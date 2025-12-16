Rovatok
Korszerű berendezések segítik a rákos megbetegedés felismerését Sepsiszentgyörgyön

Korszerűsítették és új berendezésekkel látták el a kórház patológiai laboratóriumát • Fotó: Tuchiluș Alex

Korszerűsítették és új berendezésekkel látták el a kórház patológiai laboratóriumát

Fotó: Tuchiluș Alex

Jelentős korszerűsítésen esett át az elmúlt egy évben a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház patológiai laboratóriuma. A fejlesztésnek kulcsfontosságú szerepe van a különböző betegségek, különösen az onkológiai diagnózis felállításban.

Farkas Orsolya

2025. december 16., 18:282025. december 16., 18:28

A kórház patológiai laboratóriumának fejlesztését európai uniós forrásokból valósították meg, a beruházás értéke meghaladja a 3,2 millió lejt. Noha a korszerű berendezésekkel ellátott labort jövő év januárjában kellett volna átadni, a kivitelezés a kitűzött határidő előtt befejeződött. A részletekről András-Nagy Róbert igazgató, valamint Stan Octavian szövettani és patológus osztályvezető főorvos számolt be.

A laboratóriumban fejlett diagnosztikai technikákat vezettek be • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A laboratóriumban fejlett diagnosztikai technikákat vezettek be

Fotó: Tuchiluș Alex

Növelik az onkológiai diagnózis pontosságát

A kórház patológiai laboratóriuma évente több mint nyolcezer beteget szolgál ki. Jelenleg három orvos dolgozik itt, munkájukat egy biológus és öt egészségügyi asszisztens segíti. A laboratóriumban sebészeti beavatkozások következtében begyűjtött

szövet- és szervrészletek kórszövettani (mikroszkópos diagnózis) vizsgálatát, valamint citológiai anyagok (speciális sejteket tartalmazó folyékony biológiai anyagok) elemzését végzik.

A kórházigazgató szerint a laboratórium korszerűsítése szükségszerű volt • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A kórházigazgató szerint a laboratórium korszerűsítése szükségszerű volt

Fotó: Tuchiluș Alex

Amint arra az igazgató rámutatott, a beruházás legnagyobb hozadéka, hogy az új eszközök felgyorsítják, automatizálják a munkafolyamatot, ugyanis a laboratórium a projekt megvalósítása előtt elavult berendezésekkel, korlátozott infrastruktúrával működött.

A laboratóriumba évente körülbelül 10 ezer minta kerül be:

  • 2024-ben 1971 citológiai, és 4056 kórszövettani (hisztopatológiai) mintát dolgozott fel;

  • 2025. december 1-ig 1823 citológiai és 3494 kórszövettani minta került feldolgozásra.

Stan Octavian osztályvezető főrorvos rámutatott: a fejlesztéssel mérsékelhető a környező klinikai központokra nehezedő nyomás • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Stan Octavian osztályvezető főrorvos rámutatott: a fejlesztéssel mérsékelhető a környező klinikai központokra nehezedő nyomás

Fotó: Tuchiluș Alex

Stan Octavian osztályvezető főorvos kiemelte: ez a szakterület kulcsfontosságú a diagnosztikában, különösen az onkológiai diagnózis felállításában. Az elmúlt két évben a kórházban számos onkológiai megbetegedést jegyeztek fel:

  • 2024-ben a folyamatos kórházi ellátás keretében 879 onkológiai beteget kezeltek, közülük 386 új esetet; nappali kórházi ellátásban 1643 beteg részesült. A leggyakoribb daganattípus az emlődaganat (40), prosztatarák (36), tüdőrák (32) és vastagbélrák (27) voltak.

  • 2025. december 1-ig a folyamatos bent fekvő kórházi ellátásban 786 onkológiai beteget kezeltek, közülük 320 új eset volt; nappali kórházi ellátásban pedig 1699 beteg részesült. Leggyakoribbak a tüdőrák (40), prosztatarák (37), emlődaganat (29) és húgyhólyagrák (23) voltak.

A fejlesztést összegezvén az orvos elmondta: a laboratórium berendezésekkel, specifikus informatikai rendszerekkel és digitalizációs megoldásokkal bővült, amelyek

lehetővé teszik a mintafeldolgozás kapacitásának jelentős növelését.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Emellett bevezetésre kerültek a fejlett diagnosztikai technikák – többek között az immunhisztokémia, az in situ hibridizáció (ISH) és a fejlett citológia –, amelyek növelik az onkológiai diagnózis pontosságát. A páciensek számára kedvező hír továbbá, hogy

csökkent a diagnosztizálási idő, megvalósult a metszetek digitalizálása és elektronikus archiválása, valamint az onkológiai egészségügyi szolgáltatások folyamatosságának biztosítása is.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A beruházás az Egészségügyi Program keretén belül valósult meg, mintegy 3,2 millió lejbe került, ebből 2,7 millió lej uniós támogatásból, 416 ezer lej állami költségvetésből származik, a maradék 64 ezer lejt pedig a kórház fenntartója, Kovászna Megye Tanácsa biztosította.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kórház
