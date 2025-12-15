Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Képünk illusztráció
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
2025. december 15., 19:162025. december 15., 19:16
Több közúti bűncselekményre is fény derült a hétvége folyamán Hargita megyében. Volt aki jogosítvány nélkül vezetett, és többen is alkohol hatása alatt ültek a kormánykerék mögé – írja közleményében a Hargita Megyei rendőr-főkapitányság. Egy kvad vezetőjét igazoltatták a rendőrök szombaton a 18-as községi úton Bögöz községben, az intézkedés során pedig kiderült, hogy
Hamarosan az is bebizonyosodott, hogy a jármű nem rendelkezik alvázszámmal, ugyanakkor a motor számát sem találták meg, így nem lehetett azt beazonosítani.
Másnap hajnalban a székelyudvarhelyi Nicolae Bălcescu utcában igazoltattak egy 23 éves, Farkaslaka községi sofőrt a rendőrök, akinek
Néhány óra múlva hasonló esettel találkoztak a székelykeresztúri Timafalvi utcában is a hatóságiak: ezúttal egy
Vasárnap Csíkszentdomokoson füleltek le egy 18 éves fiatalt a hatóságok, aki jogosítvány nélkül vezette a motorkerékpárját. Ugyanazon a napon Zetelaka községben is megállítottak egy 35 éves helybéli sofőrt, akinek
A rendőrök minden esetben vizsgálatokat folytatnak a pontos körülmények feltárása és a megfelelő büntetőintézkedések meghatározása érdekében.
