Fagyos reggelre ébredt Székelyföld

Az ország legnagyobb részében fagypont alá csökkent a hőmérséklet keddre virradóan, a legalacsonyabb hőmérsékleteket azonban Székelyföldön mérték. Csíkszeredában mínusz 9 Celsius-fokig hűlt a levegő.

A téli időszak egyik leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, Székelyföld-szerte mínusz 5 fok alatti minimum-hőmérsékleteket mértek a meteorológiai állomásokon.

A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt, ahol mínusz 9 fokot regisztráltak a műszerek,

de nem volt sokkal melegebb Maroshévízen (–7,2), Gyergyóalfaluban (–6,2) és Székelyudvarhelyen sem (–5,2).

Háromszéken Bodzafordulón indult a legfagyosabban a reggel, ott mínusz 6,9 fokig csúszott a hőmérő higanyszála, míg Sepsiszentgyörgyön mínusz 6,7, Kézdivásárhelyen pedig mínusz 5,3 fokot mértek.

Ezúttal az általában enyhébb időjárású Marosvásárhelyen is mínusz 5,8 fok volt az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

A kéthetes előrejelzés szerint ezen a héten enyhébb lesz az idő a sokévi átlagnál, jövő héten azon lehűlés és csapadék is várható.