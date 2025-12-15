Rovatok
Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

Hajnal Csilla

2025. december 15., 16:37

Gyakorlatilag két berendezés működik párhuzamosan Gyulakután, amellyel ivóvizet szolgáltatnak a lakosságnak • Fotó: Haáz Vince

Gyakorlatilag két berendezés működik párhuzamosan Gyulakután, amellyel ivóvizet szolgáltatnak a lakosságnak

Fotó: Haáz Vince

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

Hajnal Csilla

2025. december 15., 16:372025. december 15., 16:37

Az országban egyedi megoldásként elsőként Gyulakután helyezték üzembe

a fordított ozmózison alapuló sótalanító ivóvízkezelő berendezést,

miután az idei parajdi bánya-katasztrófa következtében annyira sós lett a Kis-Küküllő vize, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált. A 2,23 millió lejes (áfa nélkül) beruházás a kormány támogatásából valósult meg a Maros Megyei Tanácson keresztül.

A rendszer óránként 30 köbméter kezelt víz előállítására alkalmas, amely megfelel az ivóvíz-minőségi előírásoknak.
Köntczey Domokos, a Klaarwin vállalat képviselője: ugyanezt a technológiát alkalmazzák a hazai borvíztöltő-gyárakban használt rendszerek esetében is, amelyek mikrobiológiailag tisztítják a vizet • Fotó: Haáz Vince

Köntczey Domokos, a Klaarwin vállalat képviselője: ugyanezt a technológiát alkalmazzák a hazai borvíztöltő-gyárakban használt rendszerek esetében is, amelyek mikrobiológiailag tisztítják a vizet

Fotó: Haáz Vince

Köntczey Domokos, a berendezést előállító, Radnóton működő Klaarwin vállalat képviselője ismertette a Gyulakután felszerelt vízkezelő berendezések működését. Elmondta, hogy ugyanezt a technológiát alkalmazzák a hazai borvíztöltő-gyárakban használt rendszerek esetében is, amelyek

mikrobiológiailag tisztítják a vizet, és hosszú – akár 15–20 éves – üzemidővel rendelkeznek.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Hogyan működik a berendezés?

Gyulakután már a sótartalom megnövekedése előtt is csak ipari minőségű víz állt rendelkezésre, ezért olyan megoldást kerestek, amelyből ivóvíz állítható elő, így keresték meg a Radnóton működő vállalatot, és

a nyáron fel is szerelték ezt a berendezést, de mielőtt beüzemelték volna, jelentkezett a só-probléma.

A cég akkor jelentkezett a sótalanító berendezés gyártására is, és végül két berendezést helyeztek üzembe. A fordított ozmózis elvén működő rendszer az oldott anyagokat, így a sót is eltávolítja a vízből.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A túlzott sótalanítás elkerülése érdekében a szűrt vizet keverik kezeletlen vízzel, így érik el a megfelelő ásványianyag-tartalmat, valamint kalcium-klorid adagolásával szabályozzák a vízkeménységet.

A vállalat képviselője hozzátette, a rendszer nemcsak a sót, hanem olyan szennyező anyagokat is eltávolít, mint a növényvédő szerek vagy a mikroplasztikok. Köntczey Domokos szerint

jelenleg Gyulakután az egyik legjobb ivóvízminőség érhető el Romániában.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Amikor a víz sótartalma annyira lecsökken, hogy már nincs szükség a tisztításra, a rendszer automatikusan leáll. Az ozmózis konténerben két berendezés működik, amelyek közül a sótartalomtól függően egy, kettő vagy akár egyik sem üzemel.

Még akkor is, amikor nincs szükség aktív tisztításra, a rendszer óránként 20–25 percre felváltva elindítja az egyik berendezést, hogy a víz ne álljon meg benne, és így elkerüljék az újrafertőződés veszélyét

– fejtette ki Köntczey Domokos.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Egyedülálló technológiáról van szó

Barabási Antal Szabolcs, Maros megye prefektusa, a Megyei Vészhelyzeti Bizottság elnöke hangsúlyozta, egyedi beruházásról van szó, és egy közös munka eredményeként jöhetett létre.

Sipos Levente, az Aquaserv Rt. regionális vízszolgáltató igazgatója elmondta, hogy

hat hónap után pénteken kapták meg az egészségügyi hatóság engedélyét, így Gyulakután ismét hivatalosan iható víz folyik a csapokból.

Reményét fejezte ki, hogy a szolgáltatást a jövőben már nem kell leállítani, és megköszönte a hatóságok és intézmények folyamatos támogatását. Mától az ivóvíz-tartályokat is elszállítják a településről. Hozzátette:

ez a technológia Romániában egyedülálló az ivóvíz-előállításban, olyan országokban alkalmazzák, ahol kevés az édesvíz.
Barabási Antal Szabolcs, Sipos Levente és Péter Ferenc hivatalos ivóvíz-kóstolón a gyulakutai vízüzemnél • Fotó: Haáz Vince

Barabási Antal Szabolcs, Sipos Levente és Péter Ferenc hivatalos ivóvíz-kóstolón a gyulakutai vízüzemnél

Fotó: Haáz Vince

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta, rendkívüli napról van szó, hiszen június óta Gyulakután és Dicsőszentmárton között ihatatlanná vált a víz, most viszont végleges megoldást sikerült üzembe helyezni.

Gyulakuta polgármestere, Varga József kiemelte, hogy

mintegy 4100, a vezetékes hálózatra csatlakozott lakos számára jelent ez biztonságos ivóvizet.

Megköszönte a helyiek türelmét az elmúlt hónapokban, és reményét fejezte ki, hogy hasonló helyzet többé nem fordul elő.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Amíg nem volt ivóvíz, a lakosság 30 százalékkal kevesebbet fizetett a vízdíjból, most viszont visszatérnek a korábbi, teljes számlázáshoz. Az üzemeltetésért szükséges elektromos áram miatt felmerülő többletköltség mindenkire leosztódik, tehát nem befolyásolja a helyiek számláját – mondta el Sipos Levente.

Az állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Maros megyében 21 településen hirdettek veszélyhelyzetet a Kis-Küküllő sószennyezettsége miatt, miután a folyóba időnként sós vizet szállított az elárasztott parajdi sóbányából a beleömlő Korond-patak. Az egymást követő sóhullámok miatt a Kis-Küküllő völgyében épült víztisztító állomások kisebb-nagyobb megszakításokkal üzemeltek mindeddig, a lakosságnak fél éve a katasztrófavédelmi felügyelőség biztosítja az ivó- és háztartási vizet. Ezen a helyzeten változtat a most beüzemelt víztisztító rendszer.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék
