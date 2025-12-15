Áll a bál Bukarestben: a PSD a környezetvédelmi miniszter ellen fog szavazni

A Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatni fogja a szenátusban a környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt, mert Diana Buzoianunak vállalnia kell a politikai felelősséget a katasztrofálisan rossz döntések miatt, amelyek következtében 15 településen több mint 120 ezer ember maradt ivóvíz nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.

A PSD politikusa szerint a vízhiányt nem egy elszigetelt incidens vagy „kommunikációs hiba” okozta, hanem az inkompetencia, a rögtönzés és a felelősségvállalás hiányának közvetlen eredménye. Hangsúlyozta, hogy

a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) minisztere elleni indítvány megszavazásával a PSD nem szegi meg a koalíciós megállapodást.

Szerint ezt éppenséggel Ilie Bolojan miniszterelnök teszi meg, amikor a tények ellenére védelmébe veszi Diana Buzoianut, akinek sorozatos súlyos hibái közvetlen hatással vannak az emberek életére.

Hirdetés

Mihai Fifor hangsúlyozta: a PSD környezetvédelmi miniszter elleni szavazata nem jelenti azt, hogy kilépnek a kormányból, és az álláspontjuknak semmi köze a Románok Egyesüléséért Szövetséghez (AUR). Hozzátette, hogy pártja nem fogja megszavazni hétfőn délután a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, mert nem folytat felelőtlen politikát.

A szenátusban hétfőn vitatják meg és bocsátják szavazásra az AUR egyszerű indítványát.