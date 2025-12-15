Tizenöt év után helyreállítják a vargyasi sportcsarnokot

Vargyas községben több beruházáson túl vannak. A sportcsarnok teljes felújítása azonban több mint másfél millió lejbe kerül

Az erdővidéki község több mint százötvenezer euró uniós támogatásból, és szinte ugyanennyi saját forrásból fedezi sportcsarnoka felújítását, amire régóta vágynak a vargyasiak, hiszen az épületet eddig nem használhatta ki az ifjúság.

Farkas Orsolya 2025. december 15., 18:202025. december 15., 18:20

Hosszú évek után először van remény arra, hogy a községnek egy rendezett, működőképes sportlétesítménye legyen. Imets Lajos polgármester a Székelyhon kérésére felidézte a vargyasi sportcsarnok történetét, és azt, hogy miért vált az épület a község szégyenfoltjává. Tizenöt éve kihasználatlan a sportcsarnok A létesítményt az Országos Beruházási Társaság (CNI) programja keretében építették 2009-2010-ben. Az elöljáró szerint azonban

a munkát soha nem fejezték be teljesen, mert a kivitelező cég időközben csődbe ment, és egy félkész épületet hagyott maga után.

A sportcsarnokban már a kezdettől fogva problémák voltak olyan alapvető elemekkel, mint a villanyhálózat, fűtésrendszer pedig nem is volt benne. Voltak olyan ciklusok, amikor a községvezetés ezt-azt megjavított, de olyanra is volt példa, hogy

négy évig még csak igyekezet sem volt rá, hogy előremozdítsák a csarnok ügyét.

Azért dolgoznak, hogy korszerű, engedélyeztetett sportcsarnokot kapjanak a vargyasiak Fotó: Imets Lajos/Facebook

Imets Lajos 2012-ben alpolgármester lett, mint mondta, ebben az időben részleges javításokat sikerült elvégezni, a csarnok egyik szárnyába gázfűtést szereltek, de a teljes körű működtetéshez nem volt elegendő anyagi forrás. Az évek alatt károsodtak a vízvezetékek, az illemhelyek, a mennyezet.

Szó szerint szégyenfolttá vált a sportcsarnok 2020-ra”

– mutatott rá az elöljáró, akit abban az évben választottak meg a község élére. Hirdetés Az épületet nem is szabad használni, hiszen a tűzoltóság nem engedélyezi. A mostani felújítás azonban átfogó lesz, és a cél az, hogy teljesen működőképes sportlétesítményt hozzanak ki belőle.

Felújítják a tetőzetet, a falakat, vízvezetéket, fűtésrendszert, villanyhálózatot – egyszóval mindent.

Ezenkívül energetikai korszerűsítésre is sor kerül, amit európai uniós forrásokból valósítanak meg. Mindent beleadnak a felújításba A sportcsarnok energetikai felújítására a Leader program keretében pályáztak, a munkálatokat két éven belül kell elvégezni. A LEADER program egyébként az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, az Európai Bizottság által kidolgozott négy közösségi kezdeményezés egyike. A vargyasi pályázatot az Alutus Regio Egyesület Akciócsoport révén, a régiót alkotó települések polgármestereinek együttműködésével nyerték meg.

A százötven férőhelyes csarnokba 15 év után fűtést szerelnek. Képünk illusztráció Fotó: Csató Andrea

Az elnyert, több mint 150 ezer eurós uniós támogatás azonban csak kis részben fedezi azokat a javításokat, amelyeket mindenképpen el kell végezni az épületen.

Az uniós támogatás mindössze tíz százaléka fordítható javításokra, a többi pénzből az energetikai felújítást végzik:

többek között geotermikus kutakat és pompákat, tűzcsapokat, napelemrendszert szerelnek, hogy végre fűthető legyen az épület, méghozzá zöld energiával.

Az egyéb, szükséges javításokat tehát – a fennmaradó 90 százalékot – az önkormányzat saját költségéből végzi el, erre a célra körülbelül 700 ezer lejt fognak félretenni. A két projektet összeadva a csarnok rendbetételének költsége meghaladja a 1,5 millió lejt.

Az elmúlt négy évben fel tudtuk újítani a könyvtár, az óvoda, az iskola és orvosi lakás épületét. A sportcsarnok lesz az utolsó épületünk, amelyet rendbe kell tenni”