Itt tart most Románia a szovjet MiG-21-esekről az amerikai F-16-osokra való átállásban

Képünk illusztráció
Fotó: Facebook/Román Légierő
A román védelmi minisztérium (MAPN) újabb öt évre szóló, az amerikai gyártóval megkötendő keretszerződéshez kért kedden parlamenti jóváhagyást az F-16-os vadászgépek pilótáinak további kiképzése érdekében.
A MAPN áfa nélkül 612,4 millió dollárért vásárolná meg a – pilótaképzéshez szimulátorokkal, oktatókkal és karbantartó személyzettel hozzájáruló – Lockheed Martin szolgáltatásait a következő 60 hónapra. A bukaresti kétkamarás parlament egyesített védelmi bizottságaihoz intézett megkeresésben a MAPN felidézte, hogy november 3-án Hollandia hivatalosan is átadta Romániának a fetești-i pilótakiképző központ számára kölcsönzött 18 darab F-16-os harci repülőgép tulajdonjogát – írja az MTI az Agerpres hírügynökségre hivatkozva.
A pilóták átképzése érdekében 2023 őszén alakítottak ki az Európai F-16-os Kiképzőközpontot (EFTC), ahol a Hollandia által rendelkezésre bocsátott repülőkön a gyártó Lockheed Martin oktatói nemcsak a román és NATO-szövetséges, hanem az ukrán hadsereg pilótáit is felkészítik arra, hogy negyedik generációs amerikai F-16-osokkal repüljenek.
„Az EFTC tevékenységének folytatása és bővítése egyrészt azonnali szükséglet az F-16-os gépeken repülő pilóták további kiképzése érdekében, másrészt az ötödik generációs F-35-os harci repülőgépekre történő biztonságos és koherens átállásnak, Románia légi harci képessége további fejlődésének is alapvető feltétele” – idézte az Agerpres a MAPN indoklását.
A fetești-i kiképzőközpont által használt repülőgépekkel együtt a jövő évtől kezdődően Románia összesen 71 F-16-os harci géppel fog rendelkezni – írta korábban a Monitorulapararii.ro román katonai szakportál.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
1 hozzászólás