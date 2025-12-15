Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.

Több közúti bűncselekményre is fény derült a hétvége folyamán Hargita megyében. Volt aki jogosítvány nélkül vezetett, és többen is alkohol hatása alatt ültek a kormánykerék mögé – írja közleményében a Hargita Megyei rendőr-főkapitányság. Egy kvad vezetőjét igazoltatták a rendőrök szombaton a 18-as községi úton Bögöz községben, az intézkedés során pedig kiderült, hogy

a 49 éves sofőr nem rendelkezik jogosítvánnyal.

Hamarosan az is bebizonyosodott, hogy a jármű nem rendelkezik alvázszámmal, ugyanakkor a motor számát sem találták meg, így nem lehetett azt beazonosítani.

Másnap hajnalban a székelyudvarhelyi Nicolae Bălcescu utcában igazoltattak egy 23 éves, Farkaslaka községi sofőrt a rendőrök, akinek

0.23 mg/l alkoholszintet mértek a leheletében.

Néhány óra múlva hasonló esettel találkoztak a székelykeresztúri Timafalvi utcában is a hatóságiak: ezúttal egy

43 éves székelyudvarhelyi férfi leheletében mutattak ki alkoholt, nála 0.45 mg/l légalkoholszintet mutatott ki a készülék.

Vasárnap Csíkszentdomokoson füleltek le egy 18 éves fiatalt a hatóságok, aki jogosítvány nélkül vezette a motorkerékpárját. Ugyanazon a napon Zetelaka községben is megállítottak egy 35 éves helybéli sofőrt, akinek

0.60 mg/l alkoholszintet mértek a leheletében.