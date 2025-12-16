Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.

Székelyhon

2025. december 16., 08:372025. december 16., 08:37

2025. december 16., 10:392025. december 16., 10:39

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A balesetben két személygépkocsi és egy faforgáccsal megrakott teherautó volt érintett, és összesen heten – két nő, négy férfi és egy gyerek – szenvedtek könnyebb sérüléseket, ötüket kórházba szállították. A hét sérültből hármat a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a megrongálódott járművekből.

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

A mentés és helyszínelés idejére

mindkét irányban lezárták a forgalmat az érintett útszakaszon

– tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Aki tehát Farkaslaka irányából halad Székelyudvarhelyre vagy tovább, érdemes Szenttamás felé kerülnie, hogy ne kelljen várakoznia.

Hirdetés

Frissítés

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrséget reggel negyed nyolc körül értesítették az ütközésről. Az elsődleges vizsgálatok szerint a balesetben egy nyergesvontató, egy személygépkocsiból és utánfutóból álló járműszerelvény, valamint egy másik személyautó volt érintett.

A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik személyautó előzésbe kezdett, nekiütközött a másik személyautó utánfutójának, majd átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő teherautóval.

A balesetben hét személy sérült meg, közülük ötöt kórházba szállítottak. Az érintett járművezetőket alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye alapján egyikük sem fogyasztott szeszes italt az esetet megelőzően.

A helyszínen a forgalom továbbra is teljesen le van zárva, a rendőrség pedig tovább folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében.

Frissítés

Öt embert vittek kórházba a mentősök a balesetet követően: egy 48 éves nőt és egy 46 éves férfit homloktájéki fejsérüléssel, egy 39 éves férfit hátsérüléssel, egy 50 éves férfit kulcscsontsérüléssel és egy 23 éves férfit lábsérüléssel. Mindannyiuk állapota stabil, sérüléseik nem súlyosak – tudtuk meg a Hargita Megyei Mentőszolgálat diszpécserszolgálatánál érdeklődve.

Udvarhelyszék Baleset Szejkefürdő
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Fagyos reggelre ébredt Székelyföld
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Székelyhon

Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Fagyos reggelre ébredt Székelyföld
Székelyhon

Fagyos reggelre ébredt Székelyföld
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Székely Sport

Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Krónika

Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Székely Sport

Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
2025. december 15., hétfő

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója

Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét

Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
Hirdetés
2025. december 12., péntek

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy

Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy
Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy
2025. december 12., péntek

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy
2025. december 11., csütörtök

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba

Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba
Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba
2025. december 11., csütörtök

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba
2025. december 11., csütörtök

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely

A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
2025. december 11., csütörtök

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
Hirdetés
2025. december 10., szerda

Eltelt egy újabb hónap, ismét meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

Eltelt egy újabb hónap, ismét meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
Eltelt egy újabb hónap, ismét meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
2025. december 10., szerda

Eltelt egy újabb hónap, ismét meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
2025. december 08., hétfő

Még egy esély az inkubátorháznak Székelykeresztúron

Nem mondtak le az inkubátorház létesítéséről Székelykeresztúron, noha a többéves elképzelés mindeddig akadályok miatt nem valósulhatott meg. Hargita Megye Tanácsa a várossal közösen újra pályázni fog a cél érdekében.

Még egy esély az inkubátorháznak Székelykeresztúron
Még egy esély az inkubátorháznak Székelykeresztúron
2025. december 08., hétfő

Még egy esély az inkubátorháznak Székelykeresztúron
2025. december 08., hétfő

Karácsonyi jótékonysági koncertet tartanak Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhelyen idén is karácsonyi jótékonysági koncertre várják az érdeklődőket „Jónak lenni jó” címmel. A rendezvény december 16-án, 17 órától lesz a Polgármesteri Hivatal Szent István termében.

Karácsonyi jótékonysági koncertet tartanak Székelyudvarhelyen
Karácsonyi jótékonysági koncertet tartanak Székelyudvarhelyen
2025. december 08., hétfő

Karácsonyi jótékonysági koncertet tartanak Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!