Karácsonyi élelmiszergyűjtés: százezrek ünnepét teszik könnyebbé

Több mint 136 000 rászoruló ember részesül élelmiszercsomagban a december 5. és 7. között tartott országos gyűjtés jóvoltából – tájékoztatott kedden a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége.

A közlemény szerint – melyet az Agerpres idéz – az idei karácsonyi élelmiszergyűjtést a szövetség a kilenc regionális bankfiók segítségével szervezte meg az ország minden vidékén. A kampány három napja alatt

összesen 957 tonna nem romlandó élelmiszert adományoztak a romániaiak, ami több mint 1,9 millió csomagot jelent.

A csomagokat az élelmiszerbank-hálózat és a 441 partner civil szervezet a következő időszakban eljuttatja 136.621 rászoruló családnak. A karácsonyi gyűjtési kampányban 14 168 önkéntes vett részt, 3649-cel több, mint az előzőben, és 65-tel nőtt a résztvevő üzletek száma is, elérve az 1082-t. Idén a Lidl, Penny, Auchan, Kaufland és Profi üzletlánchálózat vett részt a kampányban.