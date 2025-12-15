A gyergyói sajtkészítésről tartanak előadást a Tarisznyás Márton Múzeumban

Fotó: Caritas Vidékfejlesztés
A gyergyószéki sajtkultúra múltja és jelene címmel kerül sor kedden a Tarisznyás Márton Múzeum következő tudományos ismeretterjesztő előadására. Köllő Réka oszt majd meg információkat a gyergyói sajtkészítés történetéről és mostani eredményeiről.
Idén tavasszal indult útjára a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum ismeretterjesztő előadássorozata. Az év utolsó Tarisznyás-estjén, december 16-án, kedden 18 órától Köllő Réka, a Caritas Vidékfejlesztés munkatársa lesz a meghívott, aki kutatásai alapján felvázolja, hogy
„A sajt Gyergyóban nemcsak tápláló eledel és finomság, hanem történelem és büszkeség is. A Caritas Vidékefejlesztés sajtműhelyét, ízletes, minőségi termékeit bizonyára mindenki ismeri.
Két ezüst minősítést hozott a svájci nemzetközi sajtversenyről a Caritas Vidékfejlesztés Pricske nevű sajtja. Bronz minősítéssel értékelték a nyárádszeredai Gabriella, illetve az újtusnádi Bömbi tejfeldolgozó egy-egy készítményét is.
Munkájuk több ízben nyert visszaigazolást szakmai díjak által: legutóbb pár hete a világ egyik legrangosabb nemzetközi sajtversenyén,
Az új termék tulajdonképpen régi, a gyergyói érleltsajt-készítés kezdeteihez nyúlik vissza: a Pricskén 140 évvel ezelőtt létesített első sajtműhely eredeti receptjét sikerült többéves munka során felderíteni és kikísérletezni ez alapján a mai ezüstérmes terméket” – írják az esemény ismertetőjében.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!