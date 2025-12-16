Az adócsalóknak kedvező határozatot hozott a legfelsőbb bíróság

Képünk illusztáció
Fotó: Pexels
A legfelsőbb bíróság jogegységi tanácsa hétfőn a folyamatban lévő adócsalási pereket jelentős mértékben befolyásoló határozatot hozott.
A kilenctagú testület azt vizsgálta, hogy a 2005-ös adócsalásról szóló törvény 2024-es módosítása után a szakértői jelentés hiánya szabálytalanná teszi-e a bírósági eljárás megindítását.
A legfelsőbb bíróság honlapján előbb egy olyan határozat jelent meg, amely szerint a szakértői jelentés hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását. Később azonban egy ezzel ellentétes tartalmú döntést tettek közzé a honlapon, amely kimondja:
– írja az Agerpres hírportál.
A legfelsőbb bíróság közölte, hogy a két szöveg közötti eltérés nem a jogegységi tanács határozatának utólagos módosulásából, hanem a dokumentum feltöltése közben történt „emberi mulasztásból” adódott. Az intézmény hangsúlyozta: a jogilag érvényes változat a kilenc bíró által aláírt határozat, amely szerint a szakértői jelentés hiánya az eljárás szabálytalanságát eredményezi. Az ügyben
– olvasható a közleményben.
A történteket élesen bírálta a Facebook-oldalán Stelian Ion volt igazságügyi miniszter, aki szerint a határozat körüli ellentmondások komoly kérdéseket vetnek fel, mivel
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusa szerint a határozat végső formájától függetlenül már az is rendkívül gyanús, hogy a legfelsőbb bíróság honlapján közzétett szöveg „az éj leple alatt” radikálisan megváltozott a vádlottak javára.
„Felmerül egy jogos kérdés: hogyan lehetséges, hogy az ilyen mulasztások soha nem a bűnözők kárára történnek?” – írta bejegyzésében Stelian Ion.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
szóljon hozzá!