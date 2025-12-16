Ekkortól csökkenhet az infláció az RMDSZ elnöke szerint

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva kijelentette, hogy a kormány fontos lépéseket tett a költségvetési egyensúly megteremtése és a deficit csökkentése érdekében, de a lényeges reformok még nem valósultak meg.

A politikus szerint eddig az egyetlen küszöbön álló valódi reform a bírák és ügyészek nyugdíjazását módosító törvénytervezet, amiről december 28-án dönt az alkotmánybíróság. De

a kormánynak különböző intézkedésekkel - megtakarításokkal, az áfa és a jövedéki adó emelésével – sikerült csökkentenie a költségvetési hiányt,

ami GDP-arányosan idén nem fogja meghaladni az Európai Bizottsággal egyeztetett 8,4 százalékos deficitcélt. Ennél alacsonyabb szintre nem lehetett leszorítani a hiányt, mert a kormány csak a májusi elnökválasztás után kezdte bevezetni a deficitcsökkentő intézkedéseket – magyarázta.

Kelemen elmondta, hogy a költségvetésre továbbra is nagy nyomás nehezedik, részben a korábbi években felvett hitelek kamatköltségei miatt. Emlékeztetett arra, hogy jövőre Románia kamatkiadásai elérik a 12 milliárd eurót, ami körülbelül 3 százalékpontot jelent majd a 2026-os deficitből. A jó hír azonban, hogy jövőre az ország további uniós helyreállítási forrásokhoz juthat hozzá – tette hozzá.