Az új házasokat regöléssel tisztelik meg Kénosban

Hogy fennmaradt a hagyomány, annak is tulajdonítható, hogy mindig jó lelkészei, tanítói voltak a falunak. Az újonnan házasodottaknak pedig kijárt a beavató, befogadó rítus. Az emlékezet szerint Lókodban is volt regölés.

Mi is felkerekedtünk, bár néhány éve egy idős reges, Mózes Sándor bácsi úgy beszélt róla, hogy „nőknek nem volt helye ott”. Csendes jelenlévőként most jó szívvel fogadtak. Ám karácsony első napján az átmenetileg nem működő közvilágítás miatt megtapasztaltuk, amit a regösének mond, jelesül, mit jelent „bényomozni a faluba”, ha „porka havak esedeznek”. Ismételgettük csendben: vigyázni, csúszós a lejtő, bajos a hágós útfélen a járás, „de hó reme, róma”.

Az 1800-as években nagyobb lélekszámú volt a falu, akkor három csoport járt. A futárok gyermekek voltak, vitték a hírt. Volt, ahol jó szívvel fogadták, volt ahol nem is fogadták – emlékezett vissza 2008-ban adatközlőnk.

Amelyiket regölték, a szomszédsága begyült, s várták, hogy menjenek a regösök. Attól függően, hogy hány helyre mentek, eltartott a köszöntés.

Addig maradtak, amíg a kedvük tartotta. Érdekességként emlékeznek ma is a faluban arra, amikor a múlt rendszerben a Megéneklünk Románia fesztiválra

meghívták Csíkszeredába a kénosiakat.

Amikor elkezdték az Úristennek szent fia kezdetű egyházi éneket, mindenki felállt a teremben. Gyorsan elhúzták a függönyt, és leszállították a színpadról a regeseket. Többet nem hívták meg őket, és nem is járhattak a faluban sem. Még visszaemlékezett Sándor bácsi egy hosszúra nyúlt televíziós forgatásra, amikor unos-untalan, éjjelig mentek be, s kezdték elölről ugyanazt – amíg ki nem fakadt a nemtetszés belőlük.

Az 1950-es évektől kezdődően kivesző félben volt a szokás, mert nem volt ifjú házaspár a faluban, akiket össze kellett volna regölni. 2007-ben az akkori lelkész Csáki Levente hatására felelevenítették a regölést. A felélesztés sikeres volt, ma is gyakorolják. 2009-ben rögzítették, és az öregektől halottak alapján le is írták. A szokást úgy is életben tartják, ha egyetlen újonnan házasodott sincs a faluban: még egyszer megregölik, akiknél tavaly is jártak.