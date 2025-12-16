Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre

A Pál utcai Kölkök a Turulos diákok előadásában
Fotó: Turulmadár Egyesület
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A From Whisper to the Stage – A gyerekek elmesélik a hely történetét című projekt keretében a Berde Mózsa Kör gyerekei a Székely Nemzeti Múzeum múzeumpedagógiai napján ismerkedtek a régi időkkel olyan tárgyakon keresztül, amelyeket 100–200 évvel ezelőtt használtak. Ily módon képet kaptak arról, hogyan éltek, játszottak, dolgoztak vagy öltözködtek akkoriban az emberek – adja hírül az egyesület.
Eközben, közel egy éves felkészülés után, a Lélektárogató csoport fiataljai több alkalommal is bemutatták saját feldolgozású színházi előadásukat Pál Utcai Kölkök címmel, miközben azt saját érzéseikkel és gondolataikkal gazdagítva értelmezték újra. Játékuk egyszerre volt megható, friss és személyes, tükrözve mindazt, amit a közösségről és összetartásról gondolnak.
A múzeumban a gyerekek magyarázattal ismerkedhettek a múlt századok mindennapjaival
Fotó: Turulmadár Egyesület
A színházi munkát Bilibok Anita drámapedagógus és Kovács Boglárka, a Com.Pass önkéntese vezette, a zenei felkészítést Orbán Balázs és Ségercz Ferenc támogatta, a díszleteket Székely Tímea képzőművész tervezte.
A két esemény közös metszete az élményalapú tanulás:
Múzeumpedagógiai foglalkozás a Székely Nemzeti Múzeumban
Fotó: Turulmadár Egyesület
A projekt lebonyolítói szerint minden adott volt ahhoz, hogy az így megszerzett tudás maradandó legyen.
