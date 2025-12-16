Karácsonyi élelmiszergyűjtés: százezrek ünnepét teszik könnyebbé

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Több mint 136 000 rászoruló ember részesül élelmiszercsomagban a december 5. és 7. között tartott országos gyűjtés jóvoltából – tájékoztatott kedden a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége.
A közlemény szerint – melyet az Agerpres idéz – az idei karácsonyi élelmiszergyűjtést a szövetség a kilenc regionális bankfiók segítségével szervezte meg az ország minden vidékén. A kampány három napja alatt
A csomagokat az élelmiszerbank-hálózat és a 441 partner civil szervezet a következő időszakban eljuttatja 136.621 rászoruló családnak.
A karácsonyi gyűjtési kampányban 14 168 önkéntes vett részt, 3649-cel több, mint az előzőben, és 65-tel nőtt a résztvevő üzletek száma is, elérve az 1082-t. Idén a Lidl, Penny, Auchan, Kaufland és Profi üzletlánchálózat vett részt a kampányban.
Az élelmiszergyűjtő kampányt évente kétszer – húsvét és karácsony előtt – szervezi meg a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. 2019 óta több mint 3000 tonna élelmiszert adományoztak a gyűjtések keretében a romániaiak.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
szóljon hozzá!