Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Egy gyergyószentmiklósi bár előtt kialakult konfliktust szerettek volna megoldani a rendőrök vasárnap hajnalban, később viszont üldözőbe vettek két férfit, akik autóval távoztak a helyszínről. Útközben két baleset is történt.

Székelyhon

2025. december 15., 17:532025. december 15., 17:53

Több személy között alakult ki hangos szóváltás vasárnap hajnalban egy gyergyószentmiklósi lokál előtt a Nicolae Bălcescu utcában, ezt a konfliktust szerették volna megoldani a közbeavatkozó rendőrök – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Két érintett férfi azonban megtagadta az együttműködést, majd

autóba ülve elhajtottak a helyszínről.

Közvetlenül a távozásuk után nekiütköztek egy parkoló autónak az említett utcában, majd tovább hajtottak, a rendőrök azonnal utánuk indultak. Később Gyergyószárhegy községben a sofőr, egy 35 éves maroshévízi férfi, előzés közben lesodródott az útról és egy hídfőnek ütközött. Az ütközést követően mind az autóvezető, mind utasa, egy 26 éves Gyergyósalamás községbeli férfi,

a szélvédőn keresztül kirepült az autóból.

A mentőegységek kiérkezéséig a rendőrség elsősegélyt nyújtott a sérülteknek, akiket kórházba szállítottak. A vizsgálatok alapján beigazolódott a rendőrök korábbi gyanúja, hogy a sofőr és utasa is ittas állapotban voltak a történtekkor.

A rendőrség az ügyészség koordinálásával folytatja a nyomozást az eset körülményeinek feltárása érdekében.

Gyergyószék Rendőrség
A rovat további cikkei

2025. december 09., kedd

Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson

December 15-től élesben működik a fizetéses parkolási rendszer Gyergyószentmiklóson. A szolgáltatást a piacgondnokság és a helyi rendőrség fogja felügyelni. A bérletek már megvásárolhatók a zöldségpiacnál a piacgondnokság irodájában.

Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson
Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson
2025. december 09., kedd

Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson
2025. december 08., hétfő

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül

Módosította a költségvetést a gyergyószentmiklósi képviselő-testület, és ezzel több adósságot is rendez. Közelebb került a Virág negyed déli részének korszerűsítése. Terítéken volt a Monturist-téma is: a helyzet ismét a város hátrányára módosulhat.

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül
Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül
2025. december 08., hétfő

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül
2025. december 07., vasárnap

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson

Könyvbemutatók, kiállítások, ünnepi programok, gasztronómiai különlegességek és fergeteges esti koncertek tették emlékezetessé a hétvégi Szent Miklós Napokat Gyergyószék központjában.

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson
Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson
2025. december 07., vasárnap

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson
2025. december 07., vasárnap

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása

Zajlik a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál templom felújítása: az elmúlt hónapokban több mint 400 ezer lej értékű munkát sikerült elvégezni. A torony jövőre elkészülhet, ezt követően pedig nekiláthatnak a teljes külső felújításnak.

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása
Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása
2025. december 07., vasárnap

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása
2025. december 06., szombat

Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók

Csapdába esett egy négylábú Galócáson, egy nagyjából tíz méter mélységű medencében. A bajba jutott kutya ugatására egy járókelő figyelt fel, aki riasztotta a tűzoltókat, így rövid időn belül sikerült kimenekíteni.

Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók
Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók
2025. december 06., szombat

Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók
2025. december 06., szombat

Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába

Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.

Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába
Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába
2025. december 06., szombat

Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába
2025. december 04., csütörtök

Amikor a turista bemegy a székelyföldi templomba

Nem szabad csak gazdasági jelentőséget látni a vallási turizmusban. Sőt, az Isten tiszteletét nem írhatja felül a templom: akkor is a csend és az imádság helye marad, ha nyitott bármilyen látogatónak – emelte ki Kovács Gergely érsek Gyergyószentmiklóson.

Amikor a turista bemegy a székelyföldi templomba
Amikor a turista bemegy a székelyföldi templomba
2025. december 04., csütörtök

Amikor a turista bemegy a székelyföldi templomba
2025. december 03., szerda

Mikulás Falu: a városnapok után is élni fog a varázslat Gyergyószentmiklóson

A Szent Miklós Napok keretében nyílik meg a Mikulás Falu a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán. Az esemény 3 napon át várja a családokat programokkal, de a helyszín utána is látogatható lesz, egészen december 21-ig.

Mikulás Falu: a városnapok után is élni fog a varázslat Gyergyószentmiklóson
Mikulás Falu: a városnapok után is élni fog a varázslat Gyergyószentmiklóson
2025. december 03., szerda

Mikulás Falu: a városnapok után is élni fog a varázslat Gyergyószentmiklóson
2025. december 03., szerda

Funkenhauzer Zsófia kiállítása nyílik meg a Pro Art Galériában

Utak, tájak címmel nyílik meg december 5-én 17 órakor Funkenhauzer Zsófia képzőművész kiállítása a gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában.

Funkenhauzer Zsófia kiállítása nyílik meg a Pro Art Galériában
Funkenhauzer Zsófia kiállítása nyílik meg a Pro Art Galériában
2025. december 03., szerda

Funkenhauzer Zsófia kiállítása nyílik meg a Pro Art Galériában
2025. november 28., péntek

Gyerekrajzok között utaznak majd a GyerBusz utasai

Megérkezett Gyergyószentmiklósra az első két, 79 férőhelyes elektromos autóbusz, amelyek a város és környékbeli községek közszállítását fogják szolgálni. A járművek díszítéséhez több száz gyermektől várnak rajzokat.

Gyerekrajzok között utaznak majd a GyerBusz utasai
Gyerekrajzok között utaznak majd a GyerBusz utasai
2025. november 28., péntek

Gyerekrajzok között utaznak majd a GyerBusz utasai
