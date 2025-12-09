Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson

Hétfőtől már kötelező lesz a parkolódíjak megfizetése Gyergyószentmiklóson • Fotó: Gergely Imre

Hétfőtől már kötelező lesz a parkolódíjak megfizetése Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

December 15-től élesben működik a fizetéses parkolási rendszer Gyergyószentmiklóson. A szolgáltatást a piacgondnokság és a helyi rendőrség fogja felügyelni. A bérletek már megvásárolhatók a zöldségpiacnál a piacgondnokság irodájában.

Gergely Imre

2025. december 09., 19:222025. december 09., 19:22

2025. december 09., 19:372025. december 09., 19:37

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Novembertől szerették volna üzembe helyezni a parkolóautomatákat és újraindítani a fizetéses parkolási rendszert Gyergyószentmiklóson, azonban technikai problémák merültek fel, és a kezdést halasztani kellett. Most viszont már minden készen áll ahhoz, hogy a szolgáltatás elindulhasson. Hétfőn,

december 15-én már élesben fog menni a rendszer, attól kezdődően kötelező lesz fizetni a parkolásért a kijelölt zónákban.

A városban kilenc parkolóautomatát helyeztek ki, és minden parkolóban tájékoztató táblák ismertetik a díjakat és a fizetési módokat. Nagy Zoltán polgármester szerint a legtöbben várhatóan a TPARK-applikációt használják majd, hiszen más városok tapasztalatai is ezt mutatják.

A díjfizetésre öt perc türelmi idő áll rendelkezésre, aminek letelte után bírság jár a parkolódíjat nem fizetőknek.

És nem éri meg majd elkerülni a parkolódíj-fizetést például úgy, hogy a kijelölt parkolók helyett tilosban hagyja az autóját valaki. A rendőrség ugyanis figyelni fog, illetve bírságolni, és az már közlekedési kihágásnak fog számítani, más büntetési tételekkel és büntetőpontokkal.

A város területén három zónában lesznek fizetéses parkolók, és a díjszabás is eltérő.

  • Az A-zóna a főtér,

  • a C-zóna a volt öntöde előtt, illetve az állomással szemben kialakított parkolókat jelenti,

  • a B-zóna pedig minden más kijelölt parkoló.

Parkolási díjak

  • Az A-zónában 30 percnyi parkolásért 2,50 lejt kell fizetni, 1 óra 5 lejbe, 2 óra pedig 10 lejbe kerül.

  • A B-zóna díjszabása: 30 perc 1,50 lej, 1 óra 3 lej, 2 óra 6 lej, 1 nap 15 lej.

  • C-zóna: 1 óra 1 lej, 2 óra 2 lej, 1 nap 5 lej.

Parkolódíjakat fizetni SMS-ben, a TPARK-applikáción keresztül, valamint a parkolóautomatáknál lehet. Az automatákból kiváltott parkolójegyet az autó szélvédőjén belül, látható helyen kell elhelyezni. Az SMS-ben vagy applikáción történő fizetés azonnal megjelenik a szolgáltatás rendszerében.

A parkolódíjat hétköznapokon 8.30 és 17 óra között kell megfizetni, hétvégén és ünnepnapokon ingyenes a parkolás.

Bérletek is válthatók, ezek díjszabásai megtalálhatók Gyergyószentmiklós Önkormányzatának Facebook-oldalán.

Hirdetés

A bérletvásárlásra a zöldségpiacnál a piacgondnokság irodájában van lehetőség munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között, illetve péntekenként 9 és 14 óra között. A bérletvásárláshoz szükséges iratok: személyi igazolvány, a jármű forgalmi engedélye, cégek esetében az adószám.

Ellenőrzés és bírságolás

A parkolási rendszert a piacgondnokság munkatársai és a helyi rendőrség felügyelik. Fizetés elmulasztása esetén bírságról szóló értesítés kerül a szélvédőre. A bírságot 72 órán belül kell megfizetni. Ha ez nem történik meg, további 48 órán belül magasabb pótdíjat kell fizetni. Újabb késedelem esetén

a helyi rendőrség akár 1000 lejig terjedő bírságot is kiszabhat.

