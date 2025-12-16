Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.
2025. december 16., 08:372025. december 16., 08:37
2025. december 16., 10:392025. december 16., 10:39
A balesetben két személygépkocsi és egy faforgáccsal megrakott teherautó volt érintett, és összesen heten – két nő, négy férfi és egy gyerek – szenvedtek könnyebb sérüléseket, ötüket kórházba szállították. A hét sérültből hármat a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a megrongálódott járművekből.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
A mentés és helyszínelés idejére
– tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Aki tehát Farkaslaka irányából halad Székelyudvarhelyre vagy tovább, érdemes Szenttamás felé kerülnie, hogy ne kelljen várakoznia.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrséget reggel negyed nyolc körül értesítették az ütközésről. Az elsődleges vizsgálatok szerint a balesetben egy nyergesvontató, egy személygépkocsiból és utánfutóból álló járműszerelvény, valamint egy másik személyautó volt érintett.
A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik személyautó előzésbe kezdett, nekiütközött a másik személyautó utánfutójának, majd átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő teherautóval.
A balesetben hét személy sérült meg, közülük ötöt kórházba szállítottak. Az érintett járművezetőket alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye alapján egyikük sem fogyasztott szeszes italt az esetet megelőzően.
A helyszínen a forgalom továbbra is teljesen le van zárva, a rendőrség pedig tovább folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében.
Öt embert vittek kórházba a mentősök a balesetet követően: egy 48 éves nőt és egy 46 éves férfit homloktájéki fejsérüléssel, egy 39 éves férfit hátsérüléssel, egy 50 éves férfit kulcscsontsérüléssel és egy 23 éves férfit lábsérüléssel. Mindannyiuk állapota stabil, sérüléseik nem súlyosak – tudtuk meg a Hargita Megyei Mentőszolgálat diszpécserszolgálatánál érdeklődve.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.
Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.
Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.
Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.
Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.
Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.
A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
Nem mondtak le az inkubátorház létesítéséről Székelykeresztúron, noha a többéves elképzelés mindeddig akadályok miatt nem valósulhatott meg. Hargita Megye Tanácsa a várossal közösen újra pályázni fog a cél érdekében.
Székelyudvarhelyen idén is karácsonyi jótékonysági koncertre várják az érdeklődőket „Jónak lenni jó” címmel. A rendezvény december 16-án, 17 órától lesz a Polgármesteri Hivatal Szent István termében.
szóljon hozzá!