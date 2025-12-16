Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház az országban egyedülállóan végez ingyenes genetikai vizsgálatokat rákos betegek számára, lehetővé téve a személyre szabott, célzott kezeléseket.

Simon Virág 2025. december 16., 16:552025. december 16., 16:55

Több tízéves lemaradást kell behoznia Romániának a rákkal diagnosztizált betegek kezelése terén – az elmúlt egy évben Marosvásárhelyen több jelentős beruházást eszközöltek ennek érdekében. Többek között felszerelték a patológiai osztályt, a genetikai laboratóriumot és genetikust alkalmaztak, aki a kezelőorvossal együtt személyre szabott kezelést tud ajánlani. Minderről kedden számoltak be egy orvosi konferencián. A marosvásárhelyi fejlesztések jelentősége Csaknem tízmillió lejes európai uniós pályázaton nyert pénzt költhetett el az elmúlt egy évben a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház a rákos betegek diagnózisának és kezelésének felállítását megkönnyítő orvosi eszközök és berendezések vásárlására – mondta kedden egy konferencián az intézmény vezetője, Sorin Crăciun. Elhangzott, hogy a fejlesztésekre nagy szükség van, hiszen a kimutatások szerint

75 éves koráig minden harmadik embert rákos megbetegedéssel diagnosztizálnak, és míg Európában alacsonyak az elhalálozási százalékok, Romániában nem.

Claudia Bănescu, a genetikai laboratórium vezetője arról számolt be, hogy az új berendezéseknek köszönhetően azonosítani tudják a rákos megbetegedéseket okozó géneket, és azt is meg tudják mondani, hogy milyen kezeléseket, gyógyszereket kell felírni a betegnek.

Sprin Crăciun kórházigazgató a fejlesztéseket ismertette Fotó: sim

A genetikai laboratórium Maros, Hargita és Kovászna megyei betegek esetében is segít a diagnózis és a hatékony kezelés felállításában. A leukémiás páciensek esetében a gerincvelőminták alapján követik a betegséget a diagnózistól a gyógyulásig, az esetleges visszaesésig. Miért fontosak az újdonságok? Kovács Zsolt biokémikus, genetikus szakorvos a Székelyhonnak elmondta, hogy Marosvásárhelyen a nagy kórház az egyetlen olyan állami egészségügyi intézmény, ahol ingyen elvégzik egy helyen a szövettani és genetikai vizsgálatokat. Ez nagy előny, mert gyorsan tudják felállítani a diagnózist és a kezelést.

Kovács Zsolt genetikus beszél az új vizsgálati lehetőségekről Fotó: Simon Virág

„A betegnek az az érdeke, hogy minél rövidebb idő alatt kapjon diagnózist, hogy ne teljen el több hónap, amíg elindul a gyógyulás útján. Az új berendezések és vizsgálatok célzott kezelést irányoznak elő, ami figyelembe veszi a genetikai elváltozásokat.

A célzott kezelésnek kevesebb a mellékhatása, a betegnek nagyobb esélye van a gyógyulásra és életminősége is javulni tud.

Immunterápiákat is lehet ezen genetikai vizsgálatok alapján alkalmazni.



Nyugaton az onkológiai páciens már több tíz éve egy helyen kap meg minden szükséges segítséget, nem kell kórházról kórházra, megyéről megyére járnia, hogy meggyógyuljon. Erre törekedünk mi is ” – húzta alá. Fogyóanyaggondokkal küszködnek Marosvásárhelyen a genetikai laboratóriumban jelenleg vastagbél- és más, tápcsatornával kapcsolatos megbetegedés, valamint tüdő- és nőgyógyászati daganatos megbetegedés esetében végeznek molekuláris vizsgálatokat. Hirdetés A genetikus elmondta, fennakadások vannak a fogyóanyagok biztosításában, mert az egészségbiztosítási pénztárnál nem mindig értik meg, hogy milyen fontos a célzott kezelés. Holott

nem mindegy, hogy a páciens kap egy méregdrága általános kezelést, ami nem használ, vagy kap egy személyre szabott kezelést és meggyógyul.