Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket

Sajtos stand a kézdivásárhelyi hagyományostermék-vásáron
Fotó: Dénes Botond
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Székelyföld-szerte egyre több helyen és egyre jobb minőségben készítenek sajtokat.
– legalábbis Sepsiszéki Nagy Balázs meggyőződése szerint, aki december 17-én, szerdán, 17 órától erre megkísérel bizonyítékokkal szolgálni. A Kosztándi Képtárban tartandó, rövid előadással körített, nyilvános sajtbemutatóján ugyanis nemcsak elméleti fogalmat alkothatunk rólunk, hanem
A füstölt parenyica sem elérhetetlen Székelyföldön
Fotó: Dénes Botond
Az Orbán Balázs nyomdokain haladva Székelyföld összes települését bejáró és tapasztalatait több kötetben feldolgozó néprajzos másfél évtizede, kényelmes sepsiszentgyörgyi tömbházlakását feladva költözött ki az Isten háta mögötti Csinódra, egy többhektáros tanyára, ahol önfenntartó gazdálkodó életmódra váltott át.
Sepsiszéki Nagy Balázs családja és… „egyéb állatfajták”
Fotó: Sepsiszéki Nagy Balázs személyes archívuma
Hat-hét éve tart teheneket, jelenleg öt tiroli szürkét amelyekkel vidékünkön először a csíkmadarasi Fazakas Imre kezdett kísérletezni, miután 2012-ben megismerkedett velük a szülőfalujában szervezett gazdanapon. Innen indult el székelyföldi hódító útjára, azóta már többek között a Gyimesekben, Borszéken, Csíkszentsimonban is találkozni velük, no meg természetesen Csinódon, ahol kizárólag havasi legelőről származó sarjút, szénát kapnak enni.
– mondja.
Bakos Ferenctől tanulta a sajtkészítés módját
Fotó: Tofán Levente/Székely Kalendárium
Sepsiszéki Nagy Balázs a Franciaországban negyed évszázadot lehúzó, majd 2005-ben a kézdiszéki Ikafalván megtelepedő Bakos Ferenctől tanulta el a sajtkészítés fortélyait, akiről anno még a Duna Televízió is filmet forgatott Az erdélyi francia sajt címmel. Utána szakkönyveket tanulmányozva, autodidakta módon mélyült el a mesterség rejtelmeiben – szerda délután bárki meggyőződhet róla, hogy ez milyen mértékben sikerült neki. Megtudtuk, hogy
Ezek között görögös ízvilággal bíró sajtot is hoz magával, amely a saját „találmánya”, és amelyre rendkívül büszke.
A tiroli szürke tipikus alpesi szarvasmarhafajta az ausztriai Tirolból és az olaszországi Dél-Tirolból. Kettős céllal tartják, nagyon jó tej- és hústeljesítményű. Orra, körme és nyelve fekete, jellegzetessége a szabályos, villás szarv. A nőstények 3 éven belül nőnek teljes méretűre, elérvén a 129–139 cm magasságot és az 550–600 kg-os súlyt. A bikák sötétebbek, mint a tehenek, magasságuk 140–150 cm, súlyuk meghaladhatja az egy tonnát is. A borjak születési súlya 34–45 kg. Tejének zsírtartalma 4, fehérjetartalma 3,25 százalék.
