Az adócsalóknak kedvező határozatot hozott a legfelsőbb bíróság

A legfelsőbb bíróság jogegységi tanácsa hétfőn a folyamatban lévő adócsalási pereket jelentős mértékben befolyásoló határozatot hozott.

Székelyhon 2025. december 16., 16:452025. december 16., 16:45

A kilenctagú testület azt vizsgálta, hogy a 2005-ös adócsalásról szóló törvény 2024-es módosítása után a szakértői jelentés hiánya szabálytalanná teszi-e a bírósági eljárás megindítását.



A legfelsőbb bíróság honlapján előbb egy olyan határozat jelent meg, amely szerint a szakértői jelentés hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását. Később azonban egy ezzel ellentétes tartalmú döntést tettek közzé a honlapon, amely kimondja:

szakértői jelentés hiányában az ügyet vissza kell küldeni az ügyészségnek, és a pert elölről kell kezdeni

– írja az Agerpres hírportál.



A legfelsőbb bíróság közölte, hogy a két szöveg közötti eltérés nem a jogegységi tanács határozatának utólagos módosulásából, hanem a dokumentum feltöltése közben történt „emberi mulasztásból” adódott. Az intézmény hangsúlyozta: a jogilag érvényes változat a kilenc bíró által aláírt határozat, amely szerint a szakértői jelentés hiánya az eljárás szabálytalanságát eredményezi. Az ügyben

belső vizsgálat indult a hasonló hibák megelőzése érdekében

– olvasható a közleményben.



A történteket élesen bírálta a Facebook-oldalán Stelian Ion volt igazságügyi miniszter, aki szerint a határozat körüli ellentmondások komoly kérdéseket vetnek fel, mivel

a jogegységi tanács döntése a nagy összegű adócsalási ügyek sorsát befolyásolhatja.