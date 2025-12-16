Ekkortól csökkenhet az infláció az RMDSZ elnöke szerint

Fotó: Orbán Orsolya
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva kijelentette, hogy a kormány fontos lépéseket tett a költségvetési egyensúly megteremtése és a deficit csökkentése érdekében, de a lényeges reformok még nem valósultak meg.
A politikus szerint eddig az egyetlen küszöbön álló valódi reform a bírák és ügyészek nyugdíjazását módosító törvénytervezet, amiről december 28-án dönt az alkotmánybíróság. De
ami GDP-arányosan idén nem fogja meghaladni az Európai Bizottsággal egyeztetett 8,4 százalékos deficitcélt. Ennél alacsonyabb szintre nem lehetett leszorítani a hiányt, mert a kormány csak a májusi elnökválasztás után kezdte bevezetni a deficitcsökkentő intézkedéseket – magyarázta.
Kelemen elmondta, hogy a költségvetésre továbbra is nagy nyomás nehezedik, részben a korábbi években felvett hitelek kamatköltségei miatt. Emlékeztetett arra, hogy jövőre Románia kamatkiadásai elérik a 12 milliárd eurót, ami körülbelül 3 százalékpontot jelent majd a 2026-os deficitből. A jó hír azonban, hogy jövőre az ország további uniós helyreállítási forrásokhoz juthat hozzá – tette hozzá.
– jelentette ki az RMDSZ elnöke az Agerpres beszámolója szerint.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
4 hozzászólás