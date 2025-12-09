Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson

December 15-től élesben működik a fizetéses parkolási rendszer Gyergyószentmiklóson. A szolgáltatást a piacgondnokság és a helyi rendőrség fogja felügyelni. A bérletek már megvásárolhatók a zöldségpiacnál a piacgondnokság irodájában.

Novembertől szerették volna üzembe helyezni a parkolóautomatákat és újraindítani a fizetéses parkolási rendszert Gyergyószentmiklóson, azonban technikai problémák merültek fel, és a kezdést halasztani kellett. Most viszont már minden készen áll ahhoz, hogy a szolgáltatás elindulhasson. Hétfőn,

december 15-én már élesben fog menni a rendszer, attól kezdődően kötelező lesz fizetni a parkolásért a kijelölt zónákban.

A városban kilenc parkolóautomatát helyeztek ki, és minden parkolóban tájékoztató táblák ismertetik a díjakat és a fizetési módokat. Nagy Zoltán polgármester szerint a legtöbben várhatóan a TPARK-applikációt használják majd, hiszen más városok tapasztalatai is ezt mutatják.

A díjfizetésre öt perc türelmi idő áll rendelkezésre, aminek letelte után bírság jár a parkolódíjat nem fizetőknek.

És nem éri meg majd elkerülni a parkolódíj-fizetést például úgy, hogy a kijelölt parkolók helyett tilosban hagyja az autóját valaki. A rendőrség ugyanis figyelni fog, illetve bírságolni, és az már közlekedési kihágásnak fog számítani, más büntetési tételekkel és büntetőpontokkal.

A város területén három zónában lesznek fizetéses parkolók, és a díjszabás is eltérő.

Az A-zóna a főtér,

a C-zóna a volt öntöde előtt, illetve az állomással szemben kialakított parkolókat jelenti,

a B-zóna pedig minden más kijelölt parkoló.

Parkolási díjak

Az A-zónában 30 percnyi parkolásért 2,50 lejt kell fizetni, 1 óra 5 lejbe, 2 óra pedig 10 lejbe kerül.

A B-zóna díjszabása: 30 perc 1,50 lej, 1 óra 3 lej, 2 óra 6 lej, 1 nap 15 lej.

C-zóna: 1 óra 1 lej, 2 óra 2 lej, 1 nap 5 lej.

Parkolódíjakat fizetni SMS-ben, a TPARK-applikáción keresztül, valamint a parkolóautomatáknál lehet. Az automatákból kiváltott parkolójegyet az autó szélvédőjén belül, látható helyen kell elhelyezni. Az SMS-ben vagy applikáción történő fizetés azonnal megjelenik a szolgáltatás rendszerében.