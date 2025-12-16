Korszerű berendezések segítik a rákos megbetegedés felismerését Sepsiszentgyörgyön

Korszerűsítették és új berendezésekkel látták el a kórház patológiai laboratóriumát
Jelentős korszerűsítésen esett át az elmúlt egy évben a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház patológiai laboratóriuma. A fejlesztésnek kulcsfontosságú szerepe van a különböző betegségek, különösen az onkológiai diagnózis felállításban.
A kórház patológiai laboratóriumának fejlesztését európai uniós forrásokból valósították meg, a beruházás értéke meghaladja a 3,2 millió lejt. Noha a korszerű berendezésekkel ellátott labort jövő év januárjában kellett volna átadni, a kivitelezés a kitűzött határidő előtt befejeződött. A részletekről András-Nagy Róbert igazgató, valamint Stan Octavian szövettani és patológus osztályvezető főorvos számolt be.
A laboratóriumban fejlett diagnosztikai technikákat vezettek be
A kórház patológiai laboratóriuma évente több mint nyolcezer beteget szolgál ki. Jelenleg három orvos dolgozik itt, munkájukat egy biológus és öt egészségügyi asszisztens segíti. A laboratóriumban sebészeti beavatkozások következtében begyűjtött
A kórházigazgató szerint a laboratórium korszerűsítése szükségszerű volt
Amint arra az igazgató rámutatott, a beruházás legnagyobb hozadéka, hogy az új eszközök felgyorsítják, automatizálják a munkafolyamatot, ugyanis a laboratórium a projekt megvalósítása előtt elavult berendezésekkel, korlátozott infrastruktúrával működött.
A laboratóriumba évente körülbelül 10 ezer minta kerül be:
2024-ben 1971 citológiai, és 4056 kórszövettani (hisztopatológiai) mintát dolgozott fel;
2025. december 1-ig 1823 citológiai és 3494 kórszövettani minta került feldolgozásra.
Stan Octavian osztályvezető főrorvos rámutatott: a fejlesztéssel mérsékelhető a környező klinikai központokra nehezedő nyomás
Stan Octavian osztályvezető főorvos kiemelte: ez a szakterület kulcsfontosságú a diagnosztikában, különösen az onkológiai diagnózis felállításában. Az elmúlt két évben a kórházban számos onkológiai megbetegedést jegyeztek fel:
2024-ben a folyamatos kórházi ellátás keretében 879 onkológiai beteget kezeltek, közülük 386 új esetet; nappali kórházi ellátásban 1643 beteg részesült. A leggyakoribb daganattípus az emlődaganat (40), prosztatarák (36), tüdőrák (32) és vastagbélrák (27) voltak.
2025. december 1-ig a folyamatos bent fekvő kórházi ellátásban 786 onkológiai beteget kezeltek, közülük 320 új eset volt; nappali kórházi ellátásban pedig 1699 beteg részesült. Leggyakoribbak a tüdőrák (40), prosztatarák (37), emlődaganat (29) és húgyhólyagrák (23) voltak.
A fejlesztést összegezvén az orvos elmondta: a laboratórium berendezésekkel, specifikus informatikai rendszerekkel és digitalizációs megoldásokkal bővült, amelyek
Emellett bevezetésre kerültek a fejlett diagnosztikai technikák – többek között az immunhisztokémia, az in situ hibridizáció (ISH) és a fejlett citológia –, amelyek növelik az onkológiai diagnózis pontosságát. A páciensek számára kedvező hír továbbá, hogy
A beruházás az Egészségügyi Program keretén belül valósult meg, mintegy 3,2 millió lejbe került, ebből 2,7 millió lej uniós támogatásból, 416 ezer lej állami költségvetésből származik, a maradék 64 ezer lejt pedig a kórház fenntartója, Kovászna Megye Tanácsa biztosította.
