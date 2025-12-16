A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrséget reggel negyed nyolc körül értesítették az ütközésről. Az elsődleges vizsgálatok szerint a balesetben egy nyergesvontató, egy személygépkocsiból és utánfutóból álló járműszerelvény, valamint egy másik személyautó volt érintett.



A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik személyautó előzésbe kezdett, nekiütközött a másik személyautó utánfutójának, majd átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő teherautóval.



A balesetben hét személy sérült meg, közülük ötöt kórházba szállítottak. Az érintett járművezetőket alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye alapján egyikük sem fogyasztott szeszes italt az esetet megelőzően.



A helyszínen a forgalom továbbra is teljesen le van zárva, a rendőrség pedig tovább folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében.