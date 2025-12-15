Kútba esett idős férfit élesztettek újra

Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.

Két beavatkozási jármável és egy elsősegélynyújtó egységgel szállt ki a Maros megyei Nagycsergedre hétfőn délután a Maros megyei tűzoltóság, amelynek egységeit egy kútba esett 74 éves férfi miatt riasztották.

Az áldozatot sikerült ugyan kiemelni a mélyből, de akkorra megállt a szíve és leállt a légzése. Szerencsére azonban,