust szerettek volna megoldani a rendőrök vasárnap hajnalban, később viszont üldözőbe vettek két férfit, akik autóval távoztak a helyszínről. Útközben két baleset is történt.
Több személy között alakult ki hangos szóváltás vasárnap hajnalban egy gyergyószentmiklósi lokál előtt a Nicolae Bălcescu utcában, ezt a konfliktust szerették volna megoldani a közbeavatkozó rendőrök – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Két érintett férfi azonban megtagadta az együttműködést, majd
Közvetlenül a távozásuk után nekiütköztek egy parkoló autónak az említett utcában, majd tovább hajtottak, a rendőrök azonnal utánuk indultak. Később Gyergyószárhegy községben a sofőr, egy 35 éves maroshévízi férfi, előzés közben lesodródott az útról és egy hídfőnek ütközött. Az ütközést követően mind az autóvezető, mind utasa, egy 26 éves Gyergyósalamás községbeli férfi,
A mentőegységek kiérkezéséig a rendőrség elsősegélyt nyújtott a sérülteknek, akiket kórházba szállítottak. A vizsgálatok alapján beigazolódott a rendőrök korábbi gyanúja, hogy a sofőr és utasa is ittas állapotban voltak a történtekkor.
A rendőrség az ügyészség koordinálásával folytatja a nyomozást az eset körülményeinek feltárása érdekében.
December 15-től élesben működik a fizetéses parkolási rendszer Gyergyószentmiklóson. A szolgáltatást a piacgondnokság és a helyi rendőrség fogja felügyelni. A bérletek már megvásárolhatók a zöldségpiacnál a piacgondnokság irodájában.
Módosította a költségvetést a gyergyószentmiklósi képviselő-testület, és ezzel több adósságot is rendez. Közelebb került a Virág negyed déli részének korszerűsítése. Terítéken volt a Monturist-téma is: a helyzet ismét a város hátrányára módosulhat.
Könyvbemutatók, kiállítások, ünnepi programok, gasztronómiai különlegességek és fergeteges esti koncertek tették emlékezetessé a hétvégi Szent Miklós Napokat Gyergyószék központjában.
Zajlik a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál templom felújítása: az elmúlt hónapokban több mint 400 ezer lej értékű munkát sikerült elvégezni. A torony jövőre elkészülhet, ezt követően pedig nekiláthatnak a teljes külső felújításnak.
Csapdába esett egy négylábú Galócáson, egy nagyjából tíz méter mélységű medencében. A bajba jutott kutya ugatására egy járókelő figyelt fel, aki riasztotta a tűzoltókat, így rövid időn belül sikerült kimenekíteni.
Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.
Nem szabad csak gazdasági jelentőséget látni a vallási turizmusban. Sőt, az Isten tiszteletét nem írhatja felül a templom: akkor is a csend és az imádság helye marad, ha nyitott bármilyen látogatónak – emelte ki Kovács Gergely érsek Gyergyószentmiklóson.
A Szent Miklós Napok keretében nyílik meg a Mikulás Falu a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán. Az esemény 3 napon át várja a családokat programokkal, de a helyszín utána is látogatható lesz, egészen december 21-ig.
Utak, tájak címmel nyílik meg december 5-én 17 órakor Funkenhauzer Zsófia képzőművész kiállítása a gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában.
Megérkezett Gyergyószentmiklósra az első két, 79 férőhelyes elektromos autóbusz, amelyek a város és környékbeli községek közszállítását fogják szolgálni. A járművek díszítéséhez több száz gyermektől várnak rajzokat.
