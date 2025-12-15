Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.

A fogászati klinika hétfői közleménye szerint az ügyviteli teendőkért felelős két személy – az ügyviteli osztály egyik tagja és a menedzser – elmulasztotta tájékoztatni a cég vezetőjét arról, hogy

a létesítmény nem kapta meg a végleges egészségügyi engedélyt, így enélkül kezdték el a tevékenységet.

Az ügyészek állítása szerint a boncolás eredményei azt mutatják, hogy a 2 éves kislány halála krónikus betegsége miatt következett be a fogászati kezelése során.

A klinika egészségügyi személyzetének nincsenek ügyviteli hatásköreik, nem tájékoztatták őket az engedély hiányáról, így semmiféle felelősség nem terheli őket – szögezték le.

A belső ellenőrzés eredményei nyomán a cég menesztette az érintett egység menedzserét.

Azt is közölték, hogy az érintett klinikán továbbra sem dolgoznak, a kezeléseket áthelyeztek a Crystal Dental Clinic más fogászati klinikáira, amelyek minden szükséges engedéllyel rendelkeznek – írja Agerpres.

A cég képviselői együttműködnek az ügyben nyomozást folytató hatóságokkal, és az összes kért dokumentumot a rendelkezésükre bocsátanak – tették hozzá a tájékoztatásban.