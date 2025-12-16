Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert

• Fotó: Valentin Spingos

Fotó: Valentin Spingos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.

Székelyhon

2025. december 16., 18:462025. december 16., 18:46

2025. december 16., 19:022025. december 16., 19:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vesztegetés gyanújával őrizetbe vették B.D.C. üzletembert is – idézi a DNA közleményét az Agerpres.

Az ügyészek a Román Gépjármű-nyilvántartó Hivatal (RAR) 23 millió lej értékű szeptemberi közbeszerzési eljárásával kapcsolatos vesztegetési ügyet vizsgálnak.

A DNA szerint a két gyanúsított

a szerződés értékének 6 százalékát ígérte a RAR vezérigazgatójának azért, hogy befolyásolja az ajánlatok elbírálását és elősegítse a szerződés mielőbbi megkötését az üzletember cégével.

A gyanú szerint az összeget több részletben, 3–5 hónapos időközönként fizették volna ki, az első részletet a karácsonyt megelőző időszakra ígérték.

Az ügyészek szerdán a két gyanúsított előzetes letartóztatását fogják indítványozni a bukaresti törvényszéknek.

Hirdetés

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Székelyhon

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Székelyhon

Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Székely Sport

Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Krónika

Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Székely Sport

Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 16., kedd

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal

Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
2025. december 16., kedd

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa

Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
2025. december 16., kedd

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
2025. december 16., kedd

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre

A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
2025. december 16., kedd

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
2025. december 16., kedd

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak

A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
2025. december 16., kedd

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket

Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
2025. december 16., kedd

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
2025. december 16., kedd

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában

Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
2025. december 16., kedd

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
2025. december 16., kedd

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében

Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
2025. december 16., kedd

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
2025. december 16., kedd

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
2025. december 16., kedd

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd

Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
2025. december 16., kedd

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
2025. december 16., kedd

Korszerű berendezések segítik a rákos megbetegedés felismerését Sepsiszentgyörgyön

Jelentős korszerűsítésen esett át az elmúlt egy évben a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház patológiai laboratóriuma. A fejlesztésnek kulcsfontosságú szerepe van a különböző betegségek, különösen az onkológiai diagnózis felállításban.

Korszerű berendezések segítik a rákos megbetegedés felismerését Sepsiszentgyörgyön
Korszerű berendezések segítik a rákos megbetegedés felismerését Sepsiszentgyörgyön
2025. december 16., kedd

Korszerű berendezések segítik a rákos megbetegedés felismerését Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!