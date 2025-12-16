Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal

Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.

Advent harmadik vasárnapja utáni kedden már várták a regösöket Sepsiszentgyörgy központjában:

kicsik és nagyok egy tömegbe tömörülve, lámpásokkal és zörgőkkel vágtak neki a városnak, hogy az útjukba kerülő embereknek boldog ünnepet kívánjanak.

Benkő Éva, a Guzsalyas Alapítvány munkatársa mesélt a hagyományról Fotó: Tuchiluș Alex

„Adjon Isten sokakat, sok karácsony napokat” A gyereksereg és szüleik szokásosan a Míves Háznál gyülekeztek. Benkő Éva, a Guzsalyas Alapítvány Orbán Balázs-díjas munkatársa, a regölés szervezője már várta a társaságot, de még mielőtt a felvonulás elkezdődött volna, kérésünkre elmesélte, honnan is ered a hagyomány. Mint mondta:

a regölés régi, a kereszténység előtti korban gyökerező népszokás.

„Mi a Székelyudvarhely mellőli, kénosi regölés szövegét elevenítjük fel, amely tele van jókívánságokkal, nagyon vicces fordulatokkal. Ott a mai napig a friss házas férfiak szoktak eljárni házról házra regölni. Én úgy gondoltam, hogyha a gyermekekkel megismertetjük a lélekből való éneklés örömét, akkor felnőtt korban ezt ők tovább viszik. Ezért merészkedtem behozni ide Sepsiszentgyörgyre ezt a vicces, kedves szöveget” – emelte ki.

Lámpásokkal, zörgőkkel érkeztek a gyerekek Fotó: Tuchiluș Alex

A kicsiket arra kérte, érkezzenek zörgőkkel, lámpásokkal, hiszen ezek hozzátartoznak a regölés hagyományához.

Régen, amikor még nem volt a villany föltalálva, akkor a férfiak lámpásokkal jártak, és láncos botokkal, csörgőkkel zörögtek. Volt olyan, hogy egyik faluból átmentek a másikba, és bizony vadállatok ellen is jó volt, meg azért is, hogy jelezzék már messziről: jönnek a regösök, valami különleges esemény készül”

– fűzte hozzá a szervező. {A} Különleges zeneszerszám például a köcsögduda, amellyel a gyerekek most megismerkedhettek. Ez tulajdonképpen egy cserépedény, amelyre ráfeszítettek egy bőrt, a közepébe bekötöttek egy nádpálcát, és azt húzogatva hangot csaltak elő belőle. Ez – mint ahogy Benkő Éva is magyarázta – a dudának az őse.

A városházánál az alpolgármesterek fogadták a köszöntést Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgyön nincs karácsony regölés nélkül A karácsonyi regölés három évtized alatt fontos részévé vált az ünnepvárásnak, a lelki készülődésnek. Az apróságok felkészülten érkeztek, jól tudták a regöséneket, és a hagyományos karácsonyi dalokat is.

Szüleikkel együtt, ötven-hatvan fős tömeget alkotva, Benkő Évával és a Folker Együttes zenészeivel együtt sötétedéskor elindultak a főtér felé.

Az úton mindenkit köszöntöttek, aki mellett elhaladtak, jókívánságaikkal mosolyt csaltak a vásárosok arcára is.

A regösök a Porka havak esedesnek – de hó reme, róma című éneket énekelték Fotó: Tuchiluș Alex