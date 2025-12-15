Rovatok
Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

• Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.

Székelyhon

2025. december 15., 17:372025. december 15., 17:37

2025. december 15., 21:292025. december 15., 21:29

A Bolojan-kormány megbuktatását célzó indítvány 139 támogató és két ellenszavazatot kapott. Az elfogadásához 233 támogató szavazatra lett volna szükség – ismerteti az Agerpres.

A bizalmatlansági indítvány szövegét múlt héten olvasta fel a parlamentben Ninel Peia szenátor, a dokumentum hétfői vitáján pedig Ilie Bolojan miniszterelnök is részt vett.

Az indítványt a Béke – Románia az első elnevezésű parlamenti frakció kezdeményezte és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is támogatta.

A dokumentumban egyebek mellett az állt, hogy az Ilie Bolojan vezette „progresszista kormány” képtelen kezelni az ország pénzügyeit, az egészségügyet, az oktatást, a szociális védelmet, az igazságszolgáltatást és a közigazgatást, ezért le kell mondania.

Simion lemondásra szólította fel Bolojant

Lemondásra szólította fel Ilie Bolojan miniszterelnököt George Simion a kormány elleni bizalmatlansági indítvány hétfői parlamenti vitáján.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke felszólalása előtte mintegy két percen át egy nagyméretű fotót mutatott a plénumnak arról a Monica Hunyadiról, aki sajtóinformációk szerint egy fodrászszalon tulajdonosa volt, amikor bekerült a Prahova megyei vízszolgáltató vállalat (Exploatare Sistem Zonal - ESZ) vezetőségébe. Simion ezután azt kérte Bolojantól, hogy

ne támogassa olyan személyek kinevezését állami vállalatok élére, „akik legfeljebb szépségipari tapasztalatokkal” rendelkeznek.

Az AUR elnöke ugyanakkora bírálta a Bolojan vezette kormány elmúlt hathavi tevékenységét, és kijelentette, hogy ennyi idő alatt a pártja valós reformokat hajtott volna végre.

Simion szerint csődbe viszi Romániát a jelenlegi kormány, ha további hat hónapig hivatalban marad. „Mondjon le, Bolojan úr, ha nem képes kormányozni. (...) Álljon elő megoldásokkal, mert vannak alternatívák, csak ön túl gyenge ahhoz, hogy ezeket alkalmazza” – tette hozzá az AUR politikusa.

A Fiatal Emberek Pártjának (POT) képviselője, Gabriela Porumboiu felszólalásában hangsúlyozta, hogy a bizalmatlansági indítvány nem egy politikai kezdeményezés, hanem a parlament alkotmányos eszköze a kormány ellenőrzésére.

Idézet
A románok ma többet fizetnek és rosszabbul élnek. Az államadósság gyors ütemben nőtt, a vásárlóerő csökkent, a kórházak személyzet- és gyógyszerhiánnyal küzdenek, az iskolák tanárokat és diákokat veszítenek el, a helyi közigazgatás megbénult, a magánszektort pedig adók terhelik. Ezek nem vélemények, hanem tények”

– fogalmazott az ellenzéki politikus. Hozzátette, ha egy kormány nem képes biztosítani az állam megfelelő működését, a kiszolgáltatottak védelmét és a gazdasági stabilitást, nem rendelkezik legitimitással és mennie kell.

A képviselő a bizalmatlansági indítvány megszavazására biztatta politikustársait, hangsúlyozva, hogy ezt kívánja meg az ország és a nép érdeke.

Bolojan: Romániának felelős politizálásra van szüksége és továbbra is a helyes úton kell haladnia

Romániának felelős politizálásra van szüksége, és arra, hogy továbbra is a helyes úton haladjon; az idén megtett lépések – amelyek egyben a legnehezebbek is voltak – jó irányba terelték az országot – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök a képviselőház és a szenátus hétfői együttes ülésén.

A kormányfő az ellenzék bizalmatlansági indítványának vitáján szólalt fel.

Beszédében emlékeztetett arra, hogy nehéz helyzetben vette át a mandátumát hat hónappal ezelőtt, amikor

a költségvetés rendbetételére, jó kormányzásra és az állampolgárok tiszteletére tett ígéretet.

Úgy vélekedett, hogy még sok munka van ugyan hátra, de az idei évben megtett – egyben legnehezebb – lépések a helyes pályára állították az országot.

Bolojan felidézte, hogy a hivatalba lépésekor Románia közel állt a pénzpiacok bizalmának elvesztéséhez, amit gazdaságstabilizáló intézkedésekkel sikerült elkerülni. Elmondta, hogy a megszorítások áldozatokat követeltek a lakosságtól, de már látszanak az eredmények:

  • csökkent a költségvetési hiány,

  • nőttek az állami bevételek,

  • az ország megtartotta befektetésre ajánlott besorolását,

  • és októberben alacsonyabb kamatok mellett tudott hitelt felvenni, ami a befektetői bizalom visszatérését jelzi.

A miniszterelnök kijelentette, hogy jövőre nem lesz adó- és járulékemelés, mivel a kormány megkezdte a pénzügyek rendbetételét.

Közlése szerint a hangsúly 2026-ban

  • az adóbeszedés hatékonyságának növelésén,

  • az adóelkerülés visszaszorításán,

  • az uniós források felhasználásán

  • és a gazdaság egészségesebb alapokra helyezésén lesz.

„Ezek nem csak mesék. Rövid távon kedvezőek a jelek Romániának, középtávon pedig új fejlődési lehetőségek nyílnak, amelyek valamennyi román állampolgárra pozitív hatással lesznek” – fogalmazott Bolojan.

A kormányfő bírálta a bizalmatlansági indítvány kezdeményezőit, amiért szerinte nem kínálnak valós alternatívát, hanem feszültséget és botrányt keltenek. Úgy fogalmazott, hogy az ellenzék nem veszi figyelembe az ország gazdasági, társadalmi és geopolitikai helyzetét,

egyszerre követeli a költségvetési hiány csökkentését és a megszorítások leállítását, miközben a lakosság nehézségeit politikai haszonszerzésre használja fel.

Bolojan azzal vádolta az indítvány kezdeményezőit, hogy ellenezték az egészségügyi rendszer javítását célzó intézkedéseket, a pénzügyek rendbetételét, a fantomcégeket felszínre hozó adóreformot, az állami szabályozó hatóságok átalakítását, valamint az állami vállalatok igazgatótanácsainak karcsúsítását. Bírálta az ellenzéket amiatt is, hogy

nem támogatta a hadsereg felhatalmazását a légtérsértő orosz drónok lelövésére, hangsúlyozva, hogy a nemzetbiztonság és az állampolgárok biztonsága elsődleges kötelesség.

Beszédét a miniszterelnök azzal zárta, hogy Romániának felelős politizálásra van szüksége, és továbbra is a helyes úton kell haladnia.

„Országunk nem engedhet meg magának sem gazdasági, sem politikai válságot. Az emberek érettséget és egyenességet várnak el tőlünk. Ezért az egyetlen ésszerű döntés a bizalmatlansági indítvány elutasítása” – jelentette ki Bolojan a szavazást megelőzően.

Belföld
