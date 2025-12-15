Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Az 1918 december 1. utcából érkezett a II. Rákóczi Ferenc utcai körforgalomba a 41 éves, székelyudvarhelyi férfi szombaton délután, ahol

– közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. A balesetet következtében egy 36 éves utas sérült meg, akit kórházba szállítottak. Mindkét sofőr alkoholtesztje negatív lett.

Szinte ugyanebben az időpontban értesítették a rendőrséget egy Büdösfürdőhöz közeli balesetről a 112-es segélyhívó számon. A vizsgálatok szerint egy 59 éves, marosvásárhelyi sofőr elvesztette irányítását a járműve felett egy különösen veszélyes kanyarban, majd az úttestről lesodródva felborult.