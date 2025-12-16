Fagyos reggelre ébredt Székelyföld

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Az ország legnagyobb részében fagypont alá csökkent a hőmérséklet keddre virradóan, a legalacsonyabb hőmérsékleteket azonban Székelyföldön mérték. Csíkszeredában mínusz 9 Celsius-fokig hűlt a levegő.
2025. december 16., 08:262025. december 16., 08:26
2025. december 16., 08:292025. december 16., 08:29
A téli időszak egyik leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, Székelyföld-szerte mínusz 5 fok alatti minimum-hőmérsékleteket mértek a meteorológiai állomásokon.
de nem volt sokkal melegebb Maroshévízen (–7,2), Gyergyóalfaluban (–6,2) és Székelyudvarhelyen sem (–5,2).
Háromszéken Bodzafordulón indult a legfagyosabban a reggel, ott mínusz 6,9 fokig csúszott a hőmérő higanyszála, míg Sepsiszentgyörgyön mínusz 6,7, Kézdivásárhelyen pedig mínusz 5,3 fokot mértek.
Ezúttal az általában enyhébb időjárású Marosvásárhelyen is mínusz 5,8 fok volt az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.
A kéthetes előrejelzés szerint ezen a héten enyhébb lesz az idő a sokévi átlagnál, jövő héten azon lehűlés és csapadék is várható.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
szóljon hozzá!