Tizenöt év után helyreállítják a vargyasi sportcsarnokot

Vargyas községben több beruházáson túl vannak. A sportcsarnok teljes felújítása azonban több mint másfél millió lejbe kerül
Fotó: Barabás Ákos
Az erdővidéki község több mint százötvenezer euró uniós támogatásból, és szinte ugyanennyi saját forrásból fedezi sportcsarnoka felújítását, amire régóta vágynak a vargyasiak, hiszen az épületet eddig nem használhatta ki az ifjúság.
Hosszú évek után először van remény arra, hogy a községnek egy rendezett, működőképes sportlétesítménye legyen. Imets Lajos polgármester a Székelyhon kérésére felidézte a vargyasi sportcsarnok történetét, és azt, hogy miért vált az épület a község szégyenfoltjává.
A létesítményt az Országos Beruházási Társaság (CNI) programja keretében építették 2009-2010-ben. Az elöljáró szerint azonban
A sportcsarnokban már a kezdettől fogva problémák voltak olyan alapvető elemekkel, mint a villanyhálózat, fűtésrendszer pedig nem is volt benne. Voltak olyan ciklusok, amikor a községvezetés ezt-azt megjavított, de olyanra is volt példa, hogy
Azért dolgoznak, hogy korszerű, engedélyeztetett sportcsarnokot kapjanak a vargyasiak
Fotó: Imets Lajos/Facebook
Imets Lajos 2012-ben alpolgármester lett, mint mondta, ebben az időben részleges javításokat sikerült elvégezni, a csarnok egyik szárnyába gázfűtést szereltek, de a teljes körű működtetéshez nem volt elegendő anyagi forrás. Az évek alatt károsodtak a vízvezetékek, az illemhelyek, a mennyezet.
– mutatott rá az elöljáró, akit abban az évben választottak meg a község élére.
Az épületet nem is szabad használni, hiszen a tűzoltóság nem engedélyezi. A mostani felújítás azonban átfogó lesz, és a cél az, hogy teljesen működőképes sportlétesítményt hozzanak ki belőle.
Ezenkívül energetikai korszerűsítésre is sor kerül, amit európai uniós forrásokból valósítanak meg.
A sportcsarnok energetikai felújítására a Leader program keretében pályáztak, a munkálatokat két éven belül kell elvégezni. A LEADER program egyébként az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, az Európai Bizottság által kidolgozott négy közösségi kezdeményezés egyike. A vargyasi pályázatot az Alutus Regio Egyesület Akciócsoport révén, a régiót alkotó települések polgármestereinek együttműködésével nyerték meg.
A százötven férőhelyes csarnokba 15 év után fűtést szerelnek. Képünk illusztráció
Fotó: Csató Andrea
Az uniós támogatás mindössze tíz százaléka fordítható javításokra, a többi pénzből az energetikai felújítást végzik:
Az egyéb, szükséges javításokat tehát – a fennmaradó 90 százalékot – az önkormányzat saját költségéből végzi el, erre a célra körülbelül 700 ezer lejt fognak félretenni. A két projektet összeadva a csarnok rendbetételének költsége meghaladja a 1,5 millió lejt.
– fogalmazott Imets Lajos, hozzátéve, hogy ez egy új kezdet kapuja, és végre okkal bizakodnak abba, hogy két éven belül végre egy használható, engedélyezett sportcsarnok áll a vargyasi ifjúság és az erdővidéki sportolók rendelkezésére.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
1 hozzászólás