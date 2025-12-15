Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Gyakorlatilag két berendezés működik párhuzamosan Gyulakután, amellyel ivóvizet szolgáltatnak a lakosságnak
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Az országban egyedi megoldásként elsőként Gyulakután helyezték üzembe
miután az idei parajdi bánya-katasztrófa következtében annyira sós lett a Kis-Küküllő vize, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált. A 2,23 millió lejes (áfa nélkül) beruházás a kormány támogatásából valósult meg a Maros Megyei Tanácson keresztül.
Köntczey Domokos, a Klaarwin vállalat képviselője: ugyanezt a technológiát alkalmazzák a hazai borvíztöltő-gyárakban használt rendszerek esetében is, amelyek mikrobiológiailag tisztítják a vizet
Köntczey Domokos, a berendezést előállító, Radnóton működő Klaarwin vállalat képviselője ismertette a Gyulakután felszerelt vízkezelő berendezések működését. Elmondta, hogy ugyanezt a technológiát alkalmazzák a hazai borvíztöltő-gyárakban használt rendszerek esetében is, amelyek
Gyulakután már a sótartalom megnövekedése előtt is csak ipari minőségű víz állt rendelkezésre, ezért olyan megoldást kerestek, amelyből ivóvíz állítható elő, így keresték meg a Radnóton működő vállalatot, és
A cég akkor jelentkezett a sótalanító berendezés gyártására is, és végül két berendezést helyeztek üzembe. A fordított ozmózis elvén működő rendszer az oldott anyagokat, így a sót is eltávolítja a vízből.
A vállalat képviselője hozzátette, a rendszer nemcsak a sót, hanem olyan szennyező anyagokat is eltávolít, mint a növényvédő szerek vagy a mikroplasztikok. Köntczey Domokos szerint
Amikor a víz sótartalma annyira lecsökken, hogy már nincs szükség a tisztításra, a rendszer automatikusan leáll. Az ozmózis konténerben két berendezés működik, amelyek közül a sótartalomtól függően egy, kettő vagy akár egyik sem üzemel.
– fejtette ki Köntczey Domokos.
Barabási Antal Szabolcs, Maros megye prefektusa, a Megyei Vészhelyzeti Bizottság elnöke hangsúlyozta, egyedi beruházásról van szó, és egy közös munka eredményeként jöhetett létre.
Sipos Levente, az Aquaserv Rt. regionális vízszolgáltató igazgatója elmondta, hogy
Reményét fejezte ki, hogy a szolgáltatást a jövőben már nem kell leállítani, és megköszönte a hatóságok és intézmények folyamatos támogatását. Mától az ivóvíz-tartályokat is elszállítják a településről. Hozzátette:
Barabási Antal Szabolcs, Sipos Levente és Péter Ferenc hivatalos ivóvíz-kóstolón a gyulakutai vízüzemnél
Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta, rendkívüli napról van szó, hiszen június óta Gyulakután és Dicsőszentmárton között ihatatlanná vált a víz, most viszont végleges megoldást sikerült üzembe helyezni.
Gyulakuta polgármestere, Varga József kiemelte, hogy
Megköszönte a helyiek türelmét az elmúlt hónapokban, és reményét fejezte ki, hogy hasonló helyzet többé nem fordul elő.
Amíg nem volt ivóvíz, a lakosság 30 százalékkal kevesebbet fizetett a vízdíjból, most viszont visszatérnek a korábbi, teljes számlázáshoz. Az üzemeltetésért szükséges elektromos áram miatt felmerülő többletköltség mindenkire leosztódik, tehát nem befolyásolja a helyiek számláját – mondta el Sipos Levente.
Az állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Maros megyében 21 településen hirdettek veszélyhelyzetet a Kis-Küküllő sószennyezettsége miatt, miután a folyóba időnként sós vizet szállított az elárasztott parajdi sóbányából a beleömlő Korond-patak. Az egymást követő sóhullámok miatt a Kis-Küküllő völgyében épült víztisztító állomások kisebb-nagyobb megszakításokkal üzemeltek mindeddig, a lakosságnak fél éve a katasztrófavédelmi felügyelőség biztosítja az ivó- és háztartási vizet. Ezen a helyzeten változtat a most beüzemelt víztisztító rendszer.