További információk a következő telefonszámokon érhetők el: piacgondnokság 0730 055 556; városháza: 0366 733 007.

korábban írtuk

Októbertől újraindul a fizetéses parkolás Gyergyószentmiklóson
Októbertől újraindul a fizetéses parkolás Gyergyószentmiklóson

Október 1-től tesztüzemmódban indul újra a fizetéses parkolás Gyergyószentmiklóson. A képviselő-testület kedden fogadta el az ehhez szükséges határozatot. Szerződéskötés közelébe került az új mobilitási projekt, ennek költségvetését aktualizálták.

korábban írtuk

Rendbe teszik a főtéri parkolókat – közeledik a fizetéses parkolás visszaállítása Gyergyószentmiklóson
Rendbe teszik a főtéri parkolókat – közeledik a fizetéses parkolás visszaállítása Gyergyószentmiklóson

Elkezdték a központi park körüli parkolók felújítását Gyergyószentmiklóson, ami egy újabb lépés a fizetéses parkolás újbóli bevezetéséhez.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
3 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében

Egy gyergyószentmiklósi bár előtt kialakult konfliktust szerettek volna megoldani a rendőrök vasárnap hajnalban, később viszont üldözőbe vettek két férfit, akik autóval távoztak a helyszínről. Útközben két baleset is történt.

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében
Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében
Hirdetés
2025. december 08., hétfő

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül

Módosította a költségvetést a gyergyószentmiklósi képviselő-testület, és ezzel több adósságot is rendez. Közelebb került a Virág negyed déli részének korszerűsítése. Terítéken volt a Monturist-téma is: a helyzet ismét a város hátrányára módosulhat.

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül
Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül
2025. december 08., hétfő

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül
2025. december 07., vasárnap

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson

Könyvbemutatók, kiállítások, ünnepi programok, gasztronómiai különlegességek és fergeteges esti koncertek tették emlékezetessé a hétvégi Szent Miklós Napokat Gyergyószék központjában.

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson
Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson
2025. december 07., vasárnap

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson
2025. december 07., vasárnap

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása

Zajlik a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál templom felújítása: az elmúlt hónapokban több mint 400 ezer lej értékű munkát sikerült elvégezni. A torony jövőre elkészülhet, ezt követően pedig nekiláthatnak a teljes külső felújításnak.

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása
Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása
2025. december 07., vasárnap

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása
Hirdetés
2025. december 06., szombat

Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók

Csapdába esett egy négylábú Galócáson, egy nagyjából tíz méter mélységű medencében. A bajba jutott kutya ugatására egy járókelő figyelt fel, aki riasztotta a tűzoltókat, így rövid időn belül sikerült kimenekíteni.

Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók
Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók
2025. december 06., szombat

Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók
2025. december 06., szombat

Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába

Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.

Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába
Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába
2025. december 06., szombat

Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába
2025. december 04., csütörtök

Amikor a turista bemegy a székelyföldi templomba

Nem szabad csak gazdasági jelentőséget látni a vallási turizmusban. Sőt, az Isten tiszteletét nem írhatja felül a templom: akkor is a csend és az imádság helye marad, ha nyitott bármilyen látogatónak – emelte ki Kovács Gergely érsek Gyergyószentmiklóson.

Amikor a turista bemegy a székelyföldi templomba
Amikor a turista bemegy a székelyföldi templomba
2025. december 04., csütörtök

Amikor a turista bemegy a székelyföldi templomba
Hirdetés
2025. december 03., szerda

Mikulás Falu: a városnapok után is élni fog a varázslat Gyergyószentmiklóson

A Szent Miklós Napok keretében nyílik meg a Mikulás Falu a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán. Az esemény 3 napon át várja a családokat programokkal, de a helyszín utána is látogatható lesz, egészen december 21-ig.

Mikulás Falu: a városnapok után is élni fog a varázslat Gyergyószentmiklóson
Mikulás Falu: a városnapok után is élni fog a varázslat Gyergyószentmiklóson
2025. december 03., szerda

Mikulás Falu: a városnapok után is élni fog a varázslat Gyergyószentmiklóson
2025. december 03., szerda

Funkenhauzer Zsófia kiállítása nyílik meg a Pro Art Galériában

Utak, tájak címmel nyílik meg december 5-én 17 órakor Funkenhauzer Zsófia képzőművész kiállítása a gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában.

Funkenhauzer Zsófia kiállítása nyílik meg a Pro Art Galériában
Funkenhauzer Zsófia kiállítása nyílik meg a Pro Art Galériában
2025. december 03., szerda

Funkenhauzer Zsófia kiállítása nyílik meg a Pro Art Galériában
2025. november 28., péntek

Gyerekrajzok között utaznak majd a GyerBusz utasai

Megérkezett Gyergyószentmiklósra az első két, 79 férőhelyes elektromos autóbusz, amelyek a város és környékbeli községek közszállítását fogják szolgálni. A járművek díszítéséhez több száz gyermektől várnak rajzokat.

Gyerekrajzok között utaznak majd a GyerBusz utasai
Gyerekrajzok között utaznak majd a GyerBusz utasai
2025. november 28., péntek

Gyerekrajzok között utaznak majd a GyerBusz utasai
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!