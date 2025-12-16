Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.

Az eseményt idén a közösség véleményét figyelembe véve és az állatvédelem jegyében szervezik meg. A közelmúltban elvégzett felmérés eredményei alapján, amelyben a résztvevők több mint 80 százaléka a tűzijáték ellen voksolt, így

Hirdetés

A december 31-i program 23 órakor kezdődik a főtéri kőszínpadon, ahol DJ White és DJ Robert Georgescu gondoskodnak a hangulatról. Éjfélkor egy látványos lézershow jelzi majd a 2026-os év kezdetét.

A mulatság 00:05-kor Baricz Gergő koncertjével folytatódik, majd 1 órakor újabb lézershow következik. A buli ezt követően 1:45-ig tart, szintén Baricz Gergővel. Idén nem lesz nagyszínpad a főtéren, ami tudatos döntés volt a költségek csökkentése érdekében, így