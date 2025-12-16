Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen

Az új berendezések életeket mentenek. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház az országban egyedülállóan végez ingyenes genetikai vizsgálatokat rákos betegek számára, lehetővé téve a személyre szabott, célzott kezeléseket.
Több tízéves lemaradást kell behoznia Romániának a rákkal diagnosztizált betegek kezelése terén – az elmúlt egy évben Marosvásárhelyen több jelentős beruházást eszközöltek ennek érdekében. Többek között felszerelték a patológiai osztályt, a genetikai laboratóriumot és genetikust alkalmaztak, aki a kezelőorvossal együtt személyre szabott kezelést tud ajánlani. Minderről kedden számoltak be egy orvosi konferencián.
Csaknem tízmillió lejes európai uniós pályázaton nyert pénzt költhetett el az elmúlt egy évben a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház a rákos betegek diagnózisának és kezelésének felállítását megkönnyítő orvosi eszközök és berendezések vásárlására – mondta kedden egy konferencián az intézmény vezetője, Sorin Crăciun. Elhangzott, hogy a fejlesztésekre nagy szükség van, hiszen a kimutatások szerint
Claudia Bănescu, a genetikai laboratórium vezetője arról számolt be, hogy az új berendezéseknek köszönhetően azonosítani tudják a rákos megbetegedéseket okozó géneket, és azt is meg tudják mondani, hogy milyen kezeléseket, gyógyszereket kell felírni a betegnek.
Sprin Crăciun kórházigazgató a fejlesztéseket ismertette
Fotó: sim
A genetikai laboratórium Maros, Hargita és Kovászna megyei betegek esetében is segít a diagnózis és a hatékony kezelés felállításában. A leukémiás páciensek esetében a gerincvelőminták alapján követik a betegséget a diagnózistól a gyógyulásig, az esetleges visszaesésig.
Kovács Zsolt biokémikus, genetikus szakorvos a Székelyhonnak elmondta, hogy Marosvásárhelyen a nagy kórház az egyetlen olyan állami egészségügyi intézmény, ahol ingyen elvégzik egy helyen a szövettani és genetikai vizsgálatokat. Ez nagy előny, mert gyorsan tudják felállítani a diagnózist és a kezelést.
Kovács Zsolt genetikus beszél az új vizsgálati lehetőségekről
Fotó: Simon Virág
„A betegnek az az érdeke, hogy minél rövidebb idő alatt kapjon diagnózist, hogy ne teljen el több hónap, amíg elindul a gyógyulás útján. Az új berendezések és vizsgálatok célzott kezelést irányoznak elő, ami figyelembe veszi a genetikai elváltozásokat.
Immunterápiákat is lehet ezen genetikai vizsgálatok alapján alkalmazni.
Nyugaton az onkológiai páciens már több tíz éve egy helyen kap meg minden szükséges segítséget, nem kell kórházról kórházra, megyéről megyére járnia, hogy meggyógyuljon. Erre törekedünk mi is ” – húzta alá.
Marosvásárhelyen a genetikai laboratóriumban jelenleg vastagbél- és más, tápcsatornával kapcsolatos megbetegedés, valamint tüdő- és nőgyógyászati daganatos megbetegedés esetében végeznek molekuláris vizsgálatokat.
A genetikus elmondta, fennakadások vannak a fogyóanyagok biztosításában, mert az egészségbiztosítási pénztárnál nem mindig értik meg, hogy milyen fontos a célzott kezelés. Holott
Példaként említette, hogy a tüdődaganat esetében egy genetikai vizsgálat elvégzése 5–6 ezer lejbe is kerülhet, és nem minden kórház tudja megengedni, hogy a fogyóanyagokat fedezze. Reményét fejezte ki, hogy jövőben az egészségbiztosítási pénztár szerződést köt a fogyóanyagok elszámolására is, így minél több életmentő vizsgálatot tudnak gyorsan elvégezni.
