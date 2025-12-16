Itt tart most Románia a szovjet MiG-21-esekről az amerikai F-16-osokra való átállásban

A román védelmi minisztérium (MAPN) újabb öt évre szóló, az amerikai gyártóval megkötendő keretszerződéshez kért kedden parlamenti jóváhagyást az F-16-os vadászgépek pilótáinak további kiképzése érdekében.

A MAPN áfa nélkül 612,4 millió dollárért vásárolná meg a – pilótaképzéshez szimulátorokkal, oktatókkal és karbantartó személyzettel hozzájáruló – Lockheed Martin szolgáltatásait a következő 60 hónapra. A bukaresti kétkamarás parlament egyesített védelmi bizottságaihoz intézett megkeresésben a MAPN felidézte, hogy november 3-án Hollandia hivatalosan is átadta Romániának a fetești-i pilótakiképző központ számára kölcsönzött 18 darab F-16-os harci repülőgép tulajdonjogát – írja az MTI az Agerpres hírügynökségre hivatkozva.

A román légierőnél 2019-ben kezdődött meg az átállás a szovjet gyártmányú MiG-21-esekről az amerikai F-16-osokra.

A pilóták átképzése érdekében 2023 őszén alakítottak ki az Európai F-16-os Kiképzőközpontot (EFTC), ahol a Hollandia által rendelkezésre bocsátott repülőkön a gyártó Lockheed Martin oktatói nemcsak a román és NATO-szövetséges, hanem az ukrán hadsereg pilótáit is felkészítik arra, hogy negyedik generációs amerikai F-16-osokkal repüljenek.

„Az EFTC tevékenységének folytatása és bővítése egyrészt azonnali szükséglet az F-16-os gépeken repülő pilóták további kiképzése érdekében, másrészt az ötödik generációs F-35-os harci repülőgépekre történő biztonságos és koherens átállásnak, Románia légi harci képessége további fejlődésének is alapvető feltétele” – idézte az Agerpres a MAPN indoklását.

A fetești-i kiképzőközpont által használt repülőgépekkel együtt a jövő évtől kezdődően Románia összesen 71 F-16-os harci géppel fog rendelkezni – írta korábban a Monitorulapararii.ro román katonai szakportál.