Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket

Sajtos stand a kézdivásárhelyi hagyományostermék-vásáron

Sajtos stand a kézdivásárhelyi hagyományostermék-vásáron

Fotó: Dénes Botond

Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.

Kocsis Károly

2025. december 16., 20:482025. december 16., 20:48

Székelyföld-szerte egyre több helyen és egyre jobb minőségben készítenek sajtokat.

Igazán finom sajtot csak havasi legelőről táplálkozó jószág tejéből lehet készíteni

– legalábbis Sepsiszéki Nagy Balázs meggyőződése szerint, aki december 17-én, szerdán, 17 órától erre megkísérel bizonyítékokkal szolgálni. A Kosztándi Képtárban tartandó, rövid előadással körített, nyilvános sajtbemutatóján ugyanis nemcsak elméleti fogalmat alkothatunk rólunk, hanem

meg is kóstolhatjuk a termékeit.

A füstölt parenyica sem elérhetetlen Székelyföldön Galéria

A füstölt parenyica sem elérhetetlen Székelyföldön

Fotó: Dénes Botond

Az Orbán Balázs nyomdokain haladva Székelyföld összes települését bejáró és tapasztalatait több kötetben feldolgozó néprajzos másfél évtizede, kényelmes sepsiszentgyörgyi tömbházlakását feladva költözött ki az Isten háta mögötti Csinódra, egy többhektáros tanyára, ahol önfenntartó gazdálkodó életmódra váltott át.

Kezdetben a kecskékre helyezte a hangsúlyt, de mint lapunknak elmondta, rá kellett ébrednie, hogy „azokkal csak úgy érdemes foglalkozni, ha legalább huszonöt van belőlük.”

Sepsiszéki Nagy Balázs családja és… „egyéb állatfajták” Galéria

Sepsiszéki Nagy Balázs családja és… „egyéb állatfajták”

Fotó: Sepsiszéki Nagy Balázs személyes archívuma

Hat-hét éve tart teheneket, jelenleg öt tiroli szürkét amelyekkel vidékünkön először a csíkmadarasi Fazakas Imre kezdett kísérletezni, miután 2012-ben megismerkedett velük a szülőfalujában szervezett gazdanapon. Innen indult el székelyföldi hódító útjára, azóta már többek között a Gyimesekben, Borszéken, Csíkszentsimonban is találkozni velük, no meg természetesen Csinódon, ahol kizárólag havasi legelőről származó sarjút, szénát kapnak enni.

Idézet
A tejük meg eleve teljesen más, mint a piros tarkáé, ezért a tejtermékek is másak, jobbak, mint a székelyek által megszokottak”

– mondja.

Bakos Ferenctől tanulta a sajtkészítés módját Galéria

Bakos Ferenctől tanulta a sajtkészítés módját

Fotó: Tofán Levente/Székely Kalendárium

Sepsiszéki Nagy Balázs a Franciaországban negyed évszázadot lehúzó, majd 2005-ben a kézdiszéki Ikafalván megtelepedő Bakos Ferenctől tanulta el a sajtkészítés fortélyait, akiről anno még a Duna Televízió is filmet forgatott Az erdélyi francia sajt címmel. Utána szakkönyveket tanulmányozva, autodidakta módon mélyült el a mesterség rejtelmeiben – szerda délután bárki meggyőződhet róla, hogy ez milyen mértékben sikerült neki. Megtudtuk, hogy

Kézdivásárhelyre nyolcféle tejterméket hoz magával, köztük ötféle sajtot.

Ezek között görögös ízvilággal bíró sajtot is hoz magával, amely a saját „találmánya”, és amelyre rendkívül büszke.

A tiroli szürke tipikus alpesi szarvasmarhafajta az ausztriai Tirolból és az olaszországi Dél-Tirolból. Kettős céllal tartják, nagyon jó tej- és hústeljesítményű. Orra, körme és nyelve fekete, jellegzetessége a szabályos, villás szarv. A nőstények 3 éven belül nőnek teljes méretűre, elérvén a 129–139 cm magasságot és az 550–600 kg-os súlyt. A bikák sötétebbek, mint a tehenek, magasságuk 140–150 cm, súlyuk meghaladhatja az egy tonnát is. A borjak születési súlya 34–45 kg. Tejének zsírtartalma 4, fehérjetartalma 3,25 százalék.

Háromszék Kézdivásárhely
