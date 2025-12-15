A gyergyói sajtkészítésről tartanak előadást a Tarisznyás Márton Múzeumban

A gyergyószéki sajtkultúra múltja és jelene címmel kerül sor kedden a Tarisznyás Márton Múzeum következő tudományos ismeretterjesztő előadására. Köllő Réka oszt majd meg információkat a gyergyói sajtkészítés történetéről és mostani eredményeiről.

Idén tavasszal indult útjára a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum ismeretterjesztő előadássorozata. Az év utolsó Tarisznyás-estjén, december 16-án, kedden 18 órától Köllő Réka, a Caritas Vidékfejlesztés munkatársa lesz a meghívott, aki kutatásai alapján felvázolja, hogy

milyen múltra tekint vissza a sajtkészítés Gyergyóban, hogyan kezdődött és hol tart ma.

„A sajt Gyergyóban nemcsak tápláló eledel és finomság, hanem történelem és büszkeség is. A Caritas Vidékefejlesztés sajtműhelyét, ízletes, minőségi termékeit bizonyára mindenki ismeri.

korábban írtuk Két ezüstöt és két bronzot nyertek a székely sajtok az egyik legrangosabb nemzetközi sajtversenyen Két ezüst minősítést hozott a svájci nemzetközi sajtversenyről a Caritas Vidékfejlesztés Pricske nevű sajtja. Bronz minősítéssel értékelték a nyárádszeredai Gabriella, illetve az újtusnádi Bömbi tejfeldolgozó egy-egy készítményét is.

Munkájuk több ízben nyert visszaigazolást szakmai díjak által: legutóbb pár hete a világ egyik legrangosabb nemzetközi sajtversenyén,